Cinco nuevos detenidos por el robo en al Museo de Louvre, pero la joyas aún no aparecen

"Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mira", dijo la fiscal en la radio RTL, añadiendo que las joyas sustraídas, de un valor estimado de 88 millones de euros, aún no ha sido encontradas.

La misma noche del miércoles, la justicia inculpó y encarceló a otros dos hombres, de 34 y 39 años, que habían sido arrestados el sábado por el robo ocurrido el 19 de octubre.

Ambos habrían sido integrantes del comando que entró por una ventana del célebre museo parisino y "reconocieron parcialmente los hechos", precisó Beccuau.

Robo Museo de Louvre (AFP)

Respecto a los cinco últimos detenidos, explicó que se hallaron "restos de ADN" que vinculan a uno de ellos con el asalto, y sugirió que el individuo podría ser uno de los cuatro asaltantes.

"En cuanto a las demás personas detenidas, se trata de personas que pueden eventualmente informarnos sobre el desarrollo de los hechos", añadió la funcionaria, quien no quiso dar detalles sobre el perfil de estos últimos.

Estas cinco detenciones más recientes tuvieron lugar en distintos puntos de París y su periferia.

