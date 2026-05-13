Giulio Bertelli, el heredero de Prada estrena 'Agon', su ópera prima

Las múltiples facetas de Giulio Bertelli

Encasillarse nunca estuvo dentro de sus planes. Al crecer rodeado de arte y diseño, parecía inevitable seguir el sello familiar, y aunque esa sensibilidad artística no es casualidad, siendo hijo de Miuccia Prada y Patrizio Bertelli, Giulio siempre supo que su camino era otro.

Patrizio Bertelli y Miuccia Prada, el matrimonio que revolucionó la moda italiana. (Giorgio Perottino)

Desde pequeño, entendió el cine desde una perspectiva única: la manifestación visual de un pensamiento. Esa idea lo llevó hasta Londres a estudiar arquitectura en la Architectural Association enfocándose en lo teórico, donde la relación entre el cine, el diseño y la arquitectura empezaron a tomar forma.

Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando llegó al mundo náutico profesional. Por más de diez años formó parte de equipos como Luna Rossa, en la Copa América, y equipos internacionales de Australia, Holanda, Francia e Italia. El deporte se volvió parte de su cotidianidad e, inevitablemente, su mayor maestro.

Se convirtió en alguien que sabe lo que es estar solo, en una batalla constante entre tu mente y cuerpo, luchando contra ese sentimiento de no solo querer participar, sino también ganar.

Giulio Bertelli debuta como director con Agon en el Festival de Cine de Venecia. (Aldara Zarraoa/Getty Images)

A sus 35 años, su sueño de la infancia se convirtió en una realidad al debutar en el Festival de Cine de Venecia en agosto de 2025 con su primer largometraje, Agon.

Y aunque ninguna de sus facetas pareciera tener algo en común con las otras, todas le aportaron algo a la hora de dirigir.

Desde la arquitectura en la composición de cada plano y el diseño en la estética visual hasta la vela, donde la exigencia y el esfuerzo le enseñaron lo que ninguna investigación podría reemplazar: la experiencia de la parte más física y reservada del deporte profesional. En pocas palabras, la forma en la que todas estas vidas moldearon su dirección es disciplina.

“Soy una persona muy disciplinada, directa y honesta. Intento ser muy abierto a lo que trato de hacer. Soy respetuoso hacia mis propias ideas y hacia el trabajo de los demás. Creo que si puedes manejar ambas cosas al mismo tiempo, es lo mejor”, dice Giulio.