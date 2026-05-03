The White Lotus regresa: esto es lo que se sabe de su cuarta temporada

Laura Dern entra The White Lotus tras la salida de Helena Bonham Carter

Uno de los movimientos más comentados fue la salida de Helena Bonham Carter. La actriz había sido anunciada como parte del elenco, pero dejó la producción en las primeras etapas del rodaje. De acuerdo con reportes, el personaje que iba a interpretar fue replanteado porque no terminó de funcionar una vez iniciada la filmación, y no estaba alineada con la visión del personaje.

Conocida por su indiscutible talento tanto como por sus locuras dentro y fuera de la alfombra roja, esta actriz inglesa no deja de sorprendernos. (AP)

Tras ese cambio, Laura Dern se incorporó al reparto. La actriz no interpretará exactamente el mismo papel que estaba previsto para Bonham Carter, sino un nuevo personaje creado para ella. Su llegada es relevante porque ya había colaborado antes con Mike White en Enlightened y Year of the Dog. Además, Dern ya había tenido una pequeña conexión con The White Lotus: en la temporada 2 prestó su voz como Abby, la esposa de Dominic Di Grasso.

A pesar de que era una de las actrices más esperadas por el público, la cadena confía en que Laura Dern es una excelente elección que hará justicia al papel y es una de las actrices más reconocidas del público y amada por los fans. Medios como People informaron que la actriz abandonó el proyecto en las primeras etapas del rodaje, mientras que su equipo desmintió los rumores de un posible conflicto con Sandra Bernhard.