El robo de tres minutos que sacudió al arte europeo y dejó sin rastro a Renoir, Cézanne y Matisse

Un robo relámpago en Italia puso en jaque al mundo del arte. En menos de tres minutos, un grupo de ladrones sustrajo tres obras clave de la Fondazione Magnani-Rocca, una colección privada ubicada cerca de Parma. El golpe, ejecutado con precisión quirúrgica, dejó pérdidas estimadas en alrededor de 10 millones de dólares.

Los autores del atraco irrumpieron durante la noche y se dirigieron directamente a la sala de arte moderno. La rapidez del operativo sugiere que conocían exactamente qué buscar. De hecho, según reportes, una cuarta obra fue abandonada en el lugar cuando el sistema de seguridad se activó antes de lo previsto.

