Así se transformó Metro Universidad en una experiencia visual del artista Jorge Rosano Gamboa

Miles de personas cruzan cada día los torniquetes del Metro Universidad. Estudiantes con prisas, familias de visita en Ciudad Universitaria, trabajadores que hacen del transporte público parte de su rutina y, ya que es una de las estaciones más cercanas al Estadio Azteca, es un punto de afluencia para los amantes del futbol.
Ese trayecto cotidiano tiene una nueva dimensión: acaba de convertirse en un espacio donde movilidad, memoria y arte contemporáneo dialogan a gran escala. La transformación visual de la terminal de la Línea 3 parte de una intervención del artista mexicano Jorge Rosano Gamboa, quien tomó como punto de partida la historia, el paisaje y los símbolos asociados a la Universidad Nacional Autónoma de México. El resultado es una propuesta que busca resignificar uno de los accesos más transitados hacia la máxima casa de estudios del país.
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Lejos de una simple renovación estética, la intervención funciona como una extensión cultural de Ciudad Universitaria. Los nuevos elementos visuales recuperan referencias a los volcanes, los cuerpos celestes, los relieves naturales y la geografía volcánica del Pedregal de San Ángel, uno de los paisajes más distintivos de la capital mexicana.
La obra de este artista, de la mano de la galería Saenger, también incorpora capas de lectura vinculadas con la memoria colectiva y la identidad nacional. Fenómenos astronómicos, mitologías y episodios históricos aparecen reinterpretados desde un lenguaje contemporáneo que invita a detenerse, observar y encontrar nuevas conexiones entre la ciudad y quienes la habitan.
La elección de Metro Universidad no es casual. Se trata de una de las estaciones con mayor flujo de usuarios de toda la red y una puerta de entrada para millones de visitantes que cada año acuden a la UNAM, sus espacios culturales, recintos deportivos y zonas recreativas. Convertir este punto de tránsito en una experiencia visual supone también democratizar el acceso al arte fuera de los circuitos tradicionales.
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Jorge Rosano Gamboa es un artista mexicano cuya práctica explora la relación entre territorio, memoria, identidad y paisaje. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado exposiciones y residencias tanto en México como en el extranjero, consolidando un lenguaje visual que reinterpreta elementos históricos, naturales y culturales desde una mirada contemporánea. Su obra suele partir de símbolos vinculados con la geografía, la astronomía y la construcción de imaginarios colectivos, generando narrativas que conectan el pasado con el presente. En la intervención realizada para Metro Universidad, Rosano traslada estas inquietudes al espacio público, transformando una de las estaciones más transitadas de la Ciudad de México en un punto de encuentro entre arte, movilidad y memoria urbana.
La inspiración encuentra un eco natural en Ciudad Universitaria, cuyo campus central fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO gracias a la integración ejemplar entre arquitectura, arte y paisaje. La nueva imagen de la estación retoma esa visión y la traslada al espacio público, haciendo que el recorrido hacia la universidad comience incluso antes de cruzar sus puertas.
Entre los elementos más celebrados por la comunidad destacan los emblemas de facultades y entidades académicas incorporados al diseño. Más que detalles decorativos, funcionan como símbolos de pertenencia que fortalecen el vínculo emocional entre la estación y quienes la utilizan diariamente.
En una ciudad donde el tiempo suele medirse entre traslados, la renovación de Metro Universidad plantea una idea sugerente: que incluso los espacios de paso pueden convertirse en lugares para contemplar, recordar y reconocerse.