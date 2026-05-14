Paris Jackson gana batalla legal millonaria contra administradores del patrimonio de Michael Jackson

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, Paris Jackson cuestionó junto con su abuela Katherine Jackson algunas decisiones tomadas por los ejecutores testamentarios del patrimonio, particularmente relacionadas con acuerdos comerciales y la gestión de activos multimillonarios ligados al legado del cantante.

La corte determinó que los gastos legales de Paris fueron “razonables y necesarios”, autorizando el reembolso de poco más de 625 mil dólares. La resolución representa un nuevo capítulo en las tensiones que desde hace años rodean la administración de una de las herencias más lucrativas de la industria musical.

Desde la muerte de Michael Jackson en 2009, el manejo de su patrimonio ha estado marcado por desacuerdos internos, litigios y cuestionamientos sobre las decisiones financieras tomadas por los administradores de la herencia.

Paris Jackson (Getty Images)

Uno de los principales puntos de conflicto recientes ha sido la venta parcial del catálogo musical del artista a la compañía Sony Music, operación valuada en cientos de millones de dólares.

Katherine Jackson, mamá del cantante, había manifestado previamente su desacuerdo con algunas negociaciones impulsadas por los ejecutores del patrimonio, argumentando preocupaciones sobre el control del legado artístico de su hijo. Paris Jackson respaldó parte de esas objeciones legales, aunque mantuvo un perfil relativamente discreto durante el proceso.

La decisión judicial ahora reconoce que su participación en la disputa justificaba los gastos legales que reclamaba.