La Copa Mundial de la FIFA 2026 s erá también un espectáculo musical sin precedentes. Por primera vez habrá tres ceremonias de apertura —una en cada país anfitrión—, conciertos de cuenta regresiva simultáneos y un show de medio tiempo durante la final, algo nunca visto en la historia del torneo. Te contamos todos los detalles.
Todos los detalles de los shows que habrá en el Mundial: artistas confirmados, día, sede y horarios
FIFA Countdown Concerts
El 10 de junio, un día antes del inicio del Mundial, la FIFA ofrecerá conciertos simultáneos en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, conectados por una transmisión especial.
Los Countdown Concerts reunirán a aficionados y artistas en una celebración que reflejará la hospitalidad, la diversidad cultural y la pasión que recorrerá todo el país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, unirá a los tres países sede Canadá, México y Estados Unidos en una celebración conjunta antes del silbatazo inicial del torneo más grande en la historia.
A continuación los detalles:
Ciudad de México
Sede: Auditorio Nacional
Hora: 7:00 p.m. (Apertura de puertas 05:00 p.m.)
Artistas confirmados:
- Belinda
- Los Ángeles Azules
- Elena Rose
- Andrea Bocelli
- Invitados sorpresa
La ceremonia se enlazará con Canadá y Estados Unidos en una transmisión conjunta.
Toronto
Sede: FIFA Fan Festival de Toronto (Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway)
Hora: Las puertas abren a las 7:00 p.m. y el concierto de Canadá se transmite en vivo entre las 9:00 p.m. y las 10:30 p.m. EST.
Artistas confirmados:
- The Beaches
- Bryan Adams
- Nora Fatehi con Sanjoy
- Vegedream
- AHI
Los Ángeles
Sede: Crypto.com Arena
Hora: 5:00 p.m. CST
Artistas confirmados:
- Diplo's Major Lazer
- Davido
- Ava Max
- BIA
La FIFA anunció que habrá más invitados especiales.
Ceremonia inaugural del Mundial en México
Sede: Estadio Ciudad de México (Antes del partido México vs Sudáfrica)
Hora de inauguración: 11:30 a.m. (Hora local)
La apertura incluirá desfile de banderas, presentación del balón oficial y 30 minutos de espectáculo musical.
Hora del partido México vs Sudáfrica: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
Artistas confirmados:
- Shakira
- Burna Boy
- Alejandro Fernández
- Belinda
- Danny Ocean
- J Balvin
- Lila Downs
- Los Ángeles Azules
- Maná
- Tyla
Shakira y Burna Boy estrenarán "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026.
Ceremonia inaugural del Mundial de Canadá
Sede: Toronto Stadium (Antes del partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina)
Hora: 11:30 a. m. (CDMX) / 1:30 p. m. (Hora local de Toronto / ET).
Hora del partido (Canadá vs. Bosnia y Herzegovina): 1:00 p. m. (CDMX) / 3:00 p. m. (Hora local / ET)
Artistas:
- Michael Bublé
- Alanis Morissette
- Alessia Cara
- Jessie Reyez
La celebración estará dedicada a la diversidad cultural canadiense.
Ceremonia inaugural del Mundial de Estados Unidos
Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles (Antes del Estados Unidos vs Paraguay)
Hora de la ceremonia: 5:30 p. m. (CDMX) / 4:30 p. m. (Hora local de Los Ángeles / PT)
Hora del partido (Estados Unidos vs. Paraguay): 7:00 p. m. (CDMX) / 6:00 p. m. (Hora local / PT)
Artistas:
- Katy Perry
- Future
- Anitta
- LISA
- Rema
- Tyla
La FIFA aún no descarta más invitados.
Los Fan Festivals
Durante los 39 días del torneo, las sedes albergarán conciertos, DJ sets y presentaciones culturales. Ciudades como Houston, Nueva York, Los Ángeles, Guadalajara y Toronto ya han anunciado programación artística paralela.
Shows de la final del Mundial
Sede: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)
Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo habrá un espectáculo de medio tiempo.
Fecha: Domingo 19 de julio de 2026
Hora: 3:00 p.m. (Hora local)
Artistas confirmados:
- Madonna
- Shakira
- BTS
La producción estará a cargo de Global Citizen y será curada por Chris Martin, vocalista de Coldplay.
¿Qué canciones interpretarán?
La FIFA no ha revelado el repertorio oficial. Sin embargo, sí está confirmado que:
- Shakira y Burna Boy presentarán "Dai Dai", la canción oficial del Mundial.
- Se espera que Shakira interprete además "Waka Waka", el himno del Mundial 2010.
- Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla forman parte del álbum oficial de la Copa del Mundo y podrían interpretar temas incluidos en FIFA Sound 2026.
- El repertorio del show de medio tiempo de la final sigue siendo secreto.
La FIFA ha definido esta edición como "la celebración cultural más grande en la historia del futbol", con un programa musical que abarcará los tres países anfitriones y culminará con el primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista.