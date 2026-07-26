Yalitza Aparicio revela cómo el racismo y las críticas la hicieron dudar de sí misma tras protagonizar

Roma

Durante una entrevista con Nayo Escobar, la actriz oaxaqueña recordó que jamás imaginó dedicarse al cine. En ese momento trabajaba como maestra en una comunidad rural de Oaxaca y solo acudió a un casting para acompañar a su hermana. Aquella decisión cambió su destino y la llevó a protagonizar la cinta de Alfonso Cuarón , por la que fue nominada al Premio Oscar.

Yalitza Aparicio (Selene Alaide)

A pesar del reconocimiento que recibió dentro y fuera de México, Yalitza explicó que las constantes opiniones sobre su apariencia física, su origen y el hecho de no contar con una formación actoral comenzaron a pesar en su estado emocional.

"Llegué a creer que no era para mí".

Con esa frase resumió cómo, incluso en uno de los momentos más importantes de su carrera, las críticas hicieron que dudara de si realmente merecía el lugar que había alcanzado.