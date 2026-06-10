Los porteros con más estilo hoy son leyenda

¿Por qué ya no hay más camisetas llamativas?

Han pasado los años y cada vez las playeras se han vuelto más minimalistas y se han enfocado en tener diseños más simples, convirtiéndose en prendas que son fáciles de vender y de masificar. Claro que esto ha ayudado a tener una estética más limpia y uniforme en todo el equipo, pero ha causado una pérdida de identidad en los porteros y de diversión dentro de la chancha. Vivimos en una época en la que la moda vintage domina el streerwear y estamos seguras de que esas jerseys están teniendo un gran regreso y más con el mundial que se aproxima.

Patrones, figuras y colores neón, los diseños más cool los llevaban los porteros. (via Instagram (@txema_osasuna_museum))

Las jerseys de todos estos porteros se han vuelto en una de las prendas que todas las tiendas vintage y los amantes de la moda mueren por tener. Muchas celebridades y personas en la industria se han inspirado en la estética deportiva noventera y como inspiración de los outfits más cool. Lo que en su momento podría parecer exagerado y extravagante, hoy se aprecia como algo lleno de identidad y diversión. Seguiremos recordando a estos porteros no solo por su desempeño dentro de la cancha, sino por los looks tan increíbles que tuvieron en su época.