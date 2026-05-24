Revelan que Brad Pitt habría cerrado la puerta al matrimonio después de su polémico divorcio con Angelina Jolie

Brad Pitt habría cerrado la puerta al matrimonio después de Angelina Jolie

La posibilidad de que Brad Pitt vuelva a casarse parece estar completamente descartada tras el mediático y complicado divorcio que enfrentó con Angelina Jolie.

Aunque el actor mantiene una relación estable con la diseñadora de joyas Inés de Ramón desde 2022, fuentes cercanas aseguraron al Daily Mail que el matrimonio no forma parte de sus planes.

Brad Pitt e Inés de Ramon (Getty Images)

Según el reporte, Pitt y De Ramón están “muy felices” juntos y el actor disfruta de la tranquilidad que le aporta su relación: “Tiene una gran pareja a la que aprecia, pero no hay prisa en esa dirección”, señaló una fuente cercana.

El informe también asegura que el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood tampoco contempla volver a convertirse en padre.

Brad aseguró que ha bloqueado su nombre y el de Angelina en las computadoras de sus hijos. (AP)

El difícil divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron fin a su relación en 2016, iniciando una larga y polémica batalla legal que concluyó hasta 2024, ocho años después de su separación.

Además del divorcio, ambos continúan enfrentados en los tribunales por Château Miraval, la lujosa propiedad que compartían en Francia.