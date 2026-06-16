El futbol los "une": Alejandro y Diego Peña, hijos de Enrique Peña Nieto, coinciden en la inauguración del Mundial 2026

Mientras los ochenta mil asistentes abarrotaron el graderío del Estadio Ciudad de México para presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica, los dos hijos del exmandatario vivieron la jornada desde distintos puntos y en circunstancias diferentes

Alejandro Peña y Marian Ralph en la inauguración de la Copa del Mundo

En Quién dimos a conocer la presencia de Alejandro Peña Pretelini, de 28 años, quien llegó al estadio acompañado de su novia, Marian Ralph.

Alejandro Peña Pretelini asistió a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 (QUIÉN)

Horas antes del encuentro, el propio Alejandro compartió imágenes en redes sociales junto a su pareja, mostrando la emoción por asistir a uno de los eventos deportivos más importantes celebrados en México en las últimas décadas.

La relación entre Alejandro y Marian se hizo pública en 2024, aunque ambos mantenían una amistad desde años atrás. Desde entonces han compartido viajes, celebraciones familiares y momentos cotidianos que han permitido seguir la evolución de un noviazgo que parece consolidarse con el paso del tiempo.

Alejandro Peña Pretelini asistió a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 (Instagram )

En mayo de 2025 incluso celebraron su primer aniversario como pareja con una serie de publicaciones románticas en redes sociales.

Alejandro es el segundo de los tres hijos que Peña Nieto tuvo con su primera esposa, la fallecida Mónica Pretelini y, a diferencia de sus hermanas Paulina y Nicole, suele aparecer con menor frecuencia en eventos públicos.

Alejandro Peña Pretelini asistió a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 (QUIÉN)

Aun así, mantiene una presencia constante en Instagram, donde comparte aficiones relacionadas con los viajes, el deporte y su vida personal.