Mientras México celebró una inauguración multitudinaria en el Estadio Ciudad de México, la ceremonia de apertura de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvo llena de claroscuros. El espectáculo, celebrado este 12 de junio en el Toronto Stadium antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, buscaba ser una muestra de la diversidad cultural del país, pero terminó dando de qué hablar por una falla técnica y por las imágenes de numerosos asientos vacíos captadas durante la transmisión.
Inauguración del Mundial en Canadá: Falla técnica y gradas vacías opacan el esperado evento
La ceremonia de inauguración del Mundial en Canadá
La ceremonia reunió a algunos de los nombres más reconocidos de la música canadiense. Michael Bublé fue el encargado de encabezar el espectáculo con una actuación en la que interpretó algunos de sus éxitos más populares, dando inicio a una celebración con un tono festivo y elegante. Más tarde, Alanis Morissette protagonizó uno de los momentos más emotivos al interpretar el himno nacional canadiense, acompañada por una puesta en escena dedicada a la diversidad del país.
La cantante Alessia Cara aportó una dosis de pop contemporáneo con una interpretación especial de algunos de sus temas más conocidos, mientras que Jessie Reyez imprimió una energía más urbana y emocional a la velada. El cartel se completó con la participación de la artista palestino-chilena Elyanna, la estrella indo-canadiense Nora Fatehi junto al DJ y productor Sanjoy, el rapero francés Vegedream y el cantautor William Prince, en una apuesta de la FIFA por reflejar la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones que caracterizan al país norteamericano.
Falla técnica en la inauguración del Mundial en Canadá
Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche no salió como estaba previsto.
Hacia el final del espectáculo, una enorme estructura inflable con forma de balón instalada en el centro del terreno de juego debía transformarse en una réplica de la Copa del Mundo. La secuencia estaba diseñada para convertirse en la imagen icónica de la ceremonia, pero el mecanismo aparentemente falló y la transformación nunca se completó como estaba planeado.
La escena fue comentada incluso por los narradores de la transmisión oficial, quienes apuntaron que el problema podría haber estado relacionado con la presión de aire necesaria para inflar la estructura. Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios calificaron el incidente como uno de los momentos más inesperados de la inauguración canadiense.
Otro detalle que llamó la atención fueron las imágenes de las tribunas. A diferencia del lleno que registró horas antes el Estadio Ciudad de México durante la ceremonia inaugural en territorio mexicano, en Toronto pudieron apreciarse asientos vacíos, situación que generó comentarios entre aficionados y usuarios de redes sociales.
Aunque las imágenes provocaron cuestionamientos sobre la respuesta del público local, el papel de Canadá dentro del Mundial 2026 sigue siendo fundamental. El país albergará 13 partidos del torneo, repartidos entre Toronto y Vancouver, las dos ciudades elegidas por la FIFA como sedes oficiales.