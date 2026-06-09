Nuestros spots favoritos para vivir la inauguración y los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en CDMX

Entre pantallas gigantes, menús especiales, cocteles, DJs y algunos de los lugares más cool de la ciudad, hay muchas formas de vivir cada gol como si estuvieras en el estadio.
Si todavía no tienes plan para la inauguración o para seguir los partidos durante las próximas semanas, estos son algunos de nuestros favoritos.
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Encanto de Lola
En San Ángel, Encanto de Lola demuestra que la Copa Mundial también puede vivirse con espíritu de barrio. La panadería, que lleva 15 años formando parte de la comunidad, recibirá a los aficionados con cerveza, mezcal y varias sorpresas especiales para la inauguración y el partido entre México y Sudáfrica.
La ocasión merece algunas creaciones exclusivas, como un grilled cheese sandwich de mole que promete convertirse en uno de los favoritos del día. Aunque, siendo honestos, ningún visitante debería irse sin probar los esquites, la famosa malteada de gancito o alguna de las piezas de pan recién horneadas que han convertido al lugar en una referencia de la zona. Para brindar por cada gol, también estrenan una mezcalita de piña que ya empieza a generar conversación entre los clientes frecuentes.
Kinshasa
Uno de los lugares que promete convertirse en el punto de encuentro de esta temporada mundialista es Kinshasa. Será uno de los venues oficiales autorizados para transmitir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Aunque la mejor parte llega después del silbatazo final. Cuando termina el partido, Kinshasa se transforma en una experiencia nocturna con sesiones de DJs y una curaduría musical enfocada en afro house, arabic house y latin house. “Buscamos crear un espacio donde el deporte, la música y la comunidad convivan de manera natural”, comparte el equipo del venue. Con programación de miércoles a domingo durante toda la temporada mundialista, todo apunta a que será uno de los hotspots más comentados del verano.
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Fishers
Otro clásico que nunca falla es Fishers. Generaciones de aficionados han celebrado victorias, sufrido tiempos extra y discutido jugadas polémicas en sus mesas, por lo que era inevitable incluirlo en esta lista.
El ambiente festivo es prácticamente garantía de la casa, acompañado de algunos de sus platillos más famosos como el treviche, los tacos de camarón y el icónico taco mia. Todo sabe mejor si se acompaña con un clamato, una cerveza bien fría o alguno de sus cocteles insignia.
LagoAlgo
Si buscas una experiencia un poco más relajada, pero igual de emocionante, LagoAlgo tiene una de las propuestas más atractivas de la temporada. Frente al lago de Chapultepec y rodeado por el bosque, el espacio se une a Michelob para transmitir los partidos en una pantalla gigante dentro del restaurante y dos más en el exterior.
Además, quienes reserven mesa podrán disfrutar un menú especial diseñado por el chef Javier Plascencia, uno de los nombres más reconocidos de la cocina mexicana contemporánea.
Tacos, tortas, costras y diferentes platillos para compartir forman parte de una experiencia pensada para ver el marcador avanzar mientras se disfruta de una buena comida. Para quienes prefieran algo más casual, habrá también un food truck, mesas al aire libre y cerveza fría sin necesidad de reservar.
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El Tibur
Para quienes creen que cualquier partido sabe mejor acompañado de mariscos frescos, El Tibur también se suma a la conversación. Con pantallas listas y el ambiente perfecto para reunirse con amigos, este spot será una de las opciones favoritas para quienes quieran vivir la emoción de cada encuentro entre ceviches, tostadas y cerveza fría.
Dacopa
Y para quienes quieren arrancar la fiesta desde temprano, Dacopa tiene preparada una excepción histórica. Por primera vez abrirá sus puertas a las 10 de la mañana el próximo 11 de junio para recibir a los aficionados durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La fórmula es sencilla: partidos, drinks desde temprano y un after que promete extender la celebración mucho después del silbatazo final.
Porque si algo nos ha enseñado el futbol es que los mejores recuerdos no siempre ocurren dentro del estadio. A veces suceden alrededor de una mesa, entre amigos, con una cerveza en la mano y la emoción compartida de ver cómo rueda el balón. Y para eso, estos lugares tienen todo lo necesario para convertirse en los verdaderos protagonistas de la temporada mundialista.