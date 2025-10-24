Video muestra a los ladrones del Museo de Louvre huyendo con joyas históricas

Nuevo video revela el robo en el Museo del Louvre

Según informes de las autoridades, el domingo 19 de octubre, cuatro individuos, haciéndose pasar por obreros de mantenimiento, accedieron al museo de Louvre utilizando un montacargas que habían robado previamente. Subieron hasta un balcón de la Galería de Apolo, donde se exhibían las joyas napoleónicas. Una vez dentro, utilizaron herramientas para romper las vitrinas y sustraer al menos ocho piezas de valor incalculable, incluyendo collares, tiaras y pendientes que pertenecieron a figuras históricas como la emperatriz María Luisa y las reinas María Amelia y Hortensia.

El nuevo video compartido por diversos medios internacionales, muestra a los ladrones bajando tranquilamente del montacargas con las joyas en mano, mientras las alarmas de seguridad suenan en el fondo. Otro video, grabado por un turista, muestra a uno de los delincuentes, vestido con un chaleco amarillo, forzando una vitrina con una herramienta mientras los visitantes observan sin poder intervenir.

Tras el robo, los delincuentes escaparon utilizando scooters que los esperaban en la calle. Sin embargo, cometieron un error crucial: durante la huida, perdieron la Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que cayó al suelo y fue recuperada por la policía.

Las autoridades francesas han puesto el caso en manos de la Brigada para la Represión del Bandolerismo (BRB), especializada en robos de alto perfil. Se han encontrado más de 150 muestras de ADN, huellas dactilares y otras pruebas en el lugar del crimen, lo que ha incrementado las esperanzas de identificar a los responsables y recuperar las piezas robadas.