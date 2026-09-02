Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan a Hawái con Kailani y reviven un viaje de hace ocho años

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen demostrando que, aunque su relación amorosa terminó hace años, han logrado construir una dinámica familiar cercana. La expareja sorprendió ahora con un nuevo viaje juntos a Hawái, donde disfrutaron de unos días de aventura junto a su hija Kailani.
Pero esta no fue una escapada cualquiera. Para ambos, el destino tiene un significado especial: regresaron a algunos de los lugares que habían visitado cuando todavía eran pareja y Kailani era apenas una bebé.
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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron al mismo lugar ocho años después
Las imágenes compartidas por Aislinn en redes sociales muestran a la familia disfrutando de los impresionantes paisajes de Kauai, una de las islas hawaianas que la actriz considera entre sus lugares favoritos en el mundo.
A través de sus historias de Instagram, Aislinn compartió imágenes de cascadas, montañas y senderos rodeados de una exuberante vegetación. En algunas de las postales también apareció Mauricio Ochmann, acompañando a su exesposa y a Kailani durante esta aventura familiar.
Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el recuerdo que Aislinn hizo de sus anteriores viajes a Hawái.
La actriz compartió fotografías de su primera visita junto a Mauricio, en 2017, cuando llevaban aproximadamente un año de casados. Más tarde regresaron al mismo destino con Kailani, quien entonces tenía apenas cuatro meses.
Ahora, ocho años después, la familia volvió a recorrer uno de aquellos senderos, aunque esta vez la pequeña ya tiene ocho años y pudo disfrutar la experiencia de una manera completamente diferente.
Aislinn incluso compartió un video del viaje que hicieron cuando Kailani era bebé, en el que ella y Mauricio aparecían cargándola durante una excursión. En las nuevas imágenes, la niña aparece corriendo y explorando el mismo escenario que conoció cuando tenía apenas unos meses de vida.
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El viaje que vuelve a demostrar la cercana relación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
El viaje a Hawái llega después de un verano especialmente activo para Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes han vuelto a aparecer juntos en diferentes ocasiones.
La expareja recientemente compartió pantalla en la película Hasta el Fin del Mundo, proyecto que marcó su esperado reencuentro profesional y que también provocó una ola de nostalgia entre sus seguidores.
Durante la promoción de la cinta, ambos han hablado abiertamente de la transformación que ha vivido su relación desde que anunciaron su separación en 2020.
Mauricio ha asegurado que, de alguna manera, siguen unidos porque continúan siendo un equipo y una familia, mientras que Aislinn ha destacado la buena relación que han logrado construir como padres de Kailani.
Su cercanía, sumada a las entrevistas y apariciones públicas que han protagonizado en los últimos meses, ha despertado nuevamente rumores sobre una posible reconciliación.
Sin embargo, hasta ahora, ambos han dejado claro que su vínculo actual está basado en el cariño, la admiración mutua y, sobre todo, en la familia que han construido juntos.