Rosalía utilizó sus redes sociales para explicar una publicación que provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, especialmente en Argentina. La cantante compartió por un video de Mia Khalifa que celebraba el triunfo de España en el Mundial, un gesto que fue interpretado como una burla hacia la Albiceleste.
Rosalía pide disculpas tras compartir un video con un mensaje contra Argentina después de la final del Mundial 2026
Rosalía se disculpa tras compartir un video con mensajes contra la selección de Argentina
La controversia comenzó cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram un video de la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa en el que sonaba "La Perla", uno de sus temas.
En las imágenes, la ahora influencer celebraba el triunfo de España desde un balcón en Nueva York, mientras hacía referencia a la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, asegurando que la vida sonaba diferente ahora que “las Perlas”, en alusión al equipo argentino, habían caído frente a la selección española.
La publicación fue interpretada por algunos usuarios como un respaldo al contenido del video, lo que provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos seguidores argentinos expresaron su molestia e hicieron un llamado desde ese país a boicotear los conciertos de la española.
Ante la repercusión que tuvo la publicación, Rosalía eliminó la historia y compartió un nuevo mensaje acompañado por la bandera de Argentina para explicar lo ocurrido: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdooonnnnnn", escribió.
Con esas palabras, la cantante aseguró que únicamente compartió el video al reconocer una de sus canciones y que nunca reparó en el texto que aparecía en la publicación.
Rosalía reafirma su cariño por Argentina
Horas después, Rosalía volvió a dirigirse a sus seguidores con una segunda historia de Instagram. Sobre un fondo con un gran corazón rojo, escribió un mensaje para dejar clara su postura: "Solo tengo amor x Argentina".
La aclaración fue bien recibida por parte de sus seguidores, quienes valoraron que la artista reconociera el error y explicara el contexto de la publicación. Sin embargo, otros usuarios continuaron cuestionando que hubiera compartido el video sin revisar previamente el contenido completo.
La situación se suma a las numerosas reacciones que han surgido en redes sociales tras la final del Mundial 2026, un torneo que ha generado intensos debates entre aficionados y también ha colocado bajo la lupa las publicaciones de distintas figuras del entretenimiento. En el caso de Rosalía, la cantante dejó claro que su intención nunca fue difundir mensajes ofensivos y reiteró el afecto que siente por Argentina.