Encuentran sin vida a Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, tras ser reportado como desaparecido

La Policía de Miami-Dade confirmó el hallazgo e informó que la causa aparente de la muerte fue un suicidio, aunque la investigación continúa para esclarecer todos los detalles. La noticia ha provocado una ola de mensajes de despedida y conmoción entre colegas, seguidores y miembros de la industria musical.

Mykee fue visto por última vez el 12 de julio en una zona residencial del condado de Miami-Dade. Su desaparición motivó una intensa campaña en redes sociales para intentar localizarlo.

Aunque Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su relación sentimental en 2023 y desde entonces habían seguido caminos separados, la desaparición de Mykee los llevó a compartir un mismo objetivo: ayudar a encontrar a quien fuera compañero de escenario de ambos.

Los dos artistas difundieron en sus redes sociales la ficha de búsqueda del bailarín y pidieron a sus millones de seguidores colaborar con cualquier información que pudiera ayudar a localizarlo. El gesto llamó la atención porque fue una de las pocas ocasiones en que sus nombres volvieron a aparecer juntos desde su ruptura, aunque no existen indicios de un reencuentro personal o una reconciliación entre ellos.

Mykee Moves, bailarín de Rosalía. (Instagram Mykee Moves)

La campaña también fue respaldada por clubes de fans, bailarines y otros integrantes de la industria, quienes compartieron la información con la esperanza de encontrarlo con vida.

