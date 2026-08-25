De Nashville a Hollywood: el debut que cambió la carrera de Dolly Parton

Cuando Dolly Parton llegó a Hollywood a finales de los años setenta ya era una figura consolidada de la música estadounidense. Sin embargo, el cine le ofrecía un nuevo escenario para expandir su talento. Su gran oportunidad llegó en 1980 con 9 to 5, una comedia protagonizada junto a Jane Fonda y Lily Tomlin que se convirtió en un éxito de taquilla y en un símbolo de la lucha de las mujeres en el ámbito laboral.

La película no solo marcó su debut como actriz en la gran pantalla, sino que también dio origen a una de las canciones más exitosas de su carrera, 9 to 5, que alcanzó el número uno en Estados Unidos y le valió una nominación al Oscar.

Jane Fonda, Dolly Parton y Lily Tomlin compartieron créditos en la cinta 9 to 5. (Archivo. )

Steel Magnolias

: el papel que confirmó su talento como actriz

Steel Magnolias, la cinta de 1989 confirmó que Dolly Parton podía desenvolverse con naturalidad en registros más emocionales. En la película compartió pantalla con un elenco de lujo integrado por Sally Field, Julia Roberts, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis y Daryl Hannah.

Su interpretación de Truvy Jones, la propietaria de un salón de belleza que funciona como punto de encuentro para varias mujeres de una pequeña comunidad sureña, se convirtió en una de las actuaciones más recordadas de su carrera.

Dolly Partón prtotagonizó la cinta Magnolias de acero. (Archivo. )

Las películas que ampliaron su presencia en Hollywood

Tras el éxito de sus primeros proyectos, Parton continuó participando en producciones que aprovecharon tanto su capacidad interpretativa como su personalidad pública. Entre ellas destacan The Best Little Whorehouse in Texas (1982), donde compartió créditos con Burt Reynolds, y Straight Talk (1992), una comedia romántica en la que interpretó a una mujer que se convierte accidentalmente en una estrella de la radio.

