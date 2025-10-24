Video muestra a los ladrones del Museo de Louvre huyendo con joyas históricas

Un nuevo video difundido recientemente ha arrojado más detalles sobre el increíble robo ocurrido en el Museo del Louvre el pasado domingo, cuando un grupo de ladrones profesionales sustrajo varias joyas históricas de la Corona Francesa en un tiempo récord de siete minutos.
Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y compartidas por diversos medios franceses, muestran a los delincuentes huyendo con el botín, evidenciando la rapidez y precisión del asalto.
Nuevo video revela el robo en el Museo del Louvre
Según informes de las autoridades, el domingo 19 de octubre, cuatro individuos, haciéndose pasar por obreros de mantenimiento, accedieron al museo de Louvre utilizando un montacargas que habían robado previamente. Subieron hasta un balcón de la Galería de Apolo, donde se exhibían las joyas napoleónicas. Una vez dentro, utilizaron herramientas para romper las vitrinas y sustraer al menos ocho piezas de valor incalculable, incluyendo collares, tiaras y pendientes que pertenecieron a figuras históricas como la emperatriz María Luisa y las reinas María Amelia y Hortensia.
El nuevo video compartido por diversos medios internacionales, muestra a los ladrones bajando tranquilamente del montacargas con las joyas en mano, mientras las alarmas de seguridad suenan en el fondo. Otro video, grabado por un turista, muestra a uno de los delincuentes, vestido con un chaleco amarillo, forzando una vitrina con una herramienta mientras los visitantes observan sin poder intervenir.
Tras el robo, los delincuentes escaparon utilizando scooters que los esperaban en la calle. Sin embargo, cometieron un error crucial: durante la huida, perdieron la Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que cayó al suelo y fue recuperada por la policía.
Las autoridades francesas han puesto el caso en manos de la Brigada para la Represión del Bandolerismo (BRB), especializada en robos de alto perfil. Se han encontrado más de 150 muestras de ADN, huellas dactilares y otras pruebas en el lugar del crimen, lo que ha incrementado las esperanzas de identificar a los responsables y recuperar las piezas robadas.
Estas fueron las joyas históricas del Louvre que fueron robadas
Durante el reciente robo en el Museo del Louvre, los ladrones se llevaron varias piezas de incalculable valor pertenecientes a la colección de la Corona Francesa. Entre los objetos sustraídos se encuentran collares, tiaras, pendientes y broches que pertenecieron a figuras históricas como la emperatriz María Luisa y las reinas María Amelia y Hortensia.
También se incluyen un collar de esmeraldas y un broche relicario de gran importancia patrimonial. Cada una de estas joyas posee siglos de historia, representando el legado y la riqueza de la monarquía francesa, y su pérdida no solo tiene un impacto económico sino también cultural e histórico, ya que son piezas únicas que reflejan la artesanía y el lujo de épocas pasadas.
A pesar de la rapidez con la que ocurrió el robo, se ha logrado recuperar la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, aunque dañada, dejando un rastro mínimo de esperanza en la investigación para recuperar el resto del botín.