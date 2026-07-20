La historia de Tlali, la escultura que dividió a México y ahora recibe uno de los museos más importantes del mundo

Hoy, convertida en parte de la colección permanente del LACMA, la escultura volvió a colocar esas preguntas sobre la mesa. Lo que para el museo estadounidense representa una nueva lectura de la obra, para algunos críticos mexicanos revive un debate que nunca terminó.

¿Qué es Tlali?

Tlali es una escultura monumental realizada por el artista mexicano Pedro Reyes. Tallada en piedra volcánica proveniente de las faldas del Popocatépetl, la obra mide más de cinco metros de altura y está inspirada en las cabezas colosales olmecas, una de las expresiones escultóricas más reconocibles de Mesoamérica.

Su nombre proviene del náhuatl Tlalli, que significa “tierra”. En la versión instalada en Los Ángeles, la escultura representa un rostro fragmentado, sostenido por una estructura metálica visible. Según el LACMA, esta reinterpretación dialoga tanto con las piezas prehispánicas de su colección como con el lenguaje del arte contemporáneo, alejándose del diseño concebido originalmente para el espacio público en México.

Pedro Reyes, artista mexicano. (Peter Macdiarmid/Getty Images)

La obra que sustituiría a Cristóbal Colón

La historia de Tlali comenzó en 2021, cuando el Gobierno de la Ciudad de México anunció que la estatua de Cristóbal Colón no regresaría a la glorieta de Paseo de la Reforma tras haber sido retirada para labores de conservación.

En su lugar, las autoridades propusieron instalar una nueva escultura que rindiera homenaje a las mujeres indígenas, encargando el proyecto a Pedro Reyes. El anuncio se inscribía en una discusión más amplia sobre la permanencia de monumentos vinculados con la colonización y sobre la necesidad de repensar los símbolos presentes en el espacio público. Sin embargo, la propuesta pronto dejó de centrarse en Colón para convertirse en un debate sobre la propia escultura.

¿Por qué Tlali provocó tanta polémica?

Las críticas surgieron desde distintos frentes. Uno de los principales cuestionamientos fue que una figura destinada a representar a las mujeres indígenas hubiera sido diseñada por un artista hombre que no pertenece a un pueblo originario. Diversos colectivos, artistas, académicos e investigadores argumentaron que el proceso de selección careció de consulta con comunidades indígenas y que la obra corría el riesgo de reproducir una visión estereotipada de aquello que pretendía reivindicar.

También hubo críticas al procedimiento mediante el cual se asignó el proyecto y al simbolismo de reemplazar un monumento colonial con una representación concebida sin un proceso amplio de participación. Al mismo tiempo, otras voces defendieron la propuesta al considerar que abría una discusión necesaria sobre los monumentos públicos, la memoria histórica y la manera en que una sociedad decide representar su pasado.

La controversia creció hasta convertirse en uno de los debates culturales más relevantes de ese año y, finalmente, el proyecto fue cancelado. Posteriormente, ese espacio adquirió un significado distinto con la consolidación de la Glorieta de las Mujeres que Luchan como un sitio de memoria impulsado por colectivos feministas.

