La guía más completa de Bahidorá 2026: fechas, lugar, escenarios y horarios por día

Bahidorá 2026 regresa a Las Estacas, Morelos, con un lineup diverso, horarios oficiales por día y una experiencia que combina música, naturaleza y comunidad.
jue 05 febrero 2026 07:48 PM
Bahidorá-2026
El ambiente natural y musical de Bahidorá 2026 en Las Estacas, Morelos, donde convivirán artistas de diversas escenas entre el 13 y 15 de febrero. (Instagram/@bahidora)

Las Estacas, Morelos, volverá a convertirse en un oasis musical del 13 al 15 de febrero de 2026, cuando Bahidorá celebre una nueva edición que promete reafirmar su identidad.

Un festival que va más allá de la música y apuesta por la diversidad, la sustentabilidad y el encuentro colectivo.

Con los horarios por día ya publicados, los asistentes pueden empezar a organizar su recorrido entre escenarios y propuestas musicales.

¿Qué es Bahidorá?

Bahidorá no es un festival tradicional. Desde sus inicios, se ha posicionado como un espacio que combina música, naturaleza, arte y bienestar, dirigido a un público que busca experiencias más allá del escenario.

Su propuesta destaca por mezclar artistas internacionales, proyectos emergentes y talento mexicano, con una fuerte presencia de música electrónica, alternativa, latina y experimental.

Además, el festival se distingue por su compromiso con la sustentabilidad, la diversidad cultural y la convivencia consciente, convirtiéndose en uno de los encuentros musicales más singulares de México.

¿Cuándo y dónde será Bahidorá 2026?

Bahidorá 2026 se llevará a cabo del viernes 13 al domingo 15 de febrero en Las Estacas, Morelos, un parque natural reconocido por sus ríos, áreas verdes y paisajes que forman parte esencial de la experiencia del festival.

Bahidorá Line up completo

El cartel de Bahidorá 2026 refleja su espíritu. Entre los nombres más destacados se encuentran Kings of Convenience, con su propuesta íntima y melódica; BB Trickz, representante de una nueva ola urbana; y Paloma Murphy, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2025.

También destacan proyectos como Macario Martínez, The Blessed Madonna, Desiree y muchos más, que confirman la apuesta del festival por una mezcla de géneros que va del indie y el folk, al house, techno, pop alternativo y sonidos latinoamericanos.

Esta variedad convierte a Bahidorá en un espacio de descubrimiento constante.

Lineup-Bahidorá
Este es el lineup completo con el que contará Bahidorá 2026. (Instagram/@bahidora)

Horarios por día en Bahidorá 2026

Viernes 13 de febrero

El festival arranca por el atardecer, marcando el inicio más tardío de los tres días. Las actividades comienzan a las 6:00 de la tarde con proyectos como Shanti Celeste, MNTY y Playa Playa.

Los escenarios habilitados serán El Cubo, La Estación y La Madriguera, y la jornada se extenderá hasta las 4:00 de la mañana, ideal para quienes buscan arrancar el fin de semana con una fuerte dosis de música y fiesta nocturna.

Bahidorá-Viernes
Este es el lineup con horarios del viernes 13. (Instagram/@bahidora)

Sábado 14 de febrero

El día más intenso del festival (y coincidiendo con San Valentín) inicia desde las 12:00 horas, con todos los escenarios activos.

La música comienza en Paradisio con Pensanuvem x Colectivo Macumbia, marcando el tono diverso del día.

Bahidorá-Sábado
Este es el lineup con horarios del sábado 14. (Instagram/@bahidora)

Durante esta jornada se presentarán algunos de los actos más esperados del cartel, como Kings of Convenience, BB Trickz, The Blessed Madonna, Macario Martínez y Paloma Morphy, entre muchos otros.

El sábado cerrará hasta las 5:00 de la mañana, y a diferencia de versiones previas de carteles con los horarios, el sitio web del festival confirmó que La Madriguera también estará activa con artistas como Carlos Metta y Ana Monier ampliando la experiencia del festival.

Bahidorá-La-Madriguera
Este es el lineup con el que contará el escenario de La Madriguera el sábado 14. (Instagram/@bahidora)

Domingo 15 de febrero

El último día del festival comenzará nuevamente a las 12:00 horas, con la participación de INBAL.

En esta jornada estarán activos La Estación, La Madriguera y Paradisio, ofreciendo un cierre igual de vibrante que los otros días.

El festival concluirá a las 4:00 de la mañana con VLADA, despidiendo Bahidorá 2026 entre la música y la naturaleza.

Bahidorá-Domingo
Este es el lineup con horarios del domingo 15. (Instagram/@bahidora)

¿Cuáles son los escenarios de Bahidorá?

Sonorama

Sonorama es el corazón del festival Bahidorá. Aquí se presentan las bandas y actos más emblemáticos.

Por este escenario han pasado figuras como Erykah Badu, De La Soul y James Blake, consolidándolo como un espacio de momentos memorables.

El Cubo

Una pista de baile rodeada de naturaleza. House y techno dominan este escenario, que se vive como un club al aire libre bajo las estrellas, con DJs de talla internacional.

Bahidorá-Festival
Bahidorá es un festival pensado para experiencias multisensoriales. (Instagram/@bahidora)

La Estación

Un espacio donde la música latina nunca se apaga. Aquí convergen cumbia, pop, urbano y ritmos afrocaribeños, creando un ambiente de baile constante y energía colectiva.

La Madriguera

Este escenario apuesta por la cercanía y el intercambio: los artistas no se colocan en un pedestal, sino que forman parte del ritual junto al público. Es un espacio para descubrir, conectar y dejarse sorprender.

Paradisio

Un oasis diurno dedicado a la música de antaño. Paradisio solo funciona durante el día, ofreciendo sets cargados de nostalgia y fiesta, con selectores y colectivos que rescatan sonidos clásicos desde distintas partes del mundo.

Bahidorá
El entorno natural de Las Estacas, escenario distintivo del festival donde la música se mezcla con ríos, vegetación y paisaje. (Instagram/@bahidora)

¿Todavía hay boletos para Bahidorá 2026?

Aún hay boletos disponibles, los cuales pueden adquirirse directamente en la página oficial de Bahidorá.

La recomendación es asegurar el acceso con anticipación, ya que se trata de uno de los festivales más únicos del inicio de año.

