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Moda

Los porteros con más estilo hoy son leyenda

Hubo una época en la que los porteros llevaban jerseys increíbles y eran statement de moda. Hoy, queremos que esas vintage vibes ¡regresen ya!
mié 10 junio 2026 03:42 PM
jorge campos
Jorge Campos portero de la Selección Mexicana en1996 (Getty Images)

A unos cuantos días del Mundial; además de la fiebre por el terminar nuestro álbum, buscar inspiración para los mejores outfits, también tenemos nostalgia por aquellos jugadores que hicieron historia porque les gustaba llevar looks increíbles dentro de la cancha. Los colores neón, las figuras geométricas y los personajes de caricatura fueron la inspiración de muchos porteros para diseñar sus jerseys y, sin duda, eran los verdaderos fashion icons del momento.

Aunque los demás jugadores llevaban uniformes más simples y todos por igual, los porteros tenían permiso de experimentar con sus camisetas y gracias a esto nacieron muchos de los diseños memorables y que serán recordados siempre. Sigue leyendo para saber quiénes fueron esos porteros y cuáles eran sus jerseys más cool.

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Las playeras más icónicas de los porteros de fútbol

Esta lista la tenemos que iniciar con el mejor de todos: Jorge Campos. El mexicano, toda una estrella en los 90, no solo llamaba la atención por sus atajadas espectaculares y su habilidad para jugar también como delantero, sino por algo que nadie podía ignorar: sus uniformes llenos de color. Mientras la mayoría de los arqueros usaban prendas tradicionales, Campos aparecía en la cancha con diseños extravagantes inspirados en el surf, una de sus grandes pasiones.

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Patrones únicos y colores llamativos, la combinación perfecta. (via Instagram (@colgadosporelfutbol))

Esos famosos uniformes fluorescentes fueron creados por Daniel Ríos, fundador de la marca Aca Sport. Cuando Jorge vio aquellos diseños llamativos, no lo pensó dos veces. Serían los uniformes que usaría para sus próximos juegos. A partir de ese momento, Campos comenzó a aportar ideas para personalizar cada uniforme. Además de los colores intensos y los famosos rombos, el mexicano también impulsó otras modificaciones poco comunes. Prefería usar bermudas acolchonadas en lugar de los shorts tradicionales de portero y exigía un cuello alto que nunca se doblara. Incluso sus uniformes incluían referencias a Acapulco y al surf, reforzando su identidad dentro y fuera de la cancha.

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La elegancia de la década de los noventa

Dentro de todos los diseños maximalistas también existía elegancia y el futbolista que supo tener este balance fue Claudio Taffarel, sus jerseys mantenían una estética clásica con colores vibrantes y siluetas súper estructuradas que amamos. La moda de los noventa lograba verse exagerada sin perder estilo y el exfutbolista brasileño es el mejor ejemplo. Los diseños de sus jerseys se encargaban de demostrar que incluso dentro de los looks más atrevidos puede existir una identidad elegante.

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Un estampado más clásico pero con mucho estilo. (via Instagram (@galatasaray.retro))

Muchos porteros se encargaron de que los diseños de sus jerseys parecieran obras de arte y, sin pensarlo, pasaron a ser recordadas para siempre. Estos porteros son Pablo Aurrecochea, Choi In Young, Christian del Mar y Jérémie Janot, cada uno tenía camisetas icónicas con colores únicos y diseños extravagantes que hoy podrían volver a ser una gran tendencia. Lo que más nos gusta es que esos diseños no seguían reglas, podían llevar cualquier combinación de colores, figuras o hasta personajes de caricatura como El Chapulín Colorado o Spiderman.

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Uno de los diseños más creativos y únicos. (via Instagram (@copa90) (@spiderjanot16))

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¿Por qué ya no hay más camisetas llamativas?

Han pasado los años y cada vez las playeras se han vuelto más minimalistas y se han enfocado en tener diseños más simples, convirtiéndose en prendas que son fáciles de vender y de masificar. Claro que esto ha ayudado a tener una estética más limpia y uniforme en todo el equipo, pero ha causado una pérdida de identidad en los porteros y de diversión dentro de la chancha. Vivimos en una época en la que la moda vintage domina el streerwear y estamos seguras de que esas jerseys están teniendo un gran regreso y más con el mundial que se aproxima.

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Patrones, figuras y colores neón, los diseños más cool los llevaban los porteros. (via Instagram (@txema_osasuna_museum))

Las jerseys de todos estos porteros se han vuelto en una de las prendas que todas las tiendas vintage y los amantes de la moda mueren por tener. Muchas celebridades y personas en la industria se han inspirado en la estética deportiva noventera y como inspiración de los outfits más cool. Lo que en su momento podría parecer exagerado y extravagante, hoy se aprecia como algo lleno de identidad y diversión. Seguiremos recordando a estos porteros no solo por su desempeño dentro de la cancha, sino por los looks tan increíbles que tuvieron en su época.

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En los años noventa los uniformes eran lo más top e icónico. (via Instagram (@ex_jugadores_de_elite))

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Camisas Futbol Street style

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