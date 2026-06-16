Neymar Jr. y Bruna Biancardi anunciaron una noticia que ha llenado de alegría a su familia. La pareja espera a otra niña y decidió compartir el momento con sus seguidores a través de un emotivo video acompañado por tres de los hijos del futbolista.
En pleno Mundial, Neymar Jr. anuncia que será papá otra vez: 'Me vuelvo loco'
Neymar y Bruna Biancardi anuncian que esperan otra niña
El anuncio comenzó con un video en blanco y negro publicado en las cuentas de Instagram de Neymar Jr. y Bruna Biancardi . Junto a las imágenes apareció un mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores: "Tenemos algunas noticias para compartir con ustedes".
En la grabación, los integrantes de la familia aparecen con los ojos vendados mientras participan en una dinámica con pintura. Momentos después, al quitarse los antifaces, descubren que el color rosa cubre sus manos y ropa, confirmando que la bebé que esperan será una niña.
La reacción del futbolista no tardó en llamar la atención. El delantero compartió la publicación con el mensaje: "Me vuelvo loco. 4 hermosas niñas".
La divertida reacción de Neymar Jr. al conocer el sexo de su bebé
La pareja también compartió más detalles de este momento familiar en su canal de YouTube, donde se puede ver la emoción de Bruna Biancardi y la reacción completa del jugador brasileño.
En el video Neymar Jr. hizo una broma sobre el hecho de convertirse nuevamente en papá de una niña: "Voy a empezar una banda a partir de hoy. Se va a llamar Spice Girls. Va a ser de K-Pop".
Sin perder la esperanza de ampliar la familia con otro hijo varón, agregó entre risas: "Para que sepan, diciembre del año que viene, un niño".
Las declaraciones provocaron una larga lista de comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes celebraron el buen humor con el que la pareja vive este momento.
La familia de Neymar Jr. sigue creciendo
Con el nacimiento de esta bebé, Neymar Jr. se convertirá en papá por quinta ocasión.
Su primer hijo, Davi Lucca, nació en 2011 fruto de su relación con Carolina Dantas. Años después, junto a Bruna Biancardi, dio la bienvenida a Mavie, en 2023, y posteriormente a Mel, nacida en 2025.
Además, el futbolista es papá de Helena, quien nació en 2024 tras una breve relación con Amanda Kimberlly. Ahora, Neymar Jr. y Bruna se preparan para recibir a una nueva integrante que llegará para ampliar aún más una familia