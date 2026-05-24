A pesar de vivir una relación estable con Inés de Ramón desde hace varios años, Brad Pitt no tendría intención de volver al altar. De acuerdo con reportes recientes, el actor sigue marcado por el complejo divorcio que enfrentó con Angelina Jolie y por la distancia que mantiene con sus hijos, una situación que habría cambiado su perspectiva sobre el matrimonio y la familia.
Revelan que Brad Pitt habría cerrado la puerta al matrimonio después de su polémico divorcio con Angelina Jolie
Brad Pitt habría cerrado la puerta al matrimonio después de Angelina Jolie
La posibilidad de que Brad Pitt vuelva a casarse parece estar completamente descartada tras el mediático y complicado divorcio que enfrentó con Angelina Jolie.
Aunque el actor mantiene una relación estable con la diseñadora de joyas Inés de Ramón desde 2022, fuentes cercanas aseguraron al Daily Mail que el matrimonio no forma parte de sus planes.
Según el reporte, Pitt y De Ramón están “muy felices” juntos y el actor disfruta de la tranquilidad que le aporta su relación: “Tiene una gran pareja a la que aprecia, pero no hay prisa en esa dirección”, señaló una fuente cercana.
El informe también asegura que el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood tampoco contempla volver a convertirse en padre.
El difícil divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie
Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron fin a su relación en 2016, iniciando una larga y polémica batalla legal que concluyó hasta 2024, ocho años después de su separación.
Además del divorcio, ambos continúan enfrentados en los tribunales por Château Miraval, la lujosa propiedad que compartían en Francia.
A esto se suma el distanciamiento que existe entre el actor y los seis hijos que tuvo con Jolie: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.
Una fuente aseguró al Daily Mail que Jolie habría influido en el deterioro de la relación familiar: “Jolie ha llevado a cabo una campaña de distanciamiento que ha tenido éxito”, declaró.
“El antagonismo es enorme”, continuó la fuente. “Se ha distanciado por completo de los niños. Es devastador para él”.
La polémica ausencia de Brad Pitt en la graduación de Zahara
Recientemente, el actor estuvo ausente en la graduación universitaria de su hija Zahara Jolie en el Spelman College, en Atlanta, Georgia.
De acuerdo con TMZ, Pitt tampoco se habría comunicado con ella antes de la ceremonia: “Nada le impedía estar allí para apoyarla. Ni visitarla nunca. Lo importante era todo lo que ella había logrado. No si él estaba dispuesto a asistir”, declaró una fuente al medio.
Sin embargo, personas cercanas al actor respondieron a las críticas y defendieron su postura: “No se puede pretender tenerlo todo: promover un distanciamiento total y luego criticar a alguien por no asistir a un evento cuando uno mismo se ha asegurado de que no sea bienvenido”, afirmó una fuente al Daily Mail. “Él no creó esa situación”, añadió.
Durante la ceremonia, Zahara llamó la atención al utilizar únicamente el apellido Jolie al recibir su diploma en Psicología, siendo presentada como Zahara Marley Jolie y no como Zahara Jolie-Pitt.
Otra fuente declaró a Page Six sobre la situación familiar: “Es una pena que la gente sienta la necesidad de ensombrecer esta celebración criticando a un padre que ya ha sido separado de su familia”.