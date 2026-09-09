París y Ciudad de México volverán a encontrarse a través del arte. Del 12 al 30 de noviembre de 2026, el Museo del Palacio de Bellas Artes albergará Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou, una exposición que reunirá 40 piezas provenientes de una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo. Organizada en el marco de La Gran Fiesta Franco-Mexicana, que celebra los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, la muestra explorará cómo artistas del siglo XX transformaron conceptos como la luz, el movimiento, el color y la percepción en experiencias visuales que revolucionaron la historia del arte.
París toma Bellas Artes: las 40 obras maestras del Centre Pompidou que aterrizan en la CDMX
¿Qué obras llegarán a Bellas Artes?
La exposición estará integrada por 40 piezas que recorren distintas corrientes artísticas desarrolladas entre las décadas de 1920 y 1980. El eje curatorial gira en torno al concepto de energía como fuerza transformadora dentro del arte moderno.
Los visitantes encontrarán obras vinculadas al arte cinético y al Op Art, movimientos que exploraron fenómenos visuales mediante el uso de la luz, el movimiento, el color, materiales industriales y dispositivos mecánicos. Además, la muestra incluirá una película de Marcel Duchamp, figura esencial para comprender las vanguardias del siglo XX.
No es frecuente que una institución como el Centre Pompidou traslade una selección de obras emblemáticas a América Latina. Por ello, Las formas de la energía representa una oportunidad excepcional para acercarse a algunas de las ideas que transformaron el arte del siglo XX sin salir de la Ciudad de México.
La obra inédita que también formará parte de la muestra
Uno de los atractivos de la exposición será la incorporación de una obra inédita del artista francés Julien Creuzet, uno de los nombres más relevantes del arte contemporáneo actual. La pieza fue gestionada en colaboración con el Laboratorio Arte Alameda y ampliará el diálogo entre la colección histórica del Pompidou y las prácticas artísticas del presente.
El Centre Pompidou, uno de los museos más influyentes del mundo
Inaugurado en 1977 en el corazón de París, el Centre Pompidou es considerado uno de los grandes templos del arte moderno y contemporáneo. Su colección reúne más de 150 mil obras de artistas fundamentales de los siglos XX y XXI, desde pioneros de la abstracción hasta creadores contemporáneos que han redefinido el lenguaje artístico. Actualmente, la institución desarrolla un amplio programa internacional mientras su emblemático edificio atraviesa un proceso de transformación y renovación.
Una celebración cultural entre México y Francia
La llegada del Centre Pompidou forma parte de La Gran Fiesta Franco-Mexicana, un ambicioso programa cultural que conmemora el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.
Entre septiembre y noviembre de 2026 se desarrollarán más de 200 actividades en distintos estados del país, incluyendo exposiciones, conciertos, encuentros gastronómicos, cine, espectáculos escénicos y proyectos de intercambio cultural. La exposición en Bellas Artes se perfila como uno de los eventos estelares de esta celebración binacional.
Fechas y dónde ver la exposición del Centre Pompidou en México
Exposición: Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou
Sede: Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México
Fechas: Del 12 al 30 de noviembre de 2026
Marco: La Gran Fiesta Franco-Mexicana
Obras: 40 piezas de la colección del Centre Pompidou de París