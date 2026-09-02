La Ciudad de México volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros del arte contemporáneo con la celebración de GAMA WEEK 2026, un encuentro que reunirá a decenas de galerías, artistas y exposiciones en distintos puntos de la capital del 3 al 6 de septiembre. Organizada por GAMA, asociación que representa a galerías establecidas en la ciudad, la iniciativa busca fortalecer el ecosistema artístico local, promover el coleccionismo y acercar al público a algunas de las propuestas más relevantes del panorama nacional e internacional. A través de inauguraciones simultáneas, recorridos y muestras especiales, barrios como Roma, Polanco, Juárez y San Miguel Chapultepec se convertirán en una gran ruta cultural para descubrir el arte de nuestro tiempo.
La ciudad se convierte en galería: GAMA WEEK 2026 reunirá lo mejor del arte contemporáneo en CDMX
La Ciudad de México volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros del arte contemporáneo con la celebración de GAMA WEEK 2026, un encuentro que reunirá a decenas de galerías, artistas y exposiciones en distintos puntos de la capital del 3 al 6 de septiembre. Organizada por GAMA, asociación que representa a galerías establecidas en la ciudad, la iniciativa busca fortalecer el ecosistema artístico local, promover el coleccionismo y acercar al público a algunas de las propuestas más relevantes del panorama nacional e internacional. A través de inauguraciones simultáneas, recorridos y muestras especiales, barrios como Roma, Polanco, Juárez y San Miguel Chapultepec se convertirán en una gran ruta cultural para descubrir el arte de nuestro tiempo.
¿Qué es GAMA y por qué impulsa una semana dedicada al arte?
GAMA es una asociación civil fundada en 2020 con el objetivo de representar a galerías establecidas en la Ciudad de México y generar una plataforma de colaboración para fortalecer el mercado del arte moderno y contemporáneo. Entre sus principales objetivos se encuentran la profesionalización del sector, la promoción del coleccionismo y la creación de vínculos con instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.
En ese contexto surge GAMA WEEK, una iniciativa que permite concentrar inauguraciones y actividades en una misma semana para ofrecer una mirada amplia sobre la producción artística contemporánea y el trabajo de las galerías que forman parte de la asociación.
Las exposiciones más esperadas de GAMA WEEK 2026
La edición 2026 contará con la participación de algunas de las galerías más reconocidas de la ciudad y una programación que incluye artistas consolidados, figuras históricas y nuevas voces del arte contemporáneo.
Entre las muestras más destacadas se encuentran “Agenda”, de Teresa Serrano en Galería Ana Tejeda; “fake gods”, de Aldo Chaparro en CAM; “Viva la Revolution de las Burbujas”, del artista checo Jiří Georg Dokoupil en Corina Contemporary; y una exposición dedicada a Jan Hendrix y Francisco Toledo en GAM.
También destacan proyectos como la muestra de John Giorno en kurimanzutto, la exposición “Selva color del tiempo” de José Gamarra en Mariane Ibrahim y “No es un poema, aunque soñemos muchas cosas”, de Lagartijas Tiradas al Sol, en Galerie Nordenhake México.
Roma, Polanco y San Miguel Chapultepec: los barrios donde estará el arte
Uno de los mayores atractivos de GAMA WEEK es que convierte a la ciudad en un gran circuito cultural. La programación se distribuye entre distintos corredores artísticos que permiten recorrer varias exposiciones en una misma jornada.
La Roma Norte concentrará una parte importante de las actividades con espacios como Almanaque, Arróniz Arte Contemporáneo, Galería Mascota, N.A.S.A.L., Proyecto H y Travesía Cuatro. Por su parte, Polanco reunirá galerías como Ana Tejeda, CAM, Proyectos Monclova y Oscar Román, mientras que San Miguel Chapultepec volverá a consolidarse como uno de los polos creativos más activos de la capital gracias a espacios como GAM, kurimanzutto, Patricia Conde Galería y RGR.
Del arte moderno a las nuevas generaciones
La programación de GAMA WEEK 2026 también destaca por el diálogo entre distintas generaciones y lenguajes artísticos. Junto a creadores contemporáneos aparecen nombres fundamentales para la historia del arte moderno mexicano como Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Manuel Felguérez, Pedro Coronel, José Luis Cuevas y Carlos Mérida.
Este cruce entre artistas históricos y propuestas actuales confirma uno de los principales valores de la iniciativa: ofrecer una visión amplia del panorama artístico que hoy convive en la Ciudad de México y reafirmar el papel de la capital como uno de los centros culturales más dinámicos de América Latina.
Cuándo y dónde será GAMA WEEK 2026
GAMA WEEK 2026 se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre en distintas galerías de la Ciudad de México. La programación abarca espacios ubicados en Roma Norte, Roma Sur, Polanco, Juárez, Centro, San Miguel Chapultepec, San Rafael, Tacubaya y otras zonas de la capital.
Para quienes buscan acercarse al arte contemporáneo, descubrir nuevas exposiciones o recorrer algunos de los espacios más influyentes de la escena artística mexicana, esta semana se perfila como una de las citas culturales más importantes de septiembre.