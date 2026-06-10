Los porteros con más estilo hoy son leyenda

A unos cuantos días del Mundial; además de la fiebre por el terminar nuestro álbum, buscar inspiración para los mejores outfits, también tenemos nostalgia por aquellos jugadores que hicieron historia porque les gustaba llevar looks increíbles dentro de la cancha. Los colores neón, las figuras geométricas y los personajes de caricatura fueron la inspiración de muchos porteros para diseñar sus jerseys y, sin duda, eran los verdaderos fashion icons del momento.
Aunque los demás jugadores llevaban uniformes más simples y todos por igual, los porteros tenían permiso de experimentar con sus camisetas y gracias a esto nacieron muchos de los diseños memorables y que serán recordados siempre. Sigue leyendo para saber quiénes fueron esos porteros y cuáles eran sus jerseys más cool.