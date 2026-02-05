Guía foodie de Art Week: dónde comer en Zona Maco y Salón ACME

Los spots que salvan el día en ZONA MACO

Si tu plan es ZONA MACO, lo más práctico es desayunar y comer en Polanco para no perder tiempo moviéndote de zona.

Para empezar el día, Maison Kayser funciona bien si quieres algo rápido antes de entrar a la feria. Aquí lo más pedido son los croissants, pain au chocolat, baguettes con jamón y queso y café.

Es un desayuno sencillo y rápido. Si prefieres desayunar con más calma, Café Nin es la mejor opción aquí puedes pedir chilaquiles, huevos con pan de masa madre, hot cakes o bowls con fruta y yogurt. Es ideal si llegas temprano y quieres comer bien antes de entrar.

Para comer dentro de la feria, Cancino es de las opciones más prácticas. Lo que más se pide son sus pizzas (pepperoni, margarita, cuatro quesos), pastas como rigatoni con salmón o pesto y ensaladas.

Si al salir quieres sentarte a cenar con tus amigos con más calma, Animal Masaryk es buena opción porque tiene un menú más amplio. Aquí puedes pedir tacos de rib eye, hamburguesas, cortes, sushi y cócteles.

Para drinks, Gin Gin Polanco es de los más visitados en esta semana. Lo que más se pide son gin tonics, negronis y cócteles clásicos.