Jaime Camil se sinceró como pocas veces durante una entrevista con Yordi Rosado, donde habló abiertamente sobre los privilegios con los que creció, la complicada dinámica familiar que vivió desde niño y las cicatrices emocionales que aún forman parte de su historia personal.
Jaime Camil rompe el silencio sobre las heridas familiares y la violencia que vivió con su papá
El actor Jaime Camil reconoció que haber nacido en una familia económicamente acomodada le permitió dedicarse de lleno a su carrera artística sin preocuparse por necesidades básicas, algo que considera uno de los mayores privilegios que alguien puede tener.
“No tener que preocuparte por poner un techo arriba de tu cabeza y no tener que preocuparte por poner comida en tu mesa. Claro que es el privilegio más cabr*n”, expresó.
Camil aseguró que esa estabilidad le permitió enfocarse completamente en su profesión, mientras muchos compañeros actores deben dividir su tiempo entre distintos trabajos para poder salir adelante. Incluso confesó que le gustaría tener más recursos para ayudar a colegas que atraviesan dificultades económicas.
Jaime Camil revela duros momentos de su infancia
A pesar de los privilegios, Jaime Camil dejó claro que el dinero no evitó que viviera momentos profundamente dolorosos dentro de su familia. Al recordar la muerte de su papá, Jaime Camil Garza, en 2020, el actor abordó sobre cómo los problemas financieros afectaron emocionalmente al empresario durante sus últimos años de vida.
“Los últimos dos años de su vida, que no le está yendo bien financieramente, pues como que se deja ir”, comentó. Según explicó, en la generación de su padre el valor personal estaba fuertemente ligado al éxito económico, por lo que perder estabilidad financiera terminó impactándolo profundamente.
El actor también habló sobre la presión que sintió durante muchos años por ser identificado como “el hijo de Jaime Camil Garza”, algo que constantemente lo obligaba a demostrar que su carrera no dependía únicamente de su apellido.
Fue entonces cuando un consejo de René Franco cambió por completo su manera de ver las críticas: “No tienes que convencer a nadie de nada”, recordó que le dijo el conductor. Jaime confesó que dejar de obsesionarse con la opinión ajena le dio tranquilidad emocional y le permitió disfrutar más de su vida y de su carrera.
Jaime Camil habla de los golpes que marcaron su niñez
Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Jaime Camil habló de la violencia física que sufrió durante su infancia. El actor confesó que su padre llegó a golpearlo severamente cuando era niño.
“Sí me daba unas madrizas que Dios guarde la hora”, reveló. Incluso recordó un episodio que quedó grabado en su memoria: “Me estaba desnudando mi mamá para bañarme y yo tenía, güey, cinturonazos de aquí al pie”.
Según contó, su madre reaccionó inmediatamente al ver las marcas y enfrentó a su padre para impedir que volviera a golpearlo.
Jaime también habló de la relación que mantiene actualmente con su madre y reconoció que, aunque existe cariño entre ambos, el vínculo no siempre ha sido sencillo. El actor asumió parte de la responsabilidad debido a su carácter y poca paciencia: “Me gustaría mucho que mi relación con ella fuera más sana”, admitió.
Finalmente, reflexionó sobre la energía que muchas veces las personas desperdician intentando responder críticas o comentarios negativos, especialmente en redes sociales: “Mira, es impresionante cómo a veces le dedicamos tanta energía a cosas que no tienen nada que ver con nosotros”, expresó.
Con estas confesiones, Jaime Camil dejó ver una faceta mucho más vulnerable y humana, mostrando que detrás de la fama y el éxito también existen heridas familiares, inseguridades y procesos emocionales que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida.