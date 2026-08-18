Francisco Toledo y Jan Hendrix dialogan por primera vez en una exposición que celebra amistad y gráfica compartida

Con curaduría de Julián Madero Islas, la muestra fue concebida entre el parto y el posparto y explora las transformaciones físicas, emocionales y perceptivas que acompañan este proceso. En las pinturas de Sitton aparecen figuras que se desvanecen y se reconstruyen entre nubes, raíces, espirales, niños, ángeles y criaturas fantásticas, creando una iconografía propia donde conviven la experiencia cotidiana, el mito y la memoria.

El trabajo de Michelle Sitton. (Cortesía. )

La artista, nacida en Ciudad de México en 1995, ha desarrollado una práctica pictórica centrada en el cuerpo, la intimidad y la construcción de identidad. En Bruma láctea, esas inquietudes encuentran una nueva dimensión al incorporar la experiencia de cuidar y criar como parte esencial del proceso creativo.

La GAM y una nueva edición de GAMA Week

La inauguración de ambas exposiciones coincide con la sexta edición de GAMA Week, iniciativa organizada por las Galerías de Arte Mexicanas Asociadas que, del 3 al 6 de septiembre, convertirá a la Ciudad de México en un gran circuito de arte contemporáneo con exposiciones, recorridos y actividades especiales.

Para la GAM, fundada en 1935 y considerada la primera galería de arte mexicano del país, la participación en esta edición representa también una oportunidad para reafirmar su papel como una de las instituciones que han acompañado la construcción del patrimonio artístico nacional durante más de nueve décadas.

Cuándo visitar las exposiciones

Las dos muestras abrirán al público el 3 de septiembre en la Galería de Arte Mexicano, ubicada en Gobernador Rafael Rebollar 43, San Miguel Chapultepec. Toledo + Hendrix permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2027, mientras que Bruma láctea podrá visitarse hasta el 6 de noviembre de 2026.

Con un pie en la historia del arte mexicano y otro en las exploraciones más contemporáneas de la pintura, la propuesta de la GAM para GAMA Week 2026 ofrece una rara oportunidad: ver dialogar generaciones, experiencias y lenguajes distintos dentro de un mismo recorrido expositivo.

