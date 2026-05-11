La hija de Diane Keaton la recuerda en el primer Día de las Madres desde su fallecimiento

El lado más íntimo y familiar de Diane Keaton

Diane Keaton falleció en octubre de 2025 a los 79 años a causa de una neumonía. Tras su muerte, su familia compartió un emotivo comunicado con la revista People en el que agradecieron las muestras de cariño recibidas.

Diane Keaton (Getty Images)

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido en los últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, expresaron.

Además, sus seres queridos recordaron algunas de las causas más importantes para la actriz: “Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a la comunidad de personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un maravilloso y muy apreciado homenaje a ella”, añadieron.

Diane Keaton (Getty Images)

La estrella de Annie Hall fue mamá de Dexter Keaton, a quien adoptó en 1996, y de Duke, de 26 años, adoptado en 2001. Keaton, quien nunca se casó, decidió convertirse en madre cuando tenía poco más de 50 años y crió sola a sus hijos.

En una entrevista con Ladies Home Journal, la actriz explicó cómo tomó la decisión de formar una familia. “La maternidad no era un deseo irresistible. Era más bien una idea que llevaba tiempo rondando. Así que me lancé”, confesó. También habló sobre su vida sentimental y su independencia: “Creo que soy la única de mi generación, y tal vez de generaciones anteriores, que ha sido soltera toda su vida”.

Dexter y Duke Keaton (Instagram)

Meses después de su fallecimiento, el cariño hacia la actriz continuó reflejándose públicamente. El pasado 5 de enero, fecha en la que Diane habría celebrado su cumpleaños número 80, Dexter reveló que tanto ella como su hermano Duke se hicieron tatuajes en honor a su mamá. El tatuaje de Dexter dice “La Di Da”, frase icónica de Annie Hall, mientras que el de Duke lleva la frase “Weird Old World”, también inspirada en la película.