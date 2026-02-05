Publicidad

Cultura

Zona Maco 2026: claves y highlights de la feria de arte más importante de América Latina

La edición 2026 de Zona Maco en Ciudad de México irrumpe con obras icónicas, narrativas globales y secciones curadas que mezclan arte contemporáneo, diseño, identidad y memoria cultural.
jue 05 febrero 2026 02:31 PM
zona maco.png
Vista general de Zona Maco la feria de arte más importante de América Latino. (Cortesía. )

La edición 2026 de Zona Maco que abrió sus puertas en el Centro Banamex, de la Ciudad de México, reafirma su papel como plataforma global del arte contemporáneo, combinando tradición, innovación y crítica sociocultural en un diálogo vibrante entre artistas, galerías, coleccionistas y público. Este año, la feria profundiza en narrativas de identidad, memoria y diáspora, así como en piezas que cruzan límites entre arte, diseño y activismo, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario artístico internacional.

Highlights — 10 obras / espacios imperdibles

1. El stand de OMR

La presentación de OMR articula un diálogo multisensorial entre materiales tradicionales y técnicas contemporáneas, con artistas como Alicja Kwade, Pia Camil y Trevor Paglen, explorando memoria, percepción y simbolismo.

6983cb709f17e4b79c32c11d_CKA-OMR-ZonaMaco-ART-ALDOAYLLON_LL_1432-p-1600.jpeg
La propuesta de OMR en Zona Maco 2026. (Cortesía. )

2. Pace Gallery: Las pinturas de Kylie Manning

La galería estadounidense presenta pinturas intensas de Kylie Manning, realizadas con pigmentos naturales y estratos inspirados en paisajes de México y Alaska, donde la memoria y la geografía se entretejen visualmente.

Kylie Manning.jpg
Pinturas de Kylie Manning. (Cortesía. )

3. Galería RGR: Abstracción de Generaciones

Una poderosa exhibición que conecta maestros de la abstracción como Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez con artistas contemporáneos como Felipe Pantone y Jeppe Hein.

32a5f6d8d2b80724916f0dc336015a9c.jpeg
Galería RGR. (Cortesía. )

4. 193 Gallery: Identidad y Pluralidad Global

La galería destaca voces desde África, Latinoamérica y más, con obras de Zoila Andrea Coc-Chang, Joana Choumali, Rafael Domenech, Modou Dieng Yacine, Sesse Elangwe, Thandiwe Muriu, Rob Tucker, y Lorenzo Vitturi.que exploran identidad cultural y diáspora.

🔜 Zona Maco 2026 ⎮ Feb. 4 - 8, booth C121193 Gallery is delighted to return to Zona Maco with a (1).jpg
La propuesta de 193 Gallery. (Cortesía. )

5. Mariane Ibrahim: Narrativas de la Diáspora

Un recorrido por identidades transnacionales y experiencias culturales con artistas como Ruby Onyinyechi Amanze y Maïmouna Guerresi.

ZONA MACO I SAVE THE DATE Booth C120February 4 - 8, 2026Centro Bananmex, Mexico City  We are ple.jpg
La propuesta de Mariane Ibrahimgallery. (Cortesía. )

6. Galería Duque Arango: Maestros y Nuevas Voces Latinoamericanas

Una selección que une gigantes como Fernando Botero Tamayo, Fernando Botero y Wifredo Lam con nuevas generaciones representadas por artistas como Alejandra Aristizábal.

descarga.png
Botero. (Cortesía. )

7. Carpenters Workshop Gallery — FORMA: Diseño como Arte

La nueva sección FORMA presenta esculturas y objetos que borran las fronteras entre arte y diseño, con piezas de Wendell Castle y Nacho Carbonell entre otros.

IMG_3171.jpg
Propuesta de Carpenters Workshop Gallery. (Cortesía. )

8. Kurimanzutto: Instalación de Carlos Amorales

Una instalación inmersiva que mezcla dibujo, escultura y música visual, traduciendo movimiento y lenguaje en formas visuales.

kurimanzutto está en @zonamaco (booth C109) presentando obras de- __Gabriel Orozco_Abraham Cruzv.jpg
Booth de la galería Kurimanzuto en Zona Maco. (Cortesía. )

9. Sección Curada de Arte Contemporáneo — Temas Globales

Con obras que abordan migración, identidad y tensiones locales/globales, esta sección refleja el papel del arte como lenguaje de intercambio cultural.

zona maco.png
Vista general de Zona Maco la feria de arte más importante de América Latino. (Cortesía. )

10. Obras con Carga Política y Social

Distintas piezas, como las comentadas en galerías europeas o latinoamericanas, interrogan narrativas de intervención, memoria y resistencia cultural.

Zona Maco

QuienFebrero

