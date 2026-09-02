La ciudad se convierte en galería: GAMA WEEK 2026 reunirá lo mejor del arte contemporáneo en CDMX

¿Qué es GAMA y por qué impulsa una semana dedicada al arte?

GAMA es una asociación civil fundada en 2020 con el objetivo de representar a galerías establecidas en la Ciudad de México y generar una plataforma de colaboración para fortalecer el mercado del arte moderno y contemporáneo. Entre sus principales objetivos se encuentran la profesionalización del sector, la promoción del coleccionismo y la creación de vínculos con instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.

En ese contexto surge GAMA WEEK, una iniciativa que permite concentrar inauguraciones y actividades en una misma semana para ofrecer una mirada amplia sobre la producción artística contemporánea y el trabajo de las galerías que forman parte de la asociación.

Una pintura de la artista Cecilia Granara que se presentará en la Galeria Karen Huber. (Cortesía / Instagram. )





Las exposiciones más esperadas de GAMA WEEK 2026

La edición 2026 contará con la participación de algunas de las galerías más reconocidas de la ciudad y una programación que incluye artistas consolidados, figuras históricas y nuevas voces del arte contemporáneo.

Entre las muestras más destacadas se encuentran “Agenda”, de Teresa Serrano en Galería Ana Tejeda; “fake gods”, de Aldo Chaparro en CAM; “Viva la Revolution de las Burbujas”, del artista checo Jiří Georg Dokoupil en Corina Contemporary; y una exposición dedicada a Jan Hendrix y Francisco Toledo en GAM.

También destacan proyectos como la muestra de John Giorno en kurimanzutto, la exposición “Selva color del tiempo” de José Gamarra en Mariane Ibrahim y “No es un poema, aunque soñemos muchas cosas”, de Lagartijas Tiradas al Sol, en Galerie Nordenhake México.

Una pieza de Manuel Felguerez en la galería Proyectos Monclova. (Cortesía / Instagram. )





Roma, Polanco y San Miguel Chapultepec: los barrios donde estará el arte

Uno de los mayores atractivos de GAMA WEEK es que convierte a la ciudad en un gran circuito cultural. La programación se distribuye entre distintos corredores artísticos que permiten recorrer varias exposiciones en una misma jornada.

La Roma Norte concentrará una parte importante de las actividades con espacios como Almanaque, Arróniz Arte Contemporáneo, Galería Mascota, N.A.S.A.L., Proyecto H y Travesía Cuatro. Por su parte, Polanco reunirá galerías como Ana Tejeda, CAM, Proyectos Monclova y Oscar Román, mientras que San Miguel Chapultepec volverá a consolidarse como uno de los polos creativos más activos de la capital gracias a espacios como GAM, kurimanzutto, Patricia Conde Galería y RGR.

