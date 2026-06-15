Mauricio Ymay se disculpa por polémicos comentarios sobre las manifestaciones en el Mundial

Los comentarios de Ymay ocurrieron durante el podcast Off The Record, conducido por Andrés Vaca en YouTube, donde participaban también David Faitelson y otros colegas. En el episodio titulado ‘Los 11 que jugarán la inauguración del Mundial’ se abordó el tema de las manifestaciones sociales que coincidieron con la inauguración de la Copa del Mundo en la Ciudad de México.

Ymay expresó su preocupación por los bloqueos y afectaciones a la movilidad, sugiriendo medidas enérgicas: “Tanquetas, agua con potencia, balas de goma. ¡Vámonos! ¿Y sabes cuándo va a volver el caos a esta ciudad? Nunca… Balas de goma. Pum, pum, pum”. Aunque David Faitelson intentó redirigir la conversación hacia el ámbito deportivo, Ymay insistió en su punto. El fragmento se viralizó rápidamente, ya que la versión original del podcast fue editada posteriormente.

Colectivo de Madres buscadoras. (Cuartoscuro)

En los días previos y durante la inauguración del Mundial 2026 (partido México vs. Sudáfrica el 11 de junio), diversos colectivos realizaron protestas en CDMX para visibilizar sus demandas ante la atención internacional. Entre ellos destacaron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que exigía la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y mejoras en pensiones; colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos, que colocaron fichas de búsqueda cerca del Estadio Azteca para denunciar la crisis de más de 130 mil desaparecidos; así como transportistas, campesinos y otros grupos.

Estas movilizaciones generaron cortes viales en zonas como Calzada de Tlalpan, Paseo de la Reforma y alrededores del estadio, lo que motivó el debate en el podcast.

Los comentarios de Ymay fueron ampliamente criticados en redes sociales, donde usuarios y colectivos lo acusaron de minimizar el dolor de las familias afectadas por desapariciones y de promover la represión. Frases como “Fuiste indiferente al dolor” se volvieron recurrentes. Algunos compañeros en el medio expresaron posturas diversas, aunque no hay registros de intervenciones directas en el momento del podcast más allá de Faitelson intentando encauzar la plática.