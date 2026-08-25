Lux Tour de Rosalía: Todas las referencias artísticas ocultas

Degas y la búsqueda de la pureza escénica en Lux

El primer acto del espectáculo está marcado por una atmósfera de recogimiento y belleza clásica. Rosalía aparece sobre el escenario evocando a las jóvenes bailarinas retratadas por Edgar Degas, uno de los grandes maestros del impresionismo francés.

La referencia no es casual. Las figuras de Degas simbolizan disciplina, fragilidad y perfección técnica, conceptos que dialogan con la formación artística de la cantante y con la idea de una artista que se presenta ante el público desde la pureza creativa. La composición visual, las posturas corporales y la iluminación contribuyen a crear una imagen que parece extraída directamente de una pintura del siglo XIX.

Ballet pintura de Edgar Degas y Rosalía en el Lux Tour. (Musée d'Orsay de París, Francia / Instagram. )

La imaginería religiosa española como símbolo de identidad

La espiritualidad también ocupa un lugar central en el primer acto. Durante la interpretación de “Mio Cristo Piangi Diamanti”, Rosalía utiliza una tela que funciona como velo y que remite a las representaciones marianas de la tradición andaluza.

La imagen recuerda especialmente a figuras como la Virgen de la Macarena de Sevilla o la Esperanza de Málaga, dos de las advocaciones más emblemáticas de la Semana Santa española. Más que una referencia religiosa literal, la artista incorpora estos elementos como parte de un imaginario cultural profundamente arraigado en España, fusionando tradición popular y lenguaje contemporáneo.

Imagen de la Virgen de la Macarena de Sevilla y Rosalía interprentando 'Mio Cristo Piange Diamante' (Cortesía / Instagram. )

Goya y el oscuro universo del aquelarre que Rosalía recupera

Con el segundo acto, la atmósfera cambia radicalmente. La luz desaparece y el escenario se transforma en un espacio dominado por sombras, simbolismo y misterio.

La inspiración principal proviene de Francisco de Goya, particularmente de su célebre obra Aquelarre. La presencia del macho cabrío y la estética ritual recuerdan directamente a las llamadas Pinturas Negras del artista aragonés, una serie de obras que exploraban los miedos, supersticiones y tensiones de la sociedad española.

Rosalía traslada ese universo al lenguaje del pop contemporáneo, creando uno de los momentos visualmente más impactantes de la gira.