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Espectáculos

The White Lotus regresa: esto es lo que se sabe de su cuarta temporada

The White Lotus 4 cambia el lujo tropical por el glamour de la Riviera Francesa. Laura Dern se une al elenco tras la salida de Helena Bonham Carter en una nueva temporada que HBO ya filma entre Cannes y Saint-Tropez.
dom 03 mayo 2026 12:38 PM
The White Lotus
The White Lotus (HBO)

La cuarta temporada de The White Lotus ya empieza a tomar forma y viene con todo: hoteles de lujo, un elenco internacional y una dosis de intriga dentro y fuera de la pantalla. HBO confirmó que la nueva entrega se filma en Francia, principalmente en la Riviera Francesa, con locaciones en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, además de escenas en París, aunque la historia se mantendrá en la Côte d’Azur.

La gran sorpresa de último momento fue la llegada de Laura Dern, quien se suma al reparto después de la salida de Helena Bonham Carter. De acuerdo con reportes recientes, HBO decidió replantear el personaje originalmente pensado para Bonham Carter y crear una nueva participación para Dern, colaboradora frecuente de Mike White.

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The White Lotus temporada 4: La temporada que se situará en El festival de Cannes

Después de explorar el dinero en Hawái, el deseo en Sicilia y la espiritualidad con su lado más oscuro en Tailandia, la temporada 4 parece apuntar hacia otro territorio perfecto para Mike White. La nueva entrega estará ambientada en la Riviera Francesa y, de acuerdo con reportes de la industria, tendrá como escenario principal el Festival de Cannes, uno de los epicentros mundiales del cine, las alfombras rojas y los egos.

HBO anunció inicialmente un elenco encabezado por Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Chris Messina, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Rosie Perez, Ben Schnetzer, Frida Gustavsson, Laura Smet y Nadia Tereszkiewicz.

The White Lotus
The White Lotus (HBO)

El rodaje comenzó en abril de 2026, y la producción utilizará varias locaciones francesas. Entre los puntos confirmados están Cannes, Saint-Tropez, Mónaco y París. Sin embargo, HBO ha señalado que la historia principal se desarrollará en la Riviera Francesa.

Por ahora, HBO no ha anunciado fecha de estreno oficial para la temporada 4. Tampoco se ha confirmado qué personajes estarán conectados con temporadas anteriores, aunque la franquicia suele guardar sorpresas hasta el último momento.

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Laura Dern entra The White Lotus tras la salida de Helena Bonham Carter

Uno de los movimientos más comentados fue la salida de Helena Bonham Carter. La actriz había sido anunciada como parte del elenco, pero dejó la producción en las primeras etapas del rodaje. De acuerdo con reportes, el personaje que iba a interpretar fue replanteado porque no terminó de funcionar una vez iniciada la filmación, y no estaba alineada con la visión del personaje.

Conocida por su indiscutible talento tanto como por sus locuras dentro y fuera de la alfombra roja, esta actriz inglesa no deja de sorprendernos.
Conocida por su indiscutible talento tanto como por sus locuras dentro y fuera de la alfombra roja, esta actriz inglesa no deja de sorprendernos. (AP)

Tras ese cambio, Laura Dern se incorporó al reparto. La actriz no interpretará exactamente el mismo papel que estaba previsto para Bonham Carter, sino un nuevo personaje creado para ella. Su llegada es relevante porque ya había colaborado antes con Mike White en Enlightened y Year of the Dog. Además, Dern ya había tenido una pequeña conexión con The White Lotus: en la temporada 2 prestó su voz como Abby, la esposa de Dominic Di Grasso.

A pesar de que era una de las actrices más esperadas por el público, la cadena confía en que Laura Dern es una excelente elección que hará justicia al papel y es una de las actrices más reconocidas del público y amada por los fans. Medios como People informaron que la actriz abandonó el proyecto en las primeras etapas del rodaje, mientras que su equipo desmintió los rumores de un posible conflicto con Sandra Bernhard.

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Helena Bonham Carter The White Lotus Laura Dern

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