La edición 2026 de Zona Maco que abrió sus puertas en el Centro Banamex, de la Ciudad de México, reafirma su papel como plataforma global del arte contemporáneo, combinando tradición, innovación y crítica sociocultural en un diálogo vibrante entre artistas, galerías, coleccionistas y público. Este año, la feria profundiza en narrativas de identidad, memoria y diáspora, así como en piezas que cruzan límites entre arte, diseño y activismo, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario artístico internacional.
Zona Maco 2026: claves y highlights de la feria de arte más importante de América Latina
Highlights — 10 obras / espacios imperdibles
1. El stand de OMR
La presentación de OMR articula un diálogo multisensorial entre materiales tradicionales y técnicas contemporáneas, con artistas como Alicja Kwade, Pia Camil y Trevor Paglen, explorando memoria, percepción y simbolismo.
2. Pace Gallery: Las pinturas de Kylie Manning
La galería estadounidense presenta pinturas intensas de Kylie Manning, realizadas con pigmentos naturales y estratos inspirados en paisajes de México y Alaska, donde la memoria y la geografía se entretejen visualmente.
3. Galería RGR: Abstracción de Generaciones
Una poderosa exhibición que conecta maestros de la abstracción como Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez con artistas contemporáneos como Felipe Pantone y Jeppe Hein.
4. 193 Gallery: Identidad y Pluralidad Global
La galería destaca voces desde África, Latinoamérica y más, con obras de Zoila Andrea Coc-Chang, Joana Choumali, Rafael Domenech, Modou Dieng Yacine, Sesse Elangwe, Thandiwe Muriu, Rob Tucker, y Lorenzo Vitturi.que exploran identidad cultural y diáspora.
5. Mariane Ibrahim: Narrativas de la Diáspora
Un recorrido por identidades transnacionales y experiencias culturales con artistas como Ruby Onyinyechi Amanze y Maïmouna Guerresi.
6. Galería Duque Arango: Maestros y Nuevas Voces Latinoamericanas
Una selección que une gigantes como Fernando Botero Tamayo, Fernando Botero y Wifredo Lam con nuevas generaciones representadas por artistas como Alejandra Aristizábal.
7. Carpenters Workshop Gallery — FORMA: Diseño como Arte
La nueva sección FORMA presenta esculturas y objetos que borran las fronteras entre arte y diseño, con piezas de Wendell Castle y Nacho Carbonell entre otros.
8. Kurimanzutto: Instalación de Carlos Amorales
Una instalación inmersiva que mezcla dibujo, escultura y música visual, traduciendo movimiento y lenguaje en formas visuales.
9. Sección Curada de Arte Contemporáneo — Temas Globales
Con obras que abordan migración, identidad y tensiones locales/globales, esta sección refleja el papel del arte como lenguaje de intercambio cultural.
10. Obras con Carga Política y Social
Distintas piezas, como las comentadas en galerías europeas o latinoamericanas, interrogan narrativas de intervención, memoria y resistencia cultural.