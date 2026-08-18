Rosalía: Ideas de maquillaje para sus conciertos en México

El beauty look de la portada de LUX

Glow espectacular

La portada de LUX marcó el tono de toda la era: piel que parece iluminada desde adentro y un labial dorado que lo cambia todo. Para recrear este look, utiliza una base luminosa que te aporte ese glow que parece interno, agrega un iluminador líquido para ese acabado angelical y una sombra dorada para integrar todo y hacer referencia a la portada. Aplica un blush claro en la parte alta de la cara para dar calidez y un toque de color al makeup, y un gloss aperlado que cierre todo.

El look inspirado en la portada de LUX : glow desde dentro y un toque dorado. (Vía Instagram (@hkassel))

En el pelo, menos es más

En este look, menos es más. Haz una raya en medio y pule el pelo hacia abajo y hacia atrás. Haz un chongo suelto en la parte de abajo, saca algunos mechones y aplica un poco de aceite para evitar el frizz y aportar brillo. El resultado enmarca la cara, aporta fluidez al look y deja que el glow de la cara sea el protagonista.