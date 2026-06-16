Por años, los hijos del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto han mantenido un perfil mucho más discreto que el de otras familias vinculadas al poder político. Sin embargo, la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 hizo coincidir a dos de ellos, Alejandro Peña Pretelini y Diego Peña Díaz.
El futbol los "une": Alejandro y Diego Peña, hijos de Enrique Peña Nieto, coinciden en la inauguración del Mundial 2026
Mientras los ochenta mil asistentes abarrotaron el graderío del Estadio Ciudad de México para presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica, los dos hijos del exmandatario vivieron la jornada desde distintos puntos y en circunstancias diferentes
Alejandro Peña y Marian Ralph en la inauguración de la Copa del Mundo
En Quién dimos a conocer la presencia de Alejandro Peña Pretelini, de 28 años, quien llegó al estadio acompañado de su novia, Marian Ralph.
Horas antes del encuentro, el propio Alejandro compartió imágenes en redes sociales junto a su pareja, mostrando la emoción por asistir a uno de los eventos deportivos más importantes celebrados en México en las últimas décadas.
La relación entre Alejandro y Marian se hizo pública en 2024, aunque ambos mantenían una amistad desde años atrás. Desde entonces han compartido viajes, celebraciones familiares y momentos cotidianos que han permitido seguir la evolución de un noviazgo que parece consolidarse con el paso del tiempo.
En mayo de 2025 incluso celebraron su primer aniversario como pareja con una serie de publicaciones románticas en redes sociales.
Alejandro es el segundo de los tres hijos que Peña Nieto tuvo con su primera esposa, la fallecida Mónica Pretelini y, a diferencia de sus hermanas Paulina y Nicole, suele aparecer con menor frecuencia en eventos públicos.
Aun así, mantiene una presencia constante en Instagram, donde comparte aficiones relacionadas con los viajes, el deporte y su vida personal.
Diego Peña y su mamá también estuvieron en la inauguración del Mundial 2026
Pero Alejandro Peña no fue el único integrante de la familia del expresidente de México que acudió a la histórica inauguración. Diego Peña Díaz, hijo de Peña Nieto y de Maritza Díaz, también estuvo presente en el encuentro.
Fue la propia Martiza quien compartió una serie de imágenes en redes sociales, donde se observa al joven disfrutando del ambiente mundialista y siguiendo las incidencias del partido, lo que dejó huella de su presencia en el estadio.
A sus 21 años, Diego ha crecido prácticamente alejado de los reflectores. Sin embargo, cada vez que aparece en fotografías compartidas por su mamá deja ver el notable parecido físico que tiene con Peña Nieto.
La historia de Diego siempre ha despertado interés porque nació de la relación que Enrique Peña Nieto sostuvo con Maritza Díaz antes de llegar a la Presidencia de la República.
Con el paso de los años, la propia Maritza ha sido quien ha documentado algunos momentos importantes de la vida de su hijo, incluyendo cumpleaños, viajes familiares y encuentros con su papá.