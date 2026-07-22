Rosalía pide disculpas tras compartir un video con un mensaje contra Argentina después de la final del Mundial 2026

Rosalía se disculpa tras compartir un video con mensajes contra la selección de Argentina

La controversia comenzó cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram un video de la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa en el que sonaba "La Perla", uno de sus temas.

Rosalía (Getty Images)

En las imágenes, la ahora influencer celebraba el triunfo de España desde un balcón en Nueva York, mientras hacía referencia a la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, asegurando que la vida sonaba diferente ahora que “las Perlas”, en alusión al equipo argentino, habían caído frente a la selección española.

La publicación fue interpretada por algunos usuarios como un respaldo al contenido del video, lo que provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos seguidores argentinos expresaron su molestia e hicieron un llamado desde ese país a boicotear los conciertos de la española.

Rosalía se disculpa tras compartir un video con mensaje contra Argentina tras la final del Mundial (Instagram)

Ante la repercusión que tuvo la publicación, Rosalía eliminó la historia y compartió un nuevo mensaje acompañado por la bandera de Argentina para explicar lo ocurrido: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdooonnnnnn", escribió.

Con esas palabras, la cantante aseguró que únicamente compartió el video al reconocer una de sus canciones y que nunca reparó en el texto que aparecía en la publicación.