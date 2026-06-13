A los 41 años, Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 con un físico que ya quisiéramos todos para un fin de semana

Cuando Cristiano Ronaldo debute con Portugal en la Copa del Mundo de 2026 estará protagonizando una de las historias más extraordinarias del futbol moderno.
A los 41 años, el delantero portugués disputará su sexto Mundial y será el jugador con más edad en el torneo, una marca inédita y una demostración de longevidad que pocos deportistas han conseguido en sus carreras.
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El Mundial de Futbol 2026 ha sido descrito por Reuters como la Copa del Mundo con más futbolistas mayores de 40 años en la historia. Entre ellos destaca Cristiano Ronaldo, quien además es el jugador más veterano de la competición, quien está acompañado por otros futbolistas que ya viven en el "cuarto piso" como Memo Ochoa, el croata Luca Modric o el alemán Manuel Neuer.
El físico de Cristiano Ronaldo: un cuerpo construido para competir
Las imágenes recientes de los entrenamientos de Portugal y las fotos que el propio futbolista compartió a su llegada a Estados Unidos para participar en el Mundial 2026, muestran a un Cristiano Ronaldo con una musculatura extraordinariamente definida, una potencia física notable y un porcentaje de grasa corporal que históricamente ha estado muy por debajo del promedio de los futbolistas profesionales.
La pregunta sobre si su edad puede convertirse en un problema acompañó al portugués durante toda la preparación mundialista. Su respuesta fue breve y contundente.
"¿Físicamente? Estoy bien. ¿Qué no han visto mis partidos?", señaló el Bicho en una declaración recogida por ESPN y reproducida posteriormente por diversos medios internacionales el 12 de junio.
La frase resume la confianza del futbolista, quien continúa compitiendo al máximo nivel después de más de dos décadas de carrera profesional.
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Cristiano Ronaldo y su obsesión por el cuidado físico
Desde sus primeros años en el Manchester United, Cristiano Ronaldo desarrolló una disciplina que terminó convirtiéndose en una de sus mayores ventajas competitivas.
Especialistas en rendimiento deportivo han señalado durante años que el portugués combina entrenamiento de fuerza, trabajo cardiovascular, sesiones específicas de velocidad, ejercicios de movilidad y una estricta estrategia de recuperación.
A ello suma una alimentación basada principalmente en proteínas magras, pescado, verduras, frutas y una cuidadosa hidratación.
La recuperación ha sido igualmente importante en su carrera. El portugués ha popularizado el uso de cámaras de crioterapia, programas personalizados de descanso y protocolos específicos para optimizar el sueño, aspectos que numerosos preparadores físicos consideran fundamentales para explicar su longevidad.
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Las lesiones de Cristiano Ronaldo también han marcado su ritmo de juego
Aunque la imagen pública de Cristiano Ronaldo suele estar asociada con la resistencia física, el portugués no ha escapado por completo a los problemas musculares.
A inicios de junio, Reuters informó antes del Mundial que tanto el Bicho como Lionel Messi llegaron al torneo después de superar recientes preocupaciones físicas.
En el caso del portugués, las molestias musculares registradas durante la temporada generaron cierta incertidumbre sobre su estado de forma, aunque finalmente pudo incorporarse con normalidad a la preparación de Portugal.
Su presencia en la convocatoria definitiva confirmó que el cuerpo técnico encabezado por Roberto Martínez considera que sigue siendo una pieza importante dentro del equipo.
Portugal, entre los candidatos a levantar la Copa del Mundo 2026
Portugal llega al Mundial 2026 respaldado por una de las generaciones más talentosas de su historia.
El plantel cuenta con figuras consolidadas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, Vitinha, João Neves y Rafael Leão, además de la experiencia de Cristiano Ronaldo.
The Guardian destacó que la selección portuguesa combina profundidad, flexibilidad táctica y talento en prácticamente todas sus líneas, características que la colocan entre las candidatas a realizar una campaña importante.
Reuters también subrayó que Portugal llega al torneo con una de las plantillas más completas de la competición, aunque persiste la incógnita de si finalmente podrá transformar ese potencial en un título mundial que, hasta ahora, se le ha escapado.
El último intento de Cristiano Ronaldo por conquistar el mundo
A diferencia de otros aspectos de su carrera, el futuro de Cristiano Ronaldo en el futbol sí parece estar definido.
En una entrevista con CNN concedida en noviembre de 2025, el capitán portugués confirmó que la Copa del Mundo de 2026 sería la última de su trayectoria.
"Definitivamente sí porque tendré 41 años", dijo a la cadena de noticias.
Cristiano añadió que probablemente seguiría jugando "uno o dos años" antes de retirarse definitivamente.
Esa confesión convierte al Mundial de 2026 en el capítulo final de una búsqueda que comenzó en Alemania 2006 y que ha atravesado seis ediciones del torneo sin alcanzar el trofeo más importante del futbol.
El destino de Portugal de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026 es una moneda que está en el aire. Sin embargo, lo que es un hecho es que CR7 ya ocupa un lugar inigualable en la historia del futbol.
El de un futbolista que convirtió el cuidado físico en una ventaja competitiva tan importante como su talento y que logró extender su carrera hasta límites que parecían imposibles, y que, esperamos, sean una fuente de inspiración para las nuevas generaciones... idealmente dentro y fuera de la canchas.