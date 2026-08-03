Rosalía se disculpa en Argentina tras polémica por la final del Mundial 2026

Entre lágrimas contenidas, Rosalía se refirió el sábado por la noche a la polémica que generó semanas atrás al replicar un video en TikTok que festejaba la victoria de España e insinuaba una crítica a su rival Argentina.

"Pero madre mía, qué lío el otro día. He estado scrolleando, sin mirármelo mucho. Y rápido le doy un reposteo ahí (...) Nunca fue mi intención", dijo la artista al abrir su gira LUX Tour en la capital argentina.

Rosalía recordó su primera actuación en Argentina y cantó una estrofa de su éxito "Pienso tu mirá". Sus seguidores se fundieron en un coro que rompió el hielo.



ROSALÍA se dirigió al público argentino durante su primer concierto en el Movistar Arena. Tras la polémica, pidió disculpas, aseguró que nunca quiso generar malestar y reafirmó el cariño que siente por Argentina. Además, definió a sus fans como “el mejor público del mundo” pic.twitter.com/00asLiE5Nn — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) August 2, 2026

La española agradeció luego "al mejor público que hay en la Tierra" y aseguró que su amor por Argentina "sigue igual, intacto como el primer día".

Muchos usuarios en redes sociales habían llamado a boicotear las presentaciones de la artista en Argentina.

