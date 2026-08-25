Quién fue Dolly Parton, la estrella del country fallecida hoy a los 80 años

La cantante, compositora e ícono de la música country Dolly Parton murió a los 80 años. Su sobrino, Brian Seaver, dio a conocer la noticia en un video de Instagram este martes.
“Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, abuela y bisabuela de una generación (...) Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, agregó.
Dolly Parton nació en la pobreza, escribió más de 5,000 canciones, vendió más de 100 millones de discos y creó una de las marcas personales más poderosas del entretenimiento. Esta es la historia de la reina absoluta del country.
Pocas artistas han logrado convertirse en un género por sí mismas. Dolly Parton no solo redefinió la música country: construyó una carrera de casi siete décadas como cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, sin perder nunca el sentido del humor ni la cercanía con sus raíces. Con más de 100 millones de discos vendidos, 11 premios Grammy y decenas de éxitos inmortales, su legado trasciende generaciones.
La infancia de Dolly Parton
Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Pittman Center, Tennessee, en el corazón de las Montañas Apalaches. Fue la cuarta de 12 hermanos y creció en una pequeña cabaña sin electricidad ni agua corriente. Su papá, Robert Lee Parton, era agricultor; su mamá, Avie Lee, le enseñó las canciones tradicionales que marcarían su oído musical.
Comenzó a cantar en la iglesia desde los seis años y a los 10 ya aparecía en programas de radio y televisión locales. A los 13 debutó en el Grand Ole Opry, donde Johnny Cash la animó a seguir escribiendo sus propias canciones. Ese consejo cambiaría su vida.
La trayectoria de Dolly Parton
Tras mudarse a Nashville en 1964, Dolly primero fue reconocida como compositora. Escribió éxitos para otros artistas antes de convertirse en la compañera musical del legendario Porter Wagoner, con quien alcanzó fama nacional gracias a su programa de televisión. La relación artística terminó en 1974 y Dolly le dedicó una despedida convertida en leyenda: “I Will Always Love You”.
Aquella decisión fue histórica. Poco después rechazó que Elvis Presley grabara la canción porque le exigían ceder parte de los derechos editoriales. Décadas más tarde, Whitney Houston la convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, mientras Dolly conservó íntegramente las regalías.
Los éxitos de Dolly Parton
Hablar de Dolly es hablar de un catálogo prácticamente inagotable. Entre sus canciones más importantes destacan:
Jolene (1973)
I Will Always Love You (1974)
Coat of Many Colors (1971)
9 to 5 (1980)
Here You Come Again (1977)
Islands in the Stream (1983, con Kenny Rogers)
Love Is Like a Butterfly
Two Doors Down
Why’d You Come in Here Lookin’ Like That
Colocó 25 canciones en el número uno del country estadounidense y más de 110 sencillos han entrado a las listas de Billboard, un récord para cualquier artista del género.
En 1980 debutó en el cine con 9 to 5, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. La película fue un éxito mundial y el tema principal le dio dos Grammy, además de una nominación al Oscar. Después llegaron clásicos como The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias, consolidándola como actriz.
También prestó su voz, produjo especiales navideños y apareció en series como Hannah Montana, donde compartió pantalla con su ahijada artística, Miley Cyrus.
Una empresaria brillante
Mucho antes de que las celebridades hablaran de marcas personales, Dolly ya había construido un imperio. En 1986 inauguró Dollywood, el parque temático ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, que hoy recibe millones de visitantes al año y se convirtió en uno de los motores económicos más importantes de la región.
A esto se suman líneas de belleza, libros, musicales de Broadway, productos alimenticios y proyectos editoriales que han convertido su nombre en una marca multimillonaria.
El amor de su vida
Quizá el aspecto más misterioso de Dolly siempre fue su matrimonio. En 1966 se casó con Carl Dean, un hombre completamente alejado del espectáculo. Durante casi 60 años él evitó las alfombras rojas y rara vez fue fotografiado junto a ella. Carl falleció en 2025, y Dolly le rindió homenaje con la emotiva canción “If You Hadn’t Been There”.
Nunca tuvieron hijos, una decisión que Dolly dijo haber tomado conscientemente para poder dedicar su vida a su carrera y, al mismo tiempo, ayudar a millones de niños a través de su labor filantrópica.
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La filántropa que regaló millones de libros
Si hay un proyecto del que Dolly habló con más orgullo que de cualquier premio, es la Imagination Library. Fundada en 1995, la iniciativa regala libros gratuitos a niños desde su nacimiento hasta los cinco años y ha distribuido cientos de millones de ejemplares en distintos países.
También donó un millón de dólares para la investigación que contribuyó al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19, apoyó programas educativos y financió becas para estudiantes de Tennessee.
Con sus pelucas rubias, vestidos de lentejuelas y una personalidad tan brillante como su voz, Dolly Parton convirtió la autenticidad en su mayor fortaleza. Detrás del glamour siempre estuvo la misma niña que escribía canciones en una cabaña de Tennessee.
Como ella misma dijo al recibir el ACM Poet’s Award en 2026: “Las canciones son mi terapia, mi alegría y mi legado.”