Guillermo del Toro se declara en contra de la IA: “preferiría morir antes que usarla”

¿Guillermo del Toro está en contra de la Inteligencia Artificial?

Una de las principales características de Victor, el doctor que trajo a la vida al monstruo en la historia de Frankenstein, es su extrema arrogancia tras lograr crear una nueva vida.

Un efecto similar toma forma en los 'tech bros', término popularizado para señalar a los hombres que trabajan en la industria tecnológica, pues según el director Guillermo del Toro hay un gran parecido entre Victor Frankenstein y estos programadores que juegan a ser Dios y lanzan nuevas plataformas o aplicaciones sin medir las consecuencias que éstas pueden tener en los consumidores.

En este sentido, el ganador al Oscar por La forma del agua aclaró que el verdadero peligro no es la inteligencia artificial, sino la estupidez natural del ser humano, pues es lo que nos lleva a crear este tipo de peligros a nuestra misma sociedad.

Guillermo siente más preocupación por la estupidez natural, que por la inteligencia artificial. (Phillip Faraone/Getty Images for Netflix)

Guillermo es defensor del arte con intención

El cineasta mexicano ha asegurado que el arte y la narración deben ser producto del ingenio y la emoción humana, un discurso que llega en un momento crucial en el que la industria cinematográfica recurre cada vez más a herramientas de inteligencia artificial para crear guiones, imágenes y personajes para ahorrar costos.

Pero el rechazo de Guillermo del Toro contra la IA va más allá de la técnica, tiene raíces en sus valores morales y estéticos como creador de historias.

Mientras otros directores adoptan la IA para acelerar sus producciones, él defienda la imperfección artesanal en el arte, pues requiere error, intuición y emoción que son imposibles de replicar por ningún algoritmo.

Otros grandes nombres de la industria como Christopher Nolan y Denis Villenueve también se han expresado respecto a la deshumanización del séptimo arte.

El director tiene dos premios Oscar. (Getty Images)

En un mundo que valora la velocidad por encima del sustento, Guillermo del Toro insiste en que la creación necesita tiempo, alma y propósito para convertirse en una verdadera obra de arte.