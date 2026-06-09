Todos los detalles de los shows que habrá en el Mundial: artistas confirmados, día, sede y horarios

FIFA Countdown Concerts

El 10 de junio, un día antes del inicio del Mundial, la FIFA ofrecerá conciertos simultáneos en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, conectados por una transmisión especial.

Los Countdown Concerts reunirán a aficionados y artistas en una celebración que reflejará la hospitalidad, la diversidad cultural y la pasión que recorrerá todo el país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, unirá a los tres países sede Canadá, México y Estados Unidos en una celebración conjunta antes del silbatazo inicial del torneo más grande en la historia.

A continuación los detalles:

Ciudad de México

Sede: Auditorio Nacional

Hora: 7:00 p.m. (Apertura de puertas 05:00 p.m.)

Artistas confirmados:



Belinda

Los Ángeles Azules

Elena Rose

Andrea Bocelli

Invitados sorpresa

La ceremonia se enlazará con Canadá y Estados Unidos en una transmisión conjunta.

El Mundial de futbol reunirá a estrellas del todo el mundo en sus tres históricas sedes: México, Estados Unidos y Canada, entre ellos destacan Shakira, Katy Perry, Belinda y Alejandro Fernández. (Getty Images)

Toronto

Sede: FIFA Fan Festival de Toronto (Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway)

Hora: Las puertas abren a las 7:00 p.m. y el concierto de Canadá se transmite en vivo entre las 9:00 p.m. y las 10:30 p.m. EST.

Artistas confirmados:



The Beaches

Bryan Adams

Nora Fatehi con Sanjoy

Vegedream

AHI

Los Ángeles

Sede: Crypto.com Arena

Hora: 5:00 p.m. CST

Artistas confirmados:



Diplo's Major Lazer

Davido

Ava Max

BIA

La FIFA anunció que habrá más invitados especiales.



Ceremonia inaugural del Mundial en México

Sede: Estadio Ciudad de México (Antes del partido México vs Sudáfrica)

Hora de inauguración: 11:30 a.m. (Hora local)

La apertura incluirá desfile de banderas, presentación del balón oficial y 30 minutos de espectáculo musical.

Hora del partido México vs Sudáfrica: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Artistas confirmados:



Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Shakira y Burna Boy estrenarán "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026.

El Mundial de futbol reunirá a estrellas del todo el mundo en sus tres históricas sedes: México, Estados Unidos y Canada, entre ellos destacan Shakira, Katy Perry, Belinda y Alejandro Fernández. (Getty Images)

Ceremonia inaugural del Mundial de Canadá

Sede: Toronto Stadium (Antes del partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina)

Hora: 11:30 a. m. (CDMX) / 1:30 p. m. (Hora local de Toronto / ET).

Hora del partido (Canadá vs. Bosnia y Herzegovina): 1:00 p. m. (CDMX) / 3:00 p. m. (Hora local / ET)

Artistas:



Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

La celebración estará dedicada a la diversidad cultural canadiense.

El Mundial de futbol reunirá a estrellas del todo el mundo en sus tres históricas sedes: México, Estados Unidos y Canada, entre ellos destacan Shakira, Katy Perry, Belinda y Alejandro Fernández. (Getty Images)

Ceremonia inaugural del Mundial de Estados Unidos

Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles (Antes del Estados Unidos vs Paraguay)

Hora de la ceremonia: 5:30 p. m. (CDMX) / 4:30 p. m. (Hora local de Los Ángeles / PT)

Hora del partido (Estados Unidos vs. Paraguay): 7:00 p. m. (CDMX) / 6:00 p. m. (Hora local / PT)

Artistas:



Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

La FIFA aún no descarta más invitados.