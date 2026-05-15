“El terror no se ve, se escucha”: Adam DiMarco convierte el sonido en pesadilla en 'Undertone'

“El concepto habría funcionado perfectamente como radionovela”, cuenta DiMarco. Y es justo ahí donde la cinta encuentra su fuerza: en momentos donde el sonido desaparece y el silencio se vuelve insoportable. “Esos momentos son también de los más aterradores”, explica.

Encontrar la voz del miedo

Uno de los procesos más reveladores para el actor fue construir la voz de su personaje. Curiosamente, no la encontró durante el casting, sino apenas un día antes de filmar.

“Hice la audición con una voz totalmente diferente… y la noche anterior tuve una revelación”, recuerda. Inspirado por podcasts de terror y el universo del ASMR, DiMarco replanteó completamente su interpretación. “Le dije al director: ‘olvida todo lo que sabes sobre este personaje’”.

El resultado fue una dualidad inquietante: una voz controlada para el podcast dentro de la historia y otra más cruda y real que emerge conforme el horror avanza. Esa transición no solo define al personaje, sino que intensifica la experiencia del espectador.

Adam DiMarco en 2023. (John Sciulli/Getty Images for Gucci)

Actuar sin cámara: libertad total

A diferencia de otros proyectos, Undertone permitió a DiMarco trabajar desde un lugar poco habitual: fuera de cuadro. Su presencia es principalmente sonora, lo que eliminó las limitaciones físicas del cine tradicional.

“Fue liberador. No tienes que preocuparte por vestuario, maquillaje o continuidad”, explica. Esa libertad se tradujo en un proceso creativo más arriesgado: múltiples interpretaciones, variaciones de tono y una exploración constante sin miedo al error.

“Sentí mucha libertad para explorar, sin preocuparme demasiado y sin miedo a fracasar”.



