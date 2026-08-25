Dolly Parton será recordada como una de las voces más importantes de la música country, pero su influencia trascendió los escenarios para instalarse también en Hollywood. A lo largo de más de cuatro décadas, la cantante, compositora y empresaria estadounidense construyó una carrera cinematográfica que incluyó comedias, dramas, musicales y producciones para televisión y streaming. Desde su debut en 9 to 5 en 1980 hasta los proyectos que impulsó para Netflix en los últimos años, Parton demostró que su carisma podía conquistar tanto al público de los conciertos como a las audiencias del cine. Este recorrido repasa las películas y proyectos audiovisuales que consolidaron su legado en la pantalla.
Dolly Parton en Hollywood: la estrella country que conquistó la pantalla grande
De Nashville a Hollywood: el debut que cambió la carrera de Dolly Parton
Cuando Dolly Parton llegó a Hollywood a finales de los años setenta ya era una figura consolidada de la música estadounidense. Sin embargo, el cine le ofrecía un nuevo escenario para expandir su talento. Su gran oportunidad llegó en 1980 con 9 to 5, una comedia protagonizada junto a Jane Fonda y Lily Tomlin que se convirtió en un éxito de taquilla y en un símbolo de la lucha de las mujeres en el ámbito laboral.
La película no solo marcó su debut como actriz en la gran pantalla, sino que también dio origen a una de las canciones más exitosas de su carrera, 9 to 5, que alcanzó el número uno en Estados Unidos y le valió una nominación al Oscar.
Steel Magnolias
: el papel que confirmó su talento como actriz
Steel Magnolias, la cinta de 1989 confirmó que Dolly Parton podía desenvolverse con naturalidad en registros más emocionales. En la película compartió pantalla con un elenco de lujo integrado por Sally Field, Julia Roberts, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis y Daryl Hannah.
Su interpretación de Truvy Jones, la propietaria de un salón de belleza que funciona como punto de encuentro para varias mujeres de una pequeña comunidad sureña, se convirtió en una de las actuaciones más recordadas de su carrera.
Las películas que ampliaron su presencia en Hollywood
Tras el éxito de sus primeros proyectos, Parton continuó participando en producciones que aprovecharon tanto su capacidad interpretativa como su personalidad pública. Entre ellas destacan The Best Little Whorehouse in Texas (1982), donde compartió créditos con Burt Reynolds, y Straight Talk (1992), una comedia romántica en la que interpretó a una mujer que se convierte accidentalmente en una estrella de la radio.
Dolly Parton: productora, narradora y creadora de historias
Con el paso de los años, Dolly Parton también desarrolló una importante faceta detrás de cámaras. Su compañía Sandollar Productions participó en la producción de películas y programas de televisión inspirados en sus canciones y experiencias de vida. Este trabajo le permitió controlar la manera en que sus historias llegaban al público y ampliar su influencia dentro de la industria del entretenimiento.
Dolly Parton y Netflix: una nueva generación de espectadores
En la última etapa de su carrera, la artista encontró en las plataformas de streaming una nueva forma de conectar con las audiencias. En colaboración con Netflix impulsó proyectos como Dolly Parton’s Heartstrings, una serie antológica basada en algunas de sus canciones más famosas.
La producción llevó al formato audiovisual historias inspiradas en temas como Jolene y Two Doors Down, acercando su universo creativo a nuevas generaciones de espectadores alrededor del mundo.
Un legado cinematográfico que complementa su historia musical
Aunque la música siempre ocupó el centro de su carrera, Dolly Parton construyó una filmografía que la convirtió en una de las artistas más versátiles de la cultura popular estadounidense. Sus películas, producciones y proyectos para televisión ayudaron a consolidar una figura capaz de moverse con naturalidad entre Nashville y Hollywood.
Su legado en el cine demuestra que la mujer que escribió algunas de las canciones más famosas del siglo XX también encontró una segunda casa frente a las cámaras, donde dejó personajes, historias y producciones que siguen formando parte de la memoria colectiva.