Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan a Hawái con Kailani y reviven un viaje de hace ocho años

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron al mismo lugar ocho años después

Las imágenes compartidas por Aislinn en redes sociales muestran a la familia disfrutando de los impresionantes paisajes de Kauai, una de las islas hawaianas que la actriz considera entre sus lugares favoritos en el mundo.

A través de sus historias de Instagram, Aislinn compartió imágenes de cascadas, montañas y senderos rodeados de una exuberante vegetación. En algunas de las postales también apareció Mauricio Ochmann, acompañando a su exesposa y a Kailani durante esta aventura familiar.



Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan a Hawaí. (Instagram)

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el recuerdo que Aislinn hizo de sus anteriores viajes a Hawái.

La actriz compartió fotografías de su primera visita junto a Mauricio, en 2017, cuando llevaban aproximadamente un año de casados. Más tarde regresaron al mismo destino con Kailani, quien entonces tenía apenas cuatro meses.



Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan a Hawaí. (Instagram)

Ahora, ocho años después, la familia volvió a recorrer uno de aquellos senderos, aunque esta vez la pequeña ya tiene ocho años y pudo disfrutar la experiencia de una manera completamente diferente.

Aislinn incluso compartió un video del viaje que hicieron cuando Kailani era bebé, en el que ella y Mauricio aparecían cargándola durante una excursión. En las nuevas imágenes, la niña aparece corriendo y explorando el mismo escenario que conoció cuando tenía apenas unos meses de vida.

