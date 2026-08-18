Rosalía: Ideas de maquillaje para sus conciertos en México

Rosalía por fin llega a México y tu beauty look debe estar a la altura de este espectáculo. El LUX TOUR 2026 viene a Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México y ya sabemos que un concierto de la española es una experiencia completamente inolvidable.
Su nueva era nos tiene obsesionadas por una razón: dejó atrás la era de Motomami para adentrarnos en un mundo completamente sagrado y angelical. Por eso creamos tres looks completos inspirados en la estética de LUX, pensados para que llegues al concierto tan impresionante como el show.
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El beauty look de la portada de LUX
Glow espectacular
La portada de LUX marcó el tono de toda la era: piel que parece iluminada desde adentro y un labial dorado que lo cambia todo. Para recrear este look, utiliza una base luminosa que te aporte ese glow que parece interno, agrega un iluminador líquido para ese acabado angelical y una sombra dorada para integrar todo y hacer referencia a la portada. Aplica un blush claro en la parte alta de la cara para dar calidez y un toque de color al makeup, y un gloss aperlado que cierre todo.
En el pelo, menos es más
En este look, menos es más. Haz una raya en medio y pule el pelo hacia abajo y hacia atrás. Haz un chongo suelto en la parte de abajo, saca algunos mechones y aplica un poco de aceite para evitar el frizz y aportar brillo. El resultado enmarca la cara, aporta fluidez al look y deja que el glow de la cara sea el protagonista.
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El halo que se volvió viral
Halo hair: con o sin decolorar
Rosalía decoloró un halo en la parte superior de su pelo y se volvió una tendencia que todas quisimos replicar. Si quieres llevar el look más allá, puedes hacer lo mismo que ella hizo con un colorista profesional. Si no te quieres comprometer pero aun así quieres este efecto, lo puedes lograr con un spray de color temporal dorado o plateado. Aplícalo alrededor de la coronilla y solo en la capa de arriba. El truco de este look es hacerlo con el pelo suelto, raya en medio y ondas sueltas, casi naturales, tal como lo lleva Rosalía.
Glazed makeup natural
El pelo es el protagonista de este look, así que el makeup va natural. La piel glazed y con poco maquillaje es la clave: aplica iluminador líquido en los puntos altos de la cara, un blush rosa y luminoso y un gloss nude. En este maquillaje buscamos poco drama, pero aun así queremos ese look angelical.
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El lado gótico de LUX
Piel mate y labios vino: el look más dramático
Este makeup está inspirado en el lado más gótico y oscuro de LUX. La piel va mate, sin casi nada de glow; las cejas delgadas, con ese aire editorial característico de Rosalía. Los ojos van con una sombra ahumada y profunda. Los labios son el centro de este look: un rojo vino mate que concentra todo el drama.
Ondas rebeldes y con textura
El pelo no va pulido esta vez; lo buscamos más rebelde que nunca. Unas ondas con mucha textura y movimiento. Aplica un spray texturizante para lograr ese efecto despeinado intencional. El resultado de este look es un contraste muy editorial entre la piel mate, los labios rojos y el pelo con textura.
Esta era nos da permiso para experimentar con nuestro lado más glowy, gótico o angelical. Cualquiera de estos looks te hará brillar durante el show: elige tu favorito y prepárate para una noche inolvidable.