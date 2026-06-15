A pocos días de que Cristiano Ronaldo dispute su primer partido del Mundial 2026 con Portugal frente a la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, Georgina Rodríguez tuvo otra importante misión lejos del evento deportivo: celebrar el cumpleaños número nueve de sus mellizos Eva y Mateo.
La espectacular fiesta de cumpleaños de sus hijos que Cristiano Ronaldo se perdió por ir al Mundial
Georgina Rodríguez convirtió su jardín en una feria para la fiesta de Eva y Mateo
Georgina Rodríguez preparó una fiesta a gran escala para los mellizos, quienes disfrutaron de una celebración diseñada especialmente para ellos. Aunque el futbolista no pudo estar presente debido a sus compromisos con la selección portuguesa, la distancia no impidió que la fecha estuviera llena de momentos especiales.
A través de sus redes sociales, la modelo compartió algunos de los detalles de la decoración, acompañados por un mensaje dedicado a sus hijos: "Celebrando los cumpleaños de los amores de mi vida", escribió junto al video.
El jardín fue transformado en una auténtica feria al aire libre. Los invitados fueron recibidos por puestos decorados con globos, entre las actividades destacaron juegos clásicos como el juego con aros, tumba latas y una colorida estación de pesca de patos. También hubo grandes inflables instalados sobre una cancha deportiva, una piscina de pelotas y amplias zonas de descanso.
Uno de los elementos que más llamó la atención fue una gigantesca diana de fútbol con la figura de un portero, donde los pequeños podían poner a prueba su puntería con balones. La decoración se completó con arcos de globos en tonos lilas y azules, creando una atmósfera festiva y sofisticada.
Eva y Mateo tiene dos pasiones distintas
Más allá de los juegos con los que contaba la decoración, la fiesta también reflejó la personalidad de los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
Mateo dejó ver su pasión por el deporte con una decoración inspirada en el fútbol, en la que destacaban estructuras iluminadas con su nombre y el número nueve, acompañadas por figuras relacionadas con el deporte. Durante la celebración también disfrutó de algunas de sus actividades favoritas al aire libre.
Eva, por su parte, protagonizó uno de los momentos más emotivos al sentarse frente a un piano para interpretar una melodía, donde mostró su pasión por la música y el arte. La celebración permitió apreciar cómo ambos han desarrollado intereses muy distintos dentro de la dinámica familiar.
Aunque no pudo acompañarlos físicamente, Cristiano Ronaldo quiso estar presente en el cumpleaños de sus hijos con una dedicatoria publicada desde la concentración de Portugal.
El delantero compartió imágenes de Eva y Mateo acompañadas de unas palabras llenas de cariño: "Hoy es su día ¡Papá los ama tanto a los dos!" El mensaje rápidamente generó reacciones entre los seguidores del futbolista, quienes destacaron la importancia que le da a los momentos familiares, incluso en medio de sus compromisos profesionales.