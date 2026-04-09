Cannes 2026: cineastas consagrados y nuevas miradas, el festival redefine su pulso global

Europa, por su parte, despliega una sólida alineación autoral con nombres como Cristian Mungiu (Fjord), Pawel Pawlikowski (Fatherland) y László Nemes (Moulin), cineastas que han construido una relación constante con Cannes y que ahora regresan en un momento de madurez creativa.

Bárbara Lennie, Pedro Almodóvar, Patrick Criado y Milena Smit. (Cortesía El Deseo. )

Uno de los puntos más llamativos del lineup es la presencia del cine español en múltiples frentes: además de Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen compite con El ser querido, mientras que el dúo Javier Calvo y Javier Ambrossi participa con La bola negra. Este bloque evidencia una industria en expansión internacional, capaz de dialogar con distintas audiencias sin perder identidad.

En la sección Un Certain Regard, Cannes mantiene su vocación de descubrimiento. Títulos como Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun o The Meltdown de Manuela Martelli reflejan una inclinación por narrativas experimentales y miradas generacionales. La notable cantidad de óperas primas confirma que el festival sigue funcionando como plataforma de lanzamiento para nuevos talentos.

La bola negra (octubre), Javier Calvo y Javier Ambrossi (IMDb)

Fuera de competencia, el festival apuesta por el espectáculo y los nombres reconocibles. Nicolas Winding Refn presenta Her Private Hell, mientras que Guillaume Canet y Andy Garcia suman títulos que apuntan a una mayor conexión con el público. En esta misma línea, destaca Propeller One-Way Night Coach, dirigida y protagonizada por John Travolta dentro de Cannes Première.

