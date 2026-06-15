La espectacular fiesta de cumpleaños de sus hijos que Cristiano Ronaldo se perdió por ir al Mundial

Georgina Rodríguez convirtió su jardín en una feria para la fiesta de Eva y Mateo

Georgina Rodríguez preparó una fiesta a gran escala para los mellizos, quienes disfrutaron de una celebración diseñada especialmente para ellos. Aunque el futbolista no pudo estar presente debido a sus compromisos con la selección portuguesa, la distancia no impidió que la fecha estuviera llena de momentos especiales.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió algunos de los detalles de la decoración, acompañados por un mensaje dedicado a sus hijos: "Celebrando los cumpleaños de los amores de mi vida", escribió junto al video.

Fiesta de cumpleaños de Eva y Mateo, los mellizos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (Instagram)

El jardín fue transformado en una auténtica feria al aire libre. Los invitados fueron recibidos por puestos decorados con globos, entre las actividades destacaron juegos clásicos como el juego con aros, tumba latas y una colorida estación de pesca de patos. También hubo grandes inflables instalados sobre una cancha deportiva, una piscina de pelotas y amplias zonas de descanso.

Fiesta de cumpleaños de Eva y Mateo, los mellizos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (Instagram)

Uno de los elementos que más llamó la atención fue una gigantesca diana de fútbol con la figura de un portero, donde los pequeños podían poner a prueba su puntería con balones. La decoración se completó con arcos de globos en tonos lilas y azules, creando una atmósfera festiva y sofisticada.