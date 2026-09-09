¿Qué obras llegarán a Bellas Artes?

La exposición estará integrada por 40 piezas que recorren distintas corrientes artísticas desarrolladas entre las décadas de 1920 y 1980. El eje curatorial gira en torno al concepto de energía como fuerza transformadora dentro del arte moderno.

Los visitantes encontrarán obras vinculadas al arte cinético y al Op Art, movimientos que exploraron fenómenos visuales mediante el uso de la luz, el movimiento, el color, materiales industriales y dispositivos mecánicos. Además, la muestra incluirá una película de Marcel Duchamp, figura esencial para comprender las vanguardias del siglo XX.

El Palacio de Bellas Artes se comenzó a construir el 2 de abril de 1904 e inaugurado el 29 de septiembre de 1934. (Especial)

No es frecuente que una institución como el Centre Pompidou traslade una selección de obras emblemáticas a América Latina. Por ello, Las formas de la energía representa una oportunidad excepcional para acercarse a algunas de las ideas que transformaron el arte del siglo XX sin salir de la Ciudad de México.

La obra inédita que también formará parte de la muestra

Uno de los atractivos de la exposición será la incorporación de una obra inédita del artista francés Julien Creuzet, uno de los nombres más relevantes del arte contemporáneo actual. La pieza fue gestionada en colaboración con el Laboratorio Arte Alameda y ampliará el diálogo entre la colección histórica del Pompidou y las prácticas artísticas del presente.