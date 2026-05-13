Jaime Camil rompe el silencio sobre las heridas familiares y la violencia que vivió con su papá

El actor Jaime Camil reconoció que haber nacido en una familia económicamente acomodada le permitió dedicarse de lleno a su carrera artística sin preocuparse por necesidades básicas, algo que considera uno de los mayores privilegios que alguien puede tener.

“No tener que preocuparte por poner un techo arriba de tu cabeza y no tener que preocuparte por poner comida en tu mesa. Claro que es el privilegio más cabr*n”, expresó.

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Camil aseguró que esa estabilidad le permitió enfocarse completamente en su profesión, mientras muchos compañeros actores deben dividir su tiempo entre distintos trabajos para poder salir adelante. Incluso confesó que le gustaría tener más recursos para ayudar a colegas que atraviesan dificultades económicas.

Jaime Camil revela duros momentos de su infancia

A pesar de los privilegios, Jaime Camil dejó claro que el dinero no evitó que viviera momentos profundamente dolorosos dentro de su familia. Al recordar la muerte de su papá, Jaime Camil Garza, en 2020, el actor abordó sobre cómo los problemas financieros afectaron emocionalmente al empresario durante sus últimos años de vida.

“Los últimos dos años de su vida, que no le está yendo bien financieramente, pues como que se deja ir”, comentó. Según explicó, en la generación de su padre el valor personal estaba fuertemente ligado al éxito económico, por lo que perder estabilidad financiera terminó impactándolo profundamente.

Jaime Camil Garza y Jaime Camil (Instagram/Jaime Camil )

El actor también habló sobre la presión que sintió durante muchos años por ser identificado como “el hijo de Jaime Camil Garza”, algo que constantemente lo obligaba a demostrar que su carrera no dependía únicamente de su apellido.

Fue entonces cuando un consejo de René Franco cambió por completo su manera de ver las críticas: “No tienes que convencer a nadie de nada”, recordó que le dijo el conductor. Jaime confesó que dejar de obsesionarse con la opinión ajena le dio tranquilidad emocional y le permitió disfrutar más de su vida y de su carrera.