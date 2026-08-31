La polémica que llevó a John Galliano a renunciar al homenaje que le harían en la próxima Met Gala

John Galliano decide no participar en la Met Gala 2027

Esta mañana, John Galliano dio a conocer en un comunicado que no sería parte de la exposición más importante de la industria. "Continúo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor que causaron mis palabras en el pasado, especialmente el daño que provoqué a las comunidades judía y asiática, y continúo profundamente arrepentido”, señaló en su comunicado.

El comunicado lo dio en Instagram y hasta este momento es la única foto en sus redes. (@jgalliano)

A pesar de que el Museo Metropolitano de Arte no ha publicado un comunicado oficial, Anna Wintour ya hizo la primera declaración sobre este tema: apoyó la decisión del diseñador.

La decisión de John de pedir al museo que posponga la exposición dedicada a su obra es sumamente valiente y demuestra la clase de hombre que es. Creo que es la decisión acertada, y tanto él como el museo cuentan con todo mi apoyo Anna Wintour

La controversia que orilló a Galliano a despedirse de la Met Gala

Después de que se diera a conocer el tema de la Met Gala 2027, que se celebrará el lunes 3 de mayo, usuarios de las redes sociales revivieron uno de los episodios más complejos y controvertidos de la vida del diseñador: su dramática salida de Christian Dior en 2011 tras hacer varios comentarios atisemitas y racistas en un bar en París.

Tras esta salida inmediata de la casa, la carrera de Galliano atravesó una pausa que cambió el rumbo tanto de su vida personal como profesional. Luego de años de low profile, regresó discretamente en 2014 como director creativo de Maison Margiela.

Pero ahí no pararon sus polémicas, en la Met Gala 2024, Kim Kardashian volvió a poner en la mira al diseñador por la reducida cintura de su vestido plateado diseñado por Galliano para Maison Margiela.