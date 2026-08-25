Loco Tequila celebró una oda a la alta mixología en su primer concurso de coctelería

El lujo contemporáneo ya no se mide por la cantidad ni la ostentosidad, se mide por la precisión, la pasión y la capacidad de detener el tiempo para celebrar y compartir el presente y hacerlo memorable. Loco Tequila tiene en mente esa máxima desde su origen, y por eso cada una de sus expresiones se transforma en una auténtica obra de arte concebida para contemplarse, vivirse y deleitarse.

De la filosofía de la locura genial, la valentía por desafiar lo establecido, la creatividad trascendente y la autenticidad radical, nació un destilado de primerísima calidad y, también, el libro Loco. Yo sí ¿y tú? Cuentos, tequila y cócteles, donde convergen la pluma de Francisco Martín Moreno, la lente disruptiva de Ignacio Urquiza y la maestría de Alberto Navarro, director general y maestro tequilero de Loco Tequila. Pero una narrativa con tanta alma no podía vivir únicamente en el papel, tenía que dar origen a una justa que celebrara ese espíritu indómito. Así nació la primera edición del concurso de coctelería Loco. Yo sí ¿y tú?

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El primer acto ocurrió en Cordelia, la barra insignia de Fónico, en la Ciudad de México, donde siete mixólogos tomaron Loco Tequila Blanco como lienzo y se ayudaron de ingredientes profundamente mexicanos: la complejidad herbal de la hoja santa, el picor sutil del chile y la acidez mística de la jamaica, para tomar el sabor potente, robusto y versátil del tequila e integrarlo a la categoría de autoría contemporánea.

De ahí, un panel integrado por Daniela Jardón, Audrey Hands, Paula García y Laurencia Andrade eligió a tres finalistas: Dinora Campomanes, con la sutileza audaz de Cordura; Dafne Villalobos, que cautivó con Loco Aroma; e Iván Bollo Jiménez, que reimaginó la sofisticación con Golden Highball.

Para el desenlace, la exigencia era volver al origen. Los tres finalistas viajaron hasta El Arenal, Jalisco, para conocer la Hacienda La Providencia, una joya perdida del siglo XVIII que te recibe al inicio del Paisaje Agavero de Loco Tequila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De la mano de Tony Sánchez, maestro agavero de tercera generación, recorrieron campos trazados con la geometría de los Guachimontones, sembraron su propio hijuelo y vivieron en carne propia el ritual de la jima.

Después, conocieron la destilería, el horno de mampostería, la tahona y los alambiques de cobre rescatados que dan cuerpo al destilado. Para, finalmente, deleitarse con Loco Tequila Blanco, Loco Tequila Ámbar y Loco Tequila Puro Corazón acompañados de un menú especial servido por Hueso, restaurante de Poncho Cadena.

Ya adentrados en la historia, olores y colores de este elixir, los finalistas presentaron frente a un jurado compuesto por Moreno, Urquiza, Navarro y el mixólogo de Loco Tequila, Luis Franklin, una creación que contuviera esa esencia genial.

Como agradecimiento, la firma entregó a cada participante "Corazón de Agave", una escultura creada por el joyero Iker Ortiz, inspirada en la geometría de la piña de agave; una pieza que dejó en claro que aquí no se escatima en el detalle: todo está hecho con la misma precisión milimétrica con la que Alberto Navarro y Tony Sánchez diseñaron cada expresión.

El resultado fue categórico, pues fue Iván Bollo Jiménez, jefe de barra de Carlotta Reforma en The Ritz-Carlton, Ciudad de México, quien resultó triunfador gracias a su impecable técnica y su emotivo relato. Con su trago Don Sánchez, que combinaba la frescura del pepino, el perfume herbal del romero y la contundencia del agave de Loco Tequila Blanco, dio un homenaje al legado de Tony Sánchez. Además del reconocimiento, se llevó un kit de mixología de Cocktail Kingdom resguardado en un estuche pintado a mano por Adriana Soto y podrá ver a su creación convertirse en el cóctel insignia de Loco Tequila durante todo un año.

Porque el tequila es más que una bebida, es arte, es historia, es cultura y es la espina dorsal de una identidad tan rica como la nuestra. Por eso, Loco Tequila, es más que un tequila de lujo, es la representación terrenal de una idea que no podría nacer en otra mente que no fuera en la de los mexicanos con visión y propósito, eso es una locura genial.