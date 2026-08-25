Quién fue Dolly Parton, la estrella del country fallecida hoy a los 80 años

¿Quién fue Dolly Parton?

Dolly Parton nació en la pobreza, escribió más de 5,000 canciones, vendió más de 100 millones de discos y creó una de las marcas personales más poderosas del entretenimiento. Esta es la historia de la reina absoluta del country.

Pocas artistas han logrado convertirse en un género por sí mismas. Dolly Parton no solo redefinió la música country: construyó una carrera de casi siete décadas como cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, sin perder nunca el sentido del humor ni la cercanía con sus raíces. Con más de 100 millones de discos vendidos, 11 premios Grammy y decenas de éxitos inmortales, su legado trasciende generaciones.

La infancia de Dolly Parton

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Pittman Center, Tennessee, en el corazón de las Montañas Apalaches. Fue la cuarta de 12 hermanos y creció en una pequeña cabaña sin electricidad ni agua corriente. Su papá, Robert Lee Parton, era agricultor; su mamá, Avie Lee, le enseñó las canciones tradicionales que marcarían su oído musical.

Comenzó a cantar en la iglesia desde los seis años y a los 10 ya aparecía en programas de radio y televisión locales. A los 13 debutó en el Grand Ole Opry, donde Johnny Cash la animó a seguir escribiendo sus propias canciones. Ese consejo cambiaría su vida.

Dolly Parton falleció a los 80n años de edad. (Getty Images)

La trayectoria de Dolly Parton

Tras mudarse a Nashville en 1964, Dolly primero fue reconocida como compositora. Escribió éxitos para otros artistas antes de convertirse en la compañera musical del legendario Porter Wagoner, con quien alcanzó fama nacional gracias a su programa de televisión. La relación artística terminó en 1974 y Dolly le dedicó una despedida convertida en leyenda: “I Will Always Love You”.

Aquella decisión fue histórica. Poco después rechazó que Elvis Presley grabara la canción porque le exigían ceder parte de los derechos editoriales. Décadas más tarde, Whitney Houston la convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, mientras Dolly conservó íntegramente las regalías.

Los éxitos de Dolly Parton

Hablar de Dolly es hablar de un catálogo prácticamente inagotable. Entre sus canciones más importantes destacan:

Jolene (1973)

I Will Always Love You (1974)

Coat of Many Colors (1971)

9 to 5 (1980)

Here You Come Again (1977)

Islands in the Stream (1983, con Kenny Rogers)

Love Is Like a Butterfly

Two Doors Down

Why’d You Come in Here Lookin’ Like That



Colocó 25 canciones en el número uno del country estadounidense y más de 110 sencillos han entrado a las listas de Billboard, un récord para cualquier artista del género.

Dolly Parton falleció a los 80n años de edad. (Getty Images)

En 1980 debutó en el cine con 9 to 5, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. La película fue un éxito mundial y el tema principal le dio dos Grammy, además de una nominación al Oscar. Después llegaron clásicos como The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias, consolidándola como actriz.

También prestó su voz, produjo especiales navideños y apareció en series como Hannah Montana, donde compartió pantalla con su ahijada artística, Miley Cyrus.

Una empresaria brillante

Mucho antes de que las celebridades hablaran de marcas personales, Dolly ya había construido un imperio. En 1986 inauguró Dollywood, el parque temático ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, que hoy recibe millones de visitantes al año y se convirtió en uno de los motores económicos más importantes de la región.

A esto se suman líneas de belleza, libros, musicales de Broadway, productos alimenticios y proyectos editoriales que han convertido su nombre en una marca multimillonaria.

Dolly Parton falleció a los 80n años de edad. (Getty Images)

El amor de su vida

Quizá el aspecto más misterioso de Dolly siempre fue su matrimonio. En 1966 se casó con Carl Dean, un hombre completamente alejado del espectáculo. Durante casi 60 años él evitó las alfombras rojas y rara vez fue fotografiado junto a ella. Carl falleció en 2025, y Dolly le rindió homenaje con la emotiva canción “If You Hadn’t Been There”.

Nunca tuvieron hijos, una decisión que Dolly dijo haber tomado conscientemente para poder dedicar su vida a su carrera y, al mismo tiempo, ayudar a millones de niños a través de su labor filantrópica.