Bienal de Venecia en llamas: el jurado renuncia y el arte queda en manos del público

Según reportes periodísticos, el conflicto tiene raíces en desacuerdos internos sobre cómo abordar ciertas participaciones nacionales en el contexto geopolítico actual. La Bienal, históricamente un termómetro del estado del arte, hoy refleja también las fracturas del mundo que intenta representar.

Vista de la sala de prensa de la Bienal de Venecia. (Cortesía. )

Ante el vacío, la respuesta institucional ha sido tan inesperada como radical: los premios serán decididos por el público. Es un giro que rompe con más de un siglo de tradición curatorial y crítica, trasladando el juicio del arte desde un grupo de especialistas hacia una audiencia amplia, diversa y, potencialmente, impredecible.

La decisión abre preguntas incómodas. ¿Puede el voto popular sustituir la mirada experta sin diluir los criterios artísticos? ¿Es este un gesto democrático necesario o una salida de emergencia ante una crisis que la institución no supo contener? En un ecosistema donde el arte contemporáneo ha sido frecuentemente acusado de elitismo, el cambio parece, al menos en apariencia, una democratización del gusto.

