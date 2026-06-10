Así se transformó Metro Universidad en una experiencia visual del artista Jorge Rosano Gamboa

Jorge Rosano Gamboa es un artista mexicano cuya práctica explora la relación entre territorio, memoria, identidad y paisaje. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado exposiciones y residencias tanto en México como en el extranjero, consolidando un lenguaje visual que reinterpreta elementos históricos, naturales y culturales desde una mirada contemporánea. Su obra suele partir de símbolos vinculados con la geografía, la astronomía y la construcción de imaginarios colectivos, generando narrativas que conectan el pasado con el presente. En la intervención realizada para Metro Universidad, Rosano traslada estas inquietudes al espacio público, transformando una de las estaciones más transitadas de la Ciudad de México en un punto de encuentro entre arte, movilidad y memoria urbana.

Jorge Rosano Gamboa. (Cortesía. )

La inspiración encuentra un eco natural en Ciudad Universitaria, cuyo campus central fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO gracias a la integración ejemplar entre arquitectura, arte y paisaje. La nueva imagen de la estación retoma esa visión y la traslada al espacio público, haciendo que el recorrido hacia la universidad comience incluso antes de cruzar sus puertas.

Entre los elementos más celebrados por la comunidad destacan los emblemas de facultades y entidades académicas incorporados al diseño. Más que detalles decorativos, funcionan como símbolos de pertenencia que fortalecen el vínculo emocional entre la estación y quienes la utilizan diariamente.

Vista de la exposición en el metro Universidad de la Ciudad de México. (Cortesía. )

En una ciudad donde el tiempo suele medirse entre traslados, la renovación de Metro Universidad plantea una idea sugerente: que incluso los espacios de paso pueden convertirse en lugares para contemplar, recordar y reconocerse.

