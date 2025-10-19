Robo histórico en el Louvre: desaparecen las joyas de Napoleón en un golpe de película en París

El robo perfecto del Louvre

Según informes oficiales, los ladrones utilizaron un elevador mecánico para acceder a una ventana del piso superior del ala que da al río Sena. Una vez dentro, rompieron las vitrinas blindadas que albergaban parte de las joyas imperiales y huyeron en motocicletas.

“Fue una operación de apenas cuatro minutos. Sabían exactamente qué buscaban”, declaró una fuente policial a medios franceses.

El museo cerró sus puertas de inmediato y la ministra de Cultura ordenó la intervención de la policía judicial especializada en arte y antigüedades. Los investigadores analizan cámaras de seguridad y rastros dejados en el lugar.

Los ladrones aún no identificados accedieron al museo a través de una grua. (Kiran Ridley/Getty Images)

Las piezas robadas del Louvre: un tesoro napoleónico

Hasta el momento se han identificado entre ocho y nueve piezas robadas, todas de alto valor histórico.

Entre ellas destaca la corona de la emperatriz Eugénie de Montijo, engarzada con más de 1 300 diamantes y 56 esmeraldas, hallada posteriormente en la calle, dañada. También desaparecieron pendientes y collares pertenecientes a Marie-Louise de Austria, segunda esposa de Napoleón Bonaparte, así como tiaras y broches de la familia imperial.

“Estas joyas no solo representan riqueza, sino memoria. Son testigos materiales de una era que definió a Francia”, comentó un curador del Louvre bajo anonimato.