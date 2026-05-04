Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

Bienal de Venecia en llamas: el jurado renuncia y el arte queda en manos del público

La Bienal de Venecia enfrenta una crisis histórica: el jurado dimite por tensiones políticas y, por primera vez, los premios serán decididos por el público.
lun 04 mayo 2026 10:45 AM
padcentrale_giardini-.jpeg
La Bienal de Venecia se efrenta a la polémica. (Cortesía. )

La edición 2026 de la Biennale di Venezia ha estallado en una crisis sin precedentes. En un movimiento que sacude los cimientos del arte contemporáneo global, el jurado internacional renunció en bloque, dejando en el aire uno de los rituales más importantes del circuito: la entrega de premios, incluido el codiciado León de Oro.

El terremoto no tardó en sentirse más allá de Venecia. La dimisión colectiva, confirmada por la propia organización, responde a tensiones profundas que mezclan política, ética y representación cultural. Lo que tradicionalmente era un espacio de validación artística se ha convertido en un campo de disputa ideológica donde las posiciones ya no son fáciles de conciliar.

Publicidad

Según reportes periodísticos, el conflicto tiene raíces en desacuerdos internos sobre cómo abordar ciertas participaciones nacionales en el contexto geopolítico actual. La Bienal, históricamente un termómetro del estado del arte, hoy refleja también las fracturas del mundo que intenta representar.

sala-colonne-.jpeg
Vista de la sala de prensa de la Bienal de Venecia. (Cortesía. )

Ante el vacío, la respuesta institucional ha sido tan inesperada como radical: los premios serán decididos por el público. Es un giro que rompe con más de un siglo de tradición curatorial y crítica, trasladando el juicio del arte desde un grupo de especialistas hacia una audiencia amplia, diversa y, potencialmente, impredecible.

La decisión abre preguntas incómodas. ¿Puede el voto popular sustituir la mirada experta sin diluir los criterios artísticos? ¿Es este un gesto democrático necesario o una salida de emergencia ante una crisis que la institución no supo contener? En un ecosistema donde el arte contemporáneo ha sido frecuentemente acusado de elitismo, el cambio parece, al menos en apariencia, una democratización del gusto.

Publicidad

Pero también hay riesgos. La lógica de la popularidad no siempre coincide con la complejidad conceptual que muchas obras proponen. En ese sentido, la Bienal podría estar transitando de un modelo de legitimación crítica a uno de validación emocional o mediática, donde la experiencia inmediata pesa más que la reflexión profunda.

Collateral Events - Previews - The 55th International Art Exhibition - 2013 Venice Biennale
El codiciado León de Oro de la Bienal de Venecia. (Marco Secchi/Getty Images)

Más allá de la coyuntura, lo ocurrido en la Bienal de Venecia 2026 revela algo más estructural: el arte no puede aislarse de las tensiones políticas globales. La idea de una neutralidad estética parece cada vez más insostenible. Los pabellones nacionales, lejos de ser vitrinas culturales inocuas, son hoy extensiones simbólicas de conflictos reales.

Lo que está en juego no es solo quién gana un premio, sino qué tipo de arte queremos legitimar y bajo qué criterios. En ese sentido, esta crisis podría marcar un antes y un después. No solo para la Bienal, sino para todas las instituciones que aún intentan sostener la ilusión de que el arte puede existir al margen del mundo.

Publicidad

Tags

Festival de Cine de Venecia

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Mayo Quien.jpg

Publicidad