Francisco Toledo y Jan Hendrix dialogan por primera vez en una exposición que celebra amistad y gráfica compartida

La historia del arte mexicano está llena de encuentros decisivos, pero pocos tan significativos como el que la Galería de Arte Mexicano (GAM) propone este septiembre. En el marco de GAMA Week 2026, la institución reunirá por primera vez las trayectorias de Francisco Toledo y Jan Hendrix en una exposición que no sólo celebra dos obras fundamentales, sino también una amistad construida durante casi cinco décadas alrededor de la gráfica, la experimentación y la observación del mundo natural.
Bajo el título Toledo + Hendrix, la muestra abrirá al público el próximo 3 de septiembre en la sede de la GAM, en San Miguel Chapultepec. Más que una revisión histórica, el proyecto plantea un diálogo entre dos artistas cuyas búsquedas visuales siguieron caminos distintos, pero que compartieron una fascinación constante por las posibilidades del grabado y la imagen.
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La relación entre ambos comenzó hacia 1976, cuando Toledo visitó el taller de Jan Hendrix acompañado por Peter Bramsen, figura clave del histórico taller parisino Clot, Bramsen & George. Con el paso de los años, la amistad se fortaleció gracias a colaboraciones vinculadas al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y a diversos proyectos editoriales impulsados por el artista oaxaqueño.
La exposición permitirá observar cómo convergen dos universos visuales aparentemente opuestos. Por un lado, la mirada de Hendrix sobre el paisaje y el mundo vegetal, expresada a través de tapices, grabados y dibujos; por otro, las célebres cerámicas de Toledo, donde la imaginación, la memoria y la reflexión sobre la vida y la muerte adquieren formas profundamente simbólicas.
Para el curador Cuauhtémoc Medina, el valor de la muestra reside precisamente en ese cruce de trayectorias que nunca antes se había presentado de manera conjunta. La exposición permite reconocer afinidades invisibles entre ambos creadores y entender cómo la gráfica funcionó como un territorio común desde el cual construyeron una relación artística e intelectual de largo aliento.
Michelle Sitton explora la maternidad en sala:GAM
La apuesta de la GAM para GAMA Week no termina ahí. De manera paralela, el espacio sala:GAM inaugurará Bruma láctea, exposición individual de la artista mexicana Michelle Sitton, cuyo trabajo reciente surge de una experiencia profundamente transformadora: la maternidad.
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Con curaduría de Julián Madero Islas, la muestra fue concebida entre el parto y el posparto y explora las transformaciones físicas, emocionales y perceptivas que acompañan este proceso. En las pinturas de Sitton aparecen figuras que se desvanecen y se reconstruyen entre nubes, raíces, espirales, niños, ángeles y criaturas fantásticas, creando una iconografía propia donde conviven la experiencia cotidiana, el mito y la memoria.
La artista, nacida en Ciudad de México en 1995, ha desarrollado una práctica pictórica centrada en el cuerpo, la intimidad y la construcción de identidad. En Bruma láctea, esas inquietudes encuentran una nueva dimensión al incorporar la experiencia de cuidar y criar como parte esencial del proceso creativo.
La GAM y una nueva edición de GAMA Week
La inauguración de ambas exposiciones coincide con la sexta edición de GAMA Week, iniciativa organizada por las Galerías de Arte Mexicanas Asociadas que, del 3 al 6 de septiembre, convertirá a la Ciudad de México en un gran circuito de arte contemporáneo con exposiciones, recorridos y actividades especiales.
Para la GAM, fundada en 1935 y considerada la primera galería de arte mexicano del país, la participación en esta edición representa también una oportunidad para reafirmar su papel como una de las instituciones que han acompañado la construcción del patrimonio artístico nacional durante más de nueve décadas.
Cuándo visitar las exposiciones
Las dos muestras abrirán al público el 3 de septiembre en la Galería de Arte Mexicano, ubicada en Gobernador Rafael Rebollar 43, San Miguel Chapultepec.Toledo + Hendrix permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2027, mientras que Bruma láctea podrá visitarse hasta el 6 de noviembre de 2026.
Con un pie en la historia del arte mexicano y otro en las exploraciones más contemporáneas de la pintura, la propuesta de la GAM para GAMA Week 2026 ofrece una rara oportunidad: ver dialogar generaciones, experiencias y lenguajes distintos dentro de un mismo recorrido expositivo.