"Pensé que tenía un aneurisma": Penélope Cruz cuenta el susto que vivió mientras filmaba 'La Bola Negra'

El susto que se llevó Penélope Cruz al filmar ‘La Bola Negra’

Durante el rodaje de su secuencia en La Bola Negra, en la que interpreta a una cantante que actúa en un cabaret lleno de soldados, Penélope Cruz recibió la llamada de una doctora que le dijo que podía tener un aneurisma cerebral, luego de haberse hecho una prueba.

Aunque al final fue una falsa alarma, en aquel momento, la actriz decidió seguir adelante con el rodaje.

Penélope Cruz en la premier y actividades de prensa de 'La Bola Negra' en el Festival de Cannes 2026 (Benjamin Cremel/Getty Images)

Todo ocurrió mientras se preparaba para entrar al set a filmar.

“Cuando estábamos a punto de salir, me estaba poniendo la peluca y me llamó un doctor y me dijo: ‘Una cosa, la prueba del otro día, creo que tienes un aneurisma cerebral’ y yo dije: ‘Pero eso es una broma’. ‘No, creo que tienes un aneurisma, y no estoy seguro, tienes que volver el viernes’”, relató.

Penélope explicó que la noticia la impactó profundamente y que, pese al miedo, decidió continuar trabajando mientras esperaba nuevos estudios médicos.

“Entonces empecé a llorar, Pablo me seguía poniendo la peluca. Ahí decidí no decirles nada hasta el día siguiente, solo le pregunté al doctor: ‘¿Puedo hacer cardio, puedo bailar y cantar las siguientes 12 horas? Mañana y pasado, hasta que vuelva, ¿o paro el rodaje?’. Me dijo: ‘No, puedes hacerlo’”, recordó.

"Yo sé que el día que sea viejecita, me muera, será uno de los momentos que recuerde como más surrealistas de toda mi vida. Estar subida en ese tanque pensando que tenía un aneurisma", recordó la actriz.

La Bola Negra es una de las tres películas españolas en competencia por la Palma de Oro en la edición 2026 del Festival de Cannes, siendo las otras dos Amarga Navidad de Pedro Almodóvar (quien aprovechó su paso por el festival para hablar del deber moral de los artistas) y El Ser Querido, en la que actúa Javier Bardem; una presencia histórica en el festival más prestigioso del mundo que refleja la buena racha del cine ibérico.