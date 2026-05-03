The White Lotus regresa: esto es lo que se sabe de su cuarta temporada

La cuarta temporada de The White Lotus ya empieza a tomar forma y viene con todo: hoteles de lujo, un elenco internacional y una dosis de intriga dentro y fuera de la pantalla. HBO confirmó que la nueva entrega se filma en Francia, principalmente en la Riviera Francesa, con locaciones en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, además de escenas en París, aunque la historia se mantendrá en la Côte d’Azur.
La gran sorpresa de último momento fue la llegada de Laura Dern, quien se suma al reparto después de la salida de Helena Bonham Carter. De acuerdo con reportes recientes, HBO decidió replantear el personaje originalmente pensado para Bonham Carter y crear una nueva participación para Dern, colaboradora frecuente de Mike White.