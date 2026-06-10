¿Verás el partido en casa? Estas son las botanas que no pueden faltar durante el Mundial

La mejores ideas de botanas para ver el Mundial

La botana perfecta para ver el Mundial no tiene por que ser complicada. De hecho, entre más fácil se vea, mejor. Lo importante es que tenga variedad, que sea cómoda para compartir y que no obligue a nadie a levantarse de la sala justo cuando viene la jugada buena. Para armar una mesa con sabor, estilo y cero estrés, Instagram puede ser la mejor inspiración, entre creadoras de recetas, tiendas saludables y cuentas foodie, hay ideas perfectas para que el plan mundialista se sienta más pensado sin volverse imposible.

Mandoka entra perfecto para darle a la mesa un toque más casero, creativo y con personalidad. Al ser una creadora de recetas y tener también su libro, funciona como inspiración para preparar algo que se sienta especial, pero sin perder el mood relajado de partido. La idea no es complicarse, sino tomar ese estilo de recetas apapachadoras y llevarlo a una mesa mundialista, algo que se vea bonito y algo que sepa a comida hecha en casa.

Carpaccio será.

Soul Food funciona perfecto para cuando el partido empieza como plan de botana, pero termina convirtiéndose en una comida completa. Sus recetas tienen ese lado más abundante y reconfortante que pueden ayudar a darle cuerpo a la mesa. Para ver un partido largo, especialmente si hay tiempo extra o penales, vale la pena sumar una opción más llenadora, algo caliente, un platillo para compartir o una receta que complemente lo fresco y lo crujiente. La clave está en que la mesa no se quede solo en papitas y salsa, sino que tenga algo que realmente alimente sin sentirse pesado, las paletas de pica fresa son un must!.

Paletas de Pica Fresa

Mesa Sana es una gran referencia para quienes quieren una mesa rica, fresca y bien presentada. Sus recetas tienen ese balance entre comida saludable y antojable que funciona perfecto para ver un partido sin caer en la típica botana pesada de siempre. Para el Mundial, una buena idea sería inspirarse en recetas como su burrata con jitomates cherry rostizados, una tártara de res o una quinoa con pepino, aguacate, albahaca y limón. Son opciones que se pueden poner al centro, compartir fácilmente y combinar con tostadas, pan pita, verduras o dips para que la mesa se vea completa y mucho más elevada.

Burrata al limón con albahaca y aceite de oliva.

Healthy Wifey es ideal para resolver la parte saludable sin tener que preparar todo desde cero. Al ser una tienda con ensaladas, paninis, snacks y opciones ligeras, funciona perfecto para complementar la mesa con algo práctico y rico. Para el Mundial, puedes sumar sus snacks, algún panini partido en porciones pequeñas o una opción dulce saludable para que todos puedan estar picando durante el partido. Es esa alternativa que se agradece cuando quieres disfrutar sin sentir que una tarde de futbol arruinó toda la semana.