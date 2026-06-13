A los 41 años, Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 con un físico que ya quisiéramos todos para un fin de semana

El Mundial de Futbol 2026 ha sido descrito por Reuters como la Copa del Mundo con más futbolistas mayores de 40 años en la historia. Entre ellos destaca Cristiano Ronaldo, quien además es el jugador más veterano de la competición, quien está acompañado por otros futbolistas que ya viven en el "cuarto piso" como Memo Ochoa, el croata Luca Modric o el alemán Manuel Neuer.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, es el jugador más veterano del Mundial de Futbol 2026 (Megan Briggs/Getty Images)

El físico de Cristiano Ronaldo: un cuerpo construido para competir

Las imágenes recientes de los entrenamientos de Portugal y las fotos que el propio futbolista compartió a su llegada a Estados Unidos para participar en el Mundial 2026, muestran a un Cristiano Ronaldo con una musculatura extraordinariamente definida, una potencia física notable y un porcentaje de grasa corporal que históricamente ha estado muy por debajo del promedio de los futbolistas profesionales.

La pregunta sobre si su edad puede convertirse en un problema acompañó al portugués durante toda la preparación mundialista. Su respuesta fue breve y contundente.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, es el jugador más veterano del Mundial de Futbol 2026 (Megan Briggs/Getty Images)

"¿Físicamente? Estoy bien. ¿Qué no han visto mis partidos?", señaló el Bicho en una declaración recogida por ESPN y reproducida posteriormente por diversos medios internacionales el 12 de junio.

La frase resume la confianza del futbolista, quien continúa compitiendo al máximo nivel después de más de dos décadas de carrera profesional.