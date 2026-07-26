El reconocimiento internacional que Yalitza Aparicio obtuvo gracias a Roma transformó por completo su vida. Sin embargo, el éxito de la película también estuvo acompañado por una etapa marcada por las críticas y los comentarios discriminatorios que, según contó la actriz, terminaron afectando la forma en que se veía a sí misma.
Yalitza Aparicio revela cómo el racismo y las críticas la hicieron dudar de sí misma tras protagonizar ‘Roma’
Yalitza Aparicio revela cómo el racismo y las críticas la hicieron dudar de sí misma tras protagonizar
Roma
Durante una entrevista con Nayo Escobar, la actriz oaxaqueña recordó que jamás imaginó dedicarse al cine. En ese momento trabajaba como maestra en una comunidad rural de Oaxaca y solo acudió a un casting para acompañar a su hermana. Aquella decisión cambió su destino y la llevó a protagonizar la cinta de Alfonso Cuarón , por la que fue nominada al Premio Oscar.
A pesar del reconocimiento que recibió dentro y fuera de México, Yalitza explicó que las constantes opiniones sobre su apariencia física, su origen y el hecho de no contar con una formación actoral comenzaron a pesar en su estado emocional.
"Llegué a creer que no era para mí".
Con esa frase resumió cómo, incluso en uno de los momentos más importantes de su carrera, las críticas hicieron que dudara de si realmente merecía el lugar que había alcanzado.
El apoyo de su familia de Yalitza Aparicio fue clave para seguir adelante
La actriz Yalitza Aparicio explicó que, con el paso del tiempo, entendió que había desarrollado síndrome del impostor, una condición que lleva a muchas personas a pensar que sus logros son producto de la suerte y no de sus capacidades.
Yalitza reconoció que los comentarios que circulaban en redes sociales y otros espacios terminaron fortaleciendo esa voz interna que constantemente cuestionaba su talento como actriz.
Frente a ese escenario, aseguró que el respaldo de su familia fue fundamental para recuperar la confianza en sí misma y aprender a no dejar que las opiniones ajenas definieran su valor.
Con el tiempo también comprendió que, aunque su llegada al cine fue inesperada, eso no restaba mérito a su trabajo ni a la sensibilidad que aportó a Roma.
Actualmente, Yalitza Aparicio continúa desarrollando proyectos cinematográficos y desempeña su labor como Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, desde donde impulsa iniciativas enfocadas en la educación, la inclusión y la representación de los pueblos indígenas.
La actriz también ha reiterado que busca aprovechar la visibilidad que le dio Roma para generar conversaciones sobre la diversidad y contribuir a combatir los prejuicios que aún persisten en distintos ámbitos de la sociedad.