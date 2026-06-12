Inauguración del Mundial en Canadá: Falla técnica y gradas vacías opacan el esperado evento

La ceremonia de inauguración del Mundial en Canadá

La ceremonia reunió a algunos de los nombres más reconocidos de la música canadiense. Michael Bublé fue el encargado de encabezar el espectáculo con una actuación en la que interpretó algunos de sus éxitos más populares, dando inicio a una celebración con un tono festivo y elegante. Más tarde, Alanis Morissette protagonizó uno de los momentos más emotivos al interpretar el himno nacional canadiense, acompañada por una puesta en escena dedicada a la diversidad del país.

Inauguración del Mundial en Canadá. (Getty Images)

La cantante Alessia Cara aportó una dosis de pop contemporáneo con una interpretación especial de algunos de sus temas más conocidos, mientras que Jessie Reyez imprimió una energía más urbana y emocional a la velada. El cartel se completó con la participación de la artista palestino-chilena Elyanna, la estrella indo-canadiense Nora Fatehi junto al DJ y productor Sanjoy, el rapero francés Vegedream y el cantautor William Prince, en una apuesta de la FIFA por reflejar la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones que caracterizan al país norteamericano.

Falla técnica en la inauguración del Mundial en Canadá

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche no salió como estaba previsto.

Hacia el final del espectáculo, una enorme estructura inflable con forma de balón instalada en el centro del terreno de juego debía transformarse en una réplica de la Copa del Mundo. La secuencia estaba diseñada para convertirse en la imagen icónica de la ceremonia, pero el mecanismo aparentemente falló y la transformación nunca se completó como estaba planeado.