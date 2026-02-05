Zona Maco 2026: claves y highlights de la feria de arte más importante de América Latina

Highlights — 10 obras / espacios imperdibles

1. El stand de OMR

La presentación de OMR articula un diálogo multisensorial entre materiales tradicionales y técnicas contemporáneas, con artistas como Alicja Kwade, Pia Camil y Trevor Paglen, explorando memoria, percepción y simbolismo.

La propuesta de OMR en Zona Maco 2026. (Cortesía. )

2. Pace Gallery: Las pinturas de Kylie Manning

La galería estadounidense presenta pinturas intensas de Kylie Manning, realizadas con pigmentos naturales y estratos inspirados en paisajes de México y Alaska, donde la memoria y la geografía se entretejen visualmente.

Pinturas de Kylie Manning. (Cortesía. )

3. Galería RGR: Abstracción de Generaciones

Una poderosa exhibición que conecta maestros de la abstracción como Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez con artistas contemporáneos como Felipe Pantone y Jeppe Hein.

Galería RGR. (Cortesía. )

4. 193 Gallery: Identidad y Pluralidad Global

La galería destaca voces desde África, Latinoamérica y más, con obras de Zoila Andrea Coc-Chang, Joana Choumali, Rafael Domenech, Modou Dieng Yacine, Sesse Elangwe, Thandiwe Muriu, Rob Tucker, y Lorenzo Vitturi.que exploran identidad cultural y diáspora.

La propuesta de 193 Gallery. (Cortesía. )

5. Mariane Ibrahim: Narrativas de la Diáspora

Un recorrido por identidades transnacionales y experiencias culturales con artistas como Ruby Onyinyechi Amanze y Maïmouna Guerresi.