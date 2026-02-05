Zona Maco y Salón ACME forman parte de la Semana del Arte en la CDMX y además del arte, también cuentan con opciones para comer mientras recorres las ferias. Aquí te contamos qué puedes encontrar para hacer una pausa entre exposiciones.
Guía foodie de Art Week: dónde comer en Zona Maco y Salón ACME
Los spots que salvan el día en ZONA MACO
Si tu plan es ZONA MACO, lo más práctico es desayunar y comer en Polanco para no perder tiempo moviéndote de zona.
Para empezar el día, Maison Kayser funciona bien si quieres algo rápido antes de entrar a la feria. Aquí lo más pedido son los croissants, pain au chocolat, baguettes con jamón y queso y café.
Es un desayuno sencillo y rápido. Si prefieres desayunar con más calma, Café Nin es la mejor opción aquí puedes pedir chilaquiles, huevos con pan de masa madre, hot cakes o bowls con fruta y yogurt. Es ideal si llegas temprano y quieres comer bien antes de entrar.
Para comer dentro de la feria, Cancino es de las opciones más prácticas. Lo que más se pide son sus pizzas (pepperoni, margarita, cuatro quesos), pastas como rigatoni con salmón o pesto y ensaladas.
Si al salir quieres sentarte a cenar con tus amigos con más calma, Animal Masaryk es buena opción porque tiene un menú más amplio. Aquí puedes pedir tacos de rib eye, hamburguesas, cortes, sushi y cócteles.
Para drinks, Gin Gin Polanco es de los más visitados en esta semana. Lo que más se pide son gin tonics, negronis y cócteles clásicos.
De expo a mesa, dónde comer en la Roma
En Salón ACME es fácil encontrar comida y drinks porque hay restaurantes y barras dentro del evento. Puedes comer ahí mismo y seguir recorriendo la feria. Para comer, Augurio es la mejor opción. Es el restaurante más completo dentro de ACME y lo más recomendable es pedir para el centro de la mesa como guacamole, tostadas, tacos de pescado, carnes y otros platos de cocina mexicana contemporánea. Es ideal si vas con amigos y quieres hacer una pausa a tu recorrido por las expos para comer antes de seguir.
Si quieres algo rápido, Fugaz funciona mejor. El menú es sencillo son sándwiches, ensaladas, pastas y platos del día. Es una buena opción si tienes hambre pero no quieres algo tan pesado ni sentarte demasiado tiempo. Para algo más italiano, Cancino es el clásico que nunca falla.
Aquí lo más pedido son las pizzas (pepperoni, margarita, cuatro quesos), pastas y también están los chiles güeros que son muy pedidos aunque si piquen vale la pena pedirlos. Es perfecto para compartir varios platos.
Para drinks, las barras de Jameson son donde más gente habrá, te recomendamos pedir whisky con ginger ale o highballs. Absolut + Tabasco es para pedir un vodka y cócteles con un toque picante. Primo funciona bien para empezar la tarde con drinks y Stella Artois es la opción más simple, con una cerveza bien fría para disfrutar.
En resumen si quieres comer bien, Augurio, si quieres algo rápido, Fugaz y si vas en grupo, Cancino si solo se te antoja tomar algo las barras de Jameson, Absolut + Tabasco, Primo y Stella Artois. También habrá postres de The Whole Table, el proyecto de Pilar Muñoz, con brownies y energy bites como opciones prácticas para el recorrido.