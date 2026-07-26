La muerte del director Chuck Russell ha provocado múltiples muestras de cariño en la industria cinematográfica. Una de las más emotivas fue la de Jim Carrey , quien dedicó un mensaje al cineasta con el que trabajó en La Máscara (1994), película que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera.
Jim Carrey reacciona a la muerte del director de ‘La Máscara’, Chuck Russell
Jim Carrey reacciona a la muerte del director de La Máscara, Chuck Russell
En un comunicado compartido con People, el actor recordó el ambiente que Russell logró crear durante el rodaje y destacó el impacto que tuvo en todo el equipo de producción.
"Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de La Máscara creó un ambiente exuberante, infantil, de asombro y camaradería en el set".
Jim Carrey aseguró que la energía del director marcó profundamente a quienes participaron en la película: "Todo el elenco y el equipo quedaron conmovidos e inspirados por su carácter juguetón".
El actor también reflexionó sobre el legado que dejó aquella producción, una de las cintas más recordadas de la década de los noventa.
"Todos hemos sido bendecidos durante muchos años por ese momento vibrante e imperecedero. Considero La Máscara una de las joyas de mi vida creativa. Gracias, Chuck".
El legado de Chuck Russell en Hollywood
Chuck Russell dirigió La Máscara en 1994, película protagonizada por Jim Carrey como Stanley Ipkiss, un tímido empleado bancario que encuentra una misteriosa máscara capaz de transformarlo en un extravagante personaje con poderes inspirados en el dios nórdico Loki.
La cinta no solo consolidó a Carrey como una de las grandes estrellas de la comedia, sino que también significó el debut cinematográfico de Cameron Diaz, quien interpretó a Tina Carlyle.
De acuerdo con información difundida por TMZ, Russell falleció inesperadamente el 22 de julio en su casa, ubicada en el área de San Diego. El medio informó que cuerpos de emergencia acudieron al domicilio tras recibir un reporte sobre un hombre inconsciente. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte.
A lo largo de su carrera, Russell dejó huella en distintos géneros cinematográficos. Debutó como director con Pesadilla en Elm Street 3: Guerreros de los sueños, cuyo guion también escribió, y posteriormente dirigió The Blob.
Después del éxito de La Máscara, trabajó junto a Arnold Schwarzenegger en Eraser y años más tarde dirigió El Rey Escorpión, película que representó el primer papel protagónico de Dwayne Johnson en la pantalla grande.