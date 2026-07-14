El mundo de la música y la danza está de luto. Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee Moves, fue hallado muerto en Miami días después de haber sido reportado como desaparecido. El bailarín, de 28 años, colaboró durante años con Rosalía y Rauw Alejandro, convirtiéndose en una pieza clave de algunas de las giras más importantes de ambos artistas.
Encuentran sin vida a Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, tras ser reportado como desaparecido
Encuentran sin vida a Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, tras ser reportado como desaparecido
La Policía de Miami-Dade confirmó el hallazgo e informó que la causa aparente de la muerte fue un suicidio, aunque la investigación continúa para esclarecer todos los detalles. La noticia ha provocado una ola de mensajes de despedida y conmoción entre colegas, seguidores y miembros de la industria musical.
Mykee fue visto por última vez el 12 de julio en una zona residencial del condado de Miami-Dade. Su desaparición motivó una intensa campaña en redes sociales para intentar localizarlo.
Aunque Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su relación sentimental en 2023 y desde entonces habían seguido caminos separados, la desaparición de Mykee los llevó a compartir un mismo objetivo: ayudar a encontrar a quien fuera compañero de escenario de ambos.
Los dos artistas difundieron en sus redes sociales la ficha de búsqueda del bailarín y pidieron a sus millones de seguidores colaborar con cualquier información que pudiera ayudar a localizarlo. El gesto llamó la atención porque fue una de las pocas ocasiones en que sus nombres volvieron a aparecer juntos desde su ruptura, aunque no existen indicios de un reencuentro personal o una reconciliación entre ellos.
La campaña también fue respaldada por clubes de fans, bailarines y otros integrantes de la industria, quienes compartieron la información con la esperanza de encontrarlo con vida.
¿Quién era Mykee Moves?
Michael-Anthony Leones Espino construyó una sólida trayectoria como bailarín profesional en la escena latina e internacional. Formó parte del Motomami Tour de Rosalía y participó en varias giras de Rauw Alejandro, entre ellas Vice Versa, Saturno y Cosa Nuestra, además de aparecer en algunos de sus videoclips.
En redes sociales también había logrado formar una comunidad de más de 80 mil seguidores, donde compartía coreografías, ensayos y momentos detrás de cámaras de las giras en las que participaba. Su talento y carisma lo convirtieron en un rostro conocido dentro de la comunidad de bailarines.
Su fallecimiento ha generado una profunda conmoción entre quienes trabajaron con él y entre los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes durante horas mantuvieron la esperanza de que la intensa búsqueda terminara con un desenlace distinto.