Fernanda Castillo en 'La Casa de los Espíritus': 'Siempre ha sido la lucha de las mujeres por tener voz'

Basada en la icónica novela de la escritora chilena, ésta es una de las producciones más ambiciosas de Prime Video este 2026 y prueba de ello es el renombre de su equipo de producción y el cast. El proyecto corrió bajo la dirección de Francisca Alegría y Fernanda Urrejola, y cuenta con un reparto estelar encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, Nicole Wallace (Clara joven), Dolores Fonzi (Clara adulta) y Fernanda Castillo como Férula; además, Eva Longoria y la misma Isabel Allende son productoras ejecutivas.

Para Fernanda, el mayor desafío no es solo reinterpretar un clásico, sino competir con algo mucho más complejo: la imaginación del lector.

“Es muy difícil competir con lo que uno se imagina cuando lee una novela”, reconoce en entrevista para Quién. Y más cuando se trata de una obra que, desde su publicación, ha construido un universo íntimo en millones de lectores.

A diferencia de la versión cinematográfica de los noventa, protagonizada por figuras como Meryl Streep y Glenn Close, esta nueva adaptación apuesta por regresar al ADN de la novela y nuestra realidad en Latinoaméricana: “No puedes dividir lo personal de lo político en Latinoamérica. Es parte de lo que somos”.

Si hay un eje que atraviesa esta nueva versión, es la mirada femenina. No solo en la historia, que sigue a varias generaciones de mujeres, sino también en la construcción del proyecto: “Se sentía como un oleaje femenino”, nos confiesa la mexicana que dio vida a la memorable Mónica Robles en El Señor de los Cielos.

La serie, ambientada en el Chile desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1970 (concluye en el golpe de estado de 1973) reunió a actrices de distintos países, edades y trayectorias, sin embargo, lejos de competencia, se sintió una verdadera sororidad.

Fernanda Castillo (Jessica Rebollar)

“Y algo que fue muy hermoso fue la unión de las mujeres. Éramos actrices de diferentes lugares, edades, carreras… pero cuando estábamos ahí éramos una. Todo el tiempo era: que tú te veas más hermosa, que tú te sientas más cómoda. Eso no solo se cuenta en la historia, se vivió en el set… y eso se ve en la pantalla”.

Férula, un personaje adelantado a su tiempo

En la serie, Fernanda Castillo interpreta a Férula, uno de los personajes más complejos de la historia. Una mujer marcada por la represión, la soledad y las expectativas sociales de su época.

En la versión de Hollywood, lo interpretó la legendaria Glenn Close, lo que representó un reto mayor para la mexicana.

“Nos interesaba explorar su ternura, no solo su oscuridad”, explica. Y ahí está el giro: Férula no es solo una mujer reprimida, sino alguien que descubre el amor, en todas sus formas, por primera vez.

“Es una mujer que no ha conocido el amor de ninguna manera… que no ha sido vista, que no ha sido tocada. Y de repente aparece otra mujer en su vida que la ve por primera vez… y hay algo dentro de ella que se enciende. Hay un infinito agradecimiento por haberla visto porque es el personaje más importante de su vida y, a pesar de todo, nunca se arrepiente de amar a esta otra mujer. Eso, de alguna manera, nos dice que el amor es la respuesta para cualquier cosa. Eso la hace muy visionaria para su época”.

Fernanda Castillo (Jessica Rebollar)

Fiel a su proceso actoral, Castillo construyó a Férula desde lo sensorial. Incluso creó un perfume específico para el personaje, inspirado en la novela.

“Férula huele a lavanda con limón. Nadie lo va a oler en pantalla, pero para mí era una forma de reconectar con el libro”.

Ese nivel de detalle refleja el compromiso de una producción que, según la actriz, cuidó cada elemento: desde el diseño de arte hasta las locaciones en Chile, donde se filmó completamente. El rodaje se llevó a cabo durante cinco meses en localizaciones clave como el Palacio Bruna y el barrio Lastarria, bajo la producción de FilmNation y Fábula.

“Todo lo que se ve es real. No hay inteligencia artificial. Los paisajes son brutales”.