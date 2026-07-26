Jim Carrey reacciona a la muerte del director de La Máscara, Chuck Russell

En un comunicado compartido con People, el actor recordó el ambiente que Russell logró crear durante el rodaje y destacó el impacto que tuvo en todo el equipo de producción.

Jim Carrey (Getty Images)

"Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de La Máscara creó un ambiente exuberante, infantil, de asombro y camaradería en el set".

Jim Carrey aseguró que la energía del director marcó profundamente a quienes participaron en la película: "Todo el elenco y el equipo quedaron conmovidos e inspirados por su carácter juguetón".

Chuck Russell (Getty Images)

El actor también reflexionó sobre el legado que dejó aquella producción, una de las cintas más recordadas de la década de los noventa.

"Todos hemos sido bendecidos durante muchos años por ese momento vibrante e imperecedero. Considero La Máscara una de las joyas de mi vida creativa. Gracias, Chuck".