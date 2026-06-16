Hoy parece imposible imaginar una Copa del Mundo con apenas 13 selecciones, sin eliminatorias, sin televisión y con equipos viajando durante semanas en barco para llegar a la sede. Sin embargo, así comenzó la historia del torneo deportivo más visto del planeta. El primer Mundial de futbol se disputó en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930, una competencia que nació de la visión de la FIFA y de su entonces presidente, Jules Rimet, decidido a crear un campeonato independiente de los Juegos Olímpicos.
Así fue el primer Mundial de la historia: 13 selecciones, barcos transatlánticos y una final legendaria
Hoy parece imposible imaginar una Copa del Mundo con apenas 13 selecciones, sin eliminatorias, sin televisión y con equipos viajando durante semanas en barco para llegar a la sede. Sin embargo, así comenzó la historia del torneo deportivo más visto del planeta. El primer Mundial de futbol se disputó en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930, una competencia que nació de la visión de la FIFA y de su entonces presidente, Jules Rimet, decidido a crear un campeonato independiente de los Juegos Olímpicos.
La elección de Uruguay no fue casual. La selección sudamericana era considerada la gran potencia de la época tras conquistar las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928. Además, el país celebraba el centenario de su primera Constitución y ofreció cubrir buena parte de los gastos de organización y traslado de las delegaciones, una propuesta difícil de rechazar para la FIFA.
El contexto mundial tampoco ayudaba. Apenas unos meses antes había estallado la Gran Depresión de 1929 y muchas federaciones europeas consideraban demasiado costoso cruzar el Atlántico. Por ello, solo cuatro equipos europeos aceptaron la invitación: Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia. Junto a ellos participaron Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. En total fueron 13 selecciones, ya que no existía una fase clasificatoria.
La travesía hacia Sudamérica parece sacada de una novela de aventuras. Francia, Bélgica, Rumania y Brasil viajaron juntos a bordo del barco italiano Conte Verde. En esa embarcación también viajaban árbitros, dirigentes y el propio Jules Rimet con el trofeo original guardado en una maleta. El recorrido tardó más de dos semanas antes de llegar a Montevideo.
Todos los encuentros se disputaron en Montevideo. El escenario principal fue el legendario Estadio Centenario, construido especialmente para el torneo. Las lluvias retrasaron las obras y el inmueble no estuvo listo para los primeros partidos, pero terminó convirtiéndose en el gran símbolo de aquella Copa del Mundo inaugural.
Entre las curiosidades más llamativas aparece el primer gol en la historia de los Mundiales. Lo anotó el francés Lucien Laurent frente a México el 13 de julio de 1930. También se registró el primer hat-trick mundialista, obra del argentino Guillermo Stábile, quien terminaría como máximo goleador del torneo con ocho tantos pese a no disputar todos los partidos.
Las historias extravagantes tampoco faltaron. El rey Carol II de Rumania intervino personalmente para asegurar la presencia de su selección y presionó a las empresas donde trabajaban varios jugadores para que les concedieran permisos especiales. En una época sin contratos millonarios ni concentraciones de lujo, muchos futbolistas tenían empleos de tiempo completo y debían ausentarse durante meses para competir.
La final enfrentó a Uruguay y Argentina ante cerca de 70 mil espectadores. El partido reflejaba una rivalidad regional que ya era intensa. Argentina se fue al descanso con ventaja, pero los uruguayos remontaron en la segunda mitad y ganaron 4-2 para convertirse en los primeros campeones del mundo. Aquella tarde nació oficialmente la leyenda de la Copa del Mundo y comenzó una tradición que, casi un siglo después, sigue paralizando al planeta cada cuatro años.
Noventa y seis años después, mientras el Mundial 2026 se disputa en Norteamérica con 48 selecciones, inteligencia artificial, estadios conectados y audiencias globales, resulta fascinante recordar que todo empezó en un país sudamericano, con un puñado de equipos, un barco cruzando el océano y una idea que cambió para siempre la historia del deporte.