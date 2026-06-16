En pleno Mundial, Neymar Jr. anuncia que será papá otra vez: 'Me vuelvo loco'

Neymar y Bruna Biancardi anuncian que esperan otra niña

El anuncio comenzó con un video en blanco y negro publicado en las cuentas de Instagram de Neymar Jr. y Bruna Biancardi . Junto a las imágenes apareció un mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores: "Tenemos algunas noticias para compartir con ustedes".

Neymar Jr. y Bruna Biancardi (Instagram)

En la grabación, los integrantes de la familia aparecen con los ojos vendados mientras participan en una dinámica con pintura. Momentos después, al quitarse los antifaces, descubren que el color rosa cubre sus manos y ropa, confirmando que la bebé que esperan será una niña.

La reacción del futbolista no tardó en llamar la atención. El delantero compartió la publicación con el mensaje: "Me vuelvo loco. 4 hermosas niñas".

La divertida reacción de Neymar Jr. al conocer el sexo de su bebé

La pareja también compartió más detalles de este momento familiar en su canal de YouTube, donde se puede ver la emoción de Bruna Biancardi y la reacción completa del jugador brasileño.



En el video Neymar Jr. hizo una broma sobre el hecho de convertirse nuevamente en papá de una niña: "Voy a empezar una banda a partir de hoy. Se va a llamar Spice Girls. Va a ser de K-Pop".