Cannes 2026: cineastas consagrados y nuevas miradas, el festival redefine su pulso global

El Festival de Cannes 2026 ha revelado su esperada selección oficial y, como suele ocurrir en la Croisette, el anuncio no solo define una cartelera: traza el estado actual del cine global. Este año, el festival apuesta por una curaduría que equilibra nombres consagrados con nuevas voces, en un contexto donde la autoría cinematográfica vuelve a ocupar el centro del debate.
La Competencia Oficial está marcada por el regreso de pesos pesados. Pedro Almodóvar presenta Amarga Navidad, mientras que Asghar Farhadi compite con Parallel Tales, reforzando la presencia de narrativas íntimas con trasfondo político. A ellos se suman cineastas como Hirokazu Kore-eda (Sheep in the Box) y Ryusuke Hamaguchi (All of Sudden), consolidando una fuerte representación del cine asiático contemporáneo.