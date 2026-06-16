Así fue el primer Mundial de la historia: 13 selecciones, barcos transatlánticos y una final legendaria

La elección de Uruguay no fue casual. La selección sudamericana era considerada la gran potencia de la época tras conquistar las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928. Además, el país celebraba el centenario de su primera Constitución y ofreció cubrir buena parte de los gastos de organización y traslado de las delegaciones, una propuesta difícil de rechazar para la FIFA.

Momento en un partido en la primera Copa del Mundo en Uruguay 1930. (Archivo. )

El contexto mundial tampoco ayudaba. Apenas unos meses antes había estallado la Gran Depresión de 1929 y muchas federaciones europeas consideraban demasiado costoso cruzar el Atlántico. Por ello, solo cuatro equipos europeos aceptaron la invitación: Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia. Junto a ellos participaron Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. En total fueron 13 selecciones, ya que no existía una fase clasificatoria.

La travesía hacia Sudamérica parece sacada de una novela de aventuras. Francia, Bélgica, Rumania y Brasil viajaron juntos a bordo del barco italiano Conte Verde. En esa embarcación también viajaban árbitros, dirigentes y el propio Jules Rimet con el trofeo original guardado en una maleta. El recorrido tardó más de dos semanas antes de llegar a Montevideo.

Imagen de la delegación mexicana en la primera edición del Mudial en 1930. (Archivo. )

Todos los encuentros se disputaron en Montevideo. El escenario principal fue el legendario Estadio Centenario, construido especialmente para el torneo. Las lluvias retrasaron las obras y el inmueble no estuvo listo para los primeros partidos, pero terminó convirtiéndose en el gran símbolo de aquella Copa del Mundo inaugural.

