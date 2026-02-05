La guía más completa de Bahidorá 2026: fechas, lugar, escenarios y horarios por día

Horarios por día en Bahidorá 2026

Viernes 13 de febrero

El festival arranca por el atardecer, marcando el inicio más tardío de los tres días. Las actividades comienzan a las 6:00 de la tarde con proyectos como Shanti Celeste, MNTY y Playa Playa.

Los escenarios habilitados serán El Cubo, La Estación y La Madriguera, y la jornada se extenderá hasta las 4:00 de la mañana, ideal para quienes buscan arrancar el fin de semana con una fuerte dosis de música y fiesta nocturna.

Este es el lineup con horarios del viernes 13. (Instagram/@bahidora)

Sábado 14 de febrero

El día más intenso del festival (y coincidiendo con San Valentín) inicia desde las 12:00 horas, con todos los escenarios activos.

La música comienza en Paradisio con Pensanuvem x Colectivo Macumbia, marcando el tono diverso del día.

Este es el lineup con horarios del sábado 14. (Instagram/@bahidora)

Durante esta jornada se presentarán algunos de los actos más esperados del cartel, como Kings of Convenience, BB Trickz, The Blessed Madonna, Macario Martínez y Paloma Morphy, entre muchos otros.

El sábado cerrará hasta las 5:00 de la mañana, y a diferencia de versiones previas de carteles con los horarios, el sitio web del festival confirmó que La Madriguera también estará activa con artistas como Carlos Metta y Ana Monier ampliando la experiencia del festival.

Este es el lineup con el que contará el escenario de La Madriguera el sábado 14. (Instagram/@bahidora)

Domingo 15 de febrero

El último día del festival comenzará nuevamente a las 12:00 horas, con la participación de INBAL.

En esta jornada estarán activos La Estación, La Madriguera y Paradisio, ofreciendo un cierre igual de vibrante que los otros días.

El festival concluirá a las 4:00 de la mañana con VLADA, despidiendo Bahidorá 2026 entre la música y la naturaleza.