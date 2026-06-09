Nuestros spots favoritos para vivir la inauguración y los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en CDMX

Encanto de Lola

En San Ángel, Encanto de Lola demuestra que la Copa Mundial también puede vivirse con espíritu de barrio. La panadería, que lleva 15 años formando parte de la comunidad, recibirá a los aficionados con cerveza, mezcal y varias sorpresas especiales para la inauguración y el partido entre México y Sudáfrica.

La ocasión merece algunas creaciones exclusivas, como un grilled cheese sandwich de mole que promete convertirse en uno de los favoritos del día. Aunque, siendo honestos, ningún visitante debería irse sin probar los esquites, la famosa malteada de gancito o alguna de las piezas de pan recién horneadas que han convertido al lugar en una referencia de la zona. Para brindar por cada gol, también estrenan una mezcalita de piña que ya empieza a generar conversación entre los clientes frecuentes.

Encanto de Lola demuestra que la Copa Mundial también puede vivirse con espíritu de barrio. La panadería, que lleva 15 años formando parte de la comunidad, recibirá a los aficionados con cerveza, mezcal y varias sorpresas especiales. (Cortesía)

Kinshasa

Uno de los lugares que promete convertirse en el punto de encuentro de esta temporada mundialista es Kinshasa. Será uno de los venues oficiales autorizados para transmitir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque la mejor parte llega después del silbatazo final. Cuando termina el partido, Kinshasa se transforma en una experiencia nocturna con sesiones de DJs y una curaduría musical enfocada en afro house, arabic house y latin house. “Buscamos crear un espacio donde el deporte, la música y la comunidad convivan de manera natural”, comparte el equipo del venue. Con programación de miércoles a domingo durante toda la temporada mundialista, todo apunta a que será uno de los hotspots más comentados del verano.