El Lux Tour de Rosalía no es únicamente una gira musical, sino una propuesta escénica construida a partir de siglos de historia del arte, referencias religiosas, cine de autor y mitología clásica. Desde su estreno, la artista española ha convertido cada acto del espectáculo en una galería de imágenes cuidadosamente diseñadas que dialogan con obras y personajes universales. Pero ¿qué referencias inspiraron la narrativa visual del concierto, quiénes son los artistas y figuras evocadas, dónde aparecen estas influencias, cómo se integran a la puesta en escena y por qué son fundamentales para entender el discurso creativo de Rosalía? A continuación, exploramos las claves artísticas que dan forma a este universo visual.
Lux Tour de Rosalía: Todas las referencias artísticas ocultas
El Lux Tour de Rosalía no es únicamente una gira musical, sino una propuesta escénica construida a partir de siglos de historia del arte, referencias religiosas, cine de autor y mitología clásica. Desde su estreno, la artista española ha convertido cada acto del espectáculo en una galería de imágenes cuidadosamente diseñadas que dialogan con obras y personajes universales. Pero ¿qué referencias inspiraron la narrativa visual del concierto, quiénes son los artistas y figuras evocadas, dónde aparecen estas influencias, cómo se integran a la puesta en escena y por qué son fundamentales para entender el discurso creativo de Rosalía? A continuación, exploramos las claves artísticas que dan forma a este universo visual.
Degas y la búsqueda de la pureza escénica en Lux
El primer acto del espectáculo está marcado por una atmósfera de recogimiento y belleza clásica. Rosalía aparece sobre el escenario evocando a las jóvenes bailarinas retratadas por Edgar Degas, uno de los grandes maestros del impresionismo francés.
La referencia no es casual. Las figuras de Degas simbolizan disciplina, fragilidad y perfección técnica, conceptos que dialogan con la formación artística de la cantante y con la idea de una artista que se presenta ante el público desde la pureza creativa. La composición visual, las posturas corporales y la iluminación contribuyen a crear una imagen que parece extraída directamente de una pintura del siglo XIX.
La imaginería religiosa española como símbolo de identidad
La espiritualidad también ocupa un lugar central en el primer acto. Durante la interpretación de “Mio Cristo Piangi Diamanti”, Rosalía utiliza una tela que funciona como velo y que remite a las representaciones marianas de la tradición andaluza.
La imagen recuerda especialmente a figuras como la Virgen de la Macarena de Sevilla o la Esperanza de Málaga, dos de las advocaciones más emblemáticas de la Semana Santa española. Más que una referencia religiosa literal, la artista incorpora estos elementos como parte de un imaginario cultural profundamente arraigado en España, fusionando tradición popular y lenguaje contemporáneo.
Goya y el oscuro universo del aquelarre que Rosalía recupera
Con el segundo acto, la atmósfera cambia radicalmente. La luz desaparece y el escenario se transforma en un espacio dominado por sombras, simbolismo y misterio.
La inspiración principal proviene de Francisco de Goya, particularmente de su célebre obra Aquelarre. La presencia del macho cabrío y la estética ritual recuerdan directamente a las llamadas Pinturas Negras del artista aragonés, una serie de obras que exploraban los miedos, supersticiones y tensiones de la sociedad española.
Rosalía traslada ese universo al lenguaje del pop contemporáneo, creando uno de los momentos visualmente más impactantes de la gira.
El homenaje de Rosalía a Madonna en clave contemporánea
Dentro de este mismo acto aparece otro guiño cultural que conecta distintas generaciones de artistas.
Rosalía viste un conjunto negro coronado por un sujetador que recuerda al icónico diseño popularizado por Madonna durante los años noventa. Más que una simple cita estética, la referencia funciona como un reconocimiento a una de las figuras que redefinieron la relación entre música, moda y espectáculo.
La artista catalana integra este homenaje dentro de su propio discurso visual, demostrando cómo el pop también forma parte de la historia cultural que alimenta el Lux Tour.
De la Venus de Milo a The Dreamers
El tercer acto introduce una estética completamente distinta. Vestida de blanco, Rosalía proyecta una imagen etérea que remite tanto a la escultura clásica como al cine europeo.
La referencia más evidente es la Venus de Milo, símbolo universal de belleza y armonía. Sin embargo, la inspiración también dialoga con el personaje interpretado por Eva Green en la película The Dreamers de Bernardo Bertolucci, cuya estética se alimenta a su vez de la iconografía clásica.
El resultado es una imagen suspendida entre la antigüedad y la modernidad, donde la cantante se convierte en una figura casi escultórica.
Rosalía se convierte en una Mona Lisa contemporánea
Rosalía se inspira en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci durante el tercer acto de su gira Lux Tour, donde aparece tras un marco simulando ser el famoso cuadro mientras sus bailarines la fotografían como turistas en el Museo del Louvre.
La cantante interpreta un cover del clásico tema en inglés "Can't Take My Eyes Off of You". La acción de los bailarines tomando fotos busca ironizar y recrear la saturación de los visitantes que acuden diariamente a fotografiar el cuadro real en París. Mientras que los fans pueden disfrutar de un momento con ella.
Velázquez y la reinvención de Las Meninas
En la recta final del espectáculo, Rosalía vuelve la mirada hacia uno de los grandes nombres de la pintura española: Diego Velázquez.
La artista utiliza un guardainfante y estructuras volumétricas que recuerdan inmediatamente a las siluetas presentes en Las Meninas. Lejos de reproducir fielmente la obra, la cantante actualiza esos códigos visuales mediante una lectura contemporánea que mezcla alta costura, performance y tradición pictórica.
Es una forma de reivindicar el patrimonio cultural español desde el lenguaje del siglo XXI.
Ícaro, la caída y el renacimiento
El cierre del Lux Tour está atravesado por una de las historias más célebres de la mitología griega: el mito de Ícaro. Rosalía aparece rodeada de alas y plumas flotantes mientras recrea una caída escénica que recuerda al personaje que intentó alcanzar el sol. La referencia funciona como metáfora del riesgo, la ambición y la vulnerabilidad que acompañan cualquier proceso creativo.
La escena culmina con la interpretación de “Magnolias”, donde la artista aparece cubierta por una capa de encaje que evoca una especie de funeral simbólico. Es un final cargado de significado que transforma el concierto en una reflexión sobre la fama, la transformación y la condición humana.