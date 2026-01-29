Con el inicio de la semana de Alta Costura, París se llena de los mejores desfiles, moda, marcas y celebridades. Sin embargo una marca que se llevó la atención de todos, sin duda fue Chanel. No solo por su magnífica pasarela donde los aplausos no pararon, si no por el debut de Matthieu Blazy, el nuevo director creativo de la marca.
Las mejor vestidas del Paris Fashion Week 2026
Las mejor vestidas de Paris Fashion Week estuvieron en el desfile de Chanel
Penélope Cruz siendo embajadora de Chanel desde el 2018, volvió a darnos de que hablar con su increíble look.
La actríz decidió irse por un look completamente negro, compuesto por una chaqueta y falda con finos calados y un volante en el bajo que añadió dinamismo y un aire sofisticado al conjunto.
No fue solo el vestuario lo que llamó la atención del público si no su nuevo corte de pelo, una melena a la altura de los hombros, ligeramente ondulada y un castaño bastante luminoso. Aunque fue un cambio sutil no perdió la elegancia.
Por otra parte, convertida en ícono de estilo y musa indiscutible de la maison, Dua Lipa se robó todas las miradas durante el desfile de Chanel en París, posando para las cámaras con un look “atigrado” de alto impacto, fiel a su espíritu audaz y moderno.
Dua, llegó a la ciudad de las luces junto a su prometido Callum Turner aunque al desfile decidió asistir sola.
Presenció el show desde la primera fila, donde compartió risas y momentos de complicidad con Penélope Cruz, reafirmando su estatus como una de las invitadas estrella de la Paris Couture Week.
Jonathan Anderson presenta su primera colección de Alta Costura en Dior
Dior se consolidó como uno de los grandes focos de atención de la Semana de la Alta Costura de París con la presentación de la primera colección de Jonathan Anderson al frente de la maison.
El diseñador norirlandés eligió el Museo Rodin como escenario para mostrar su propuesta primavera-verano 2026, una colección marcada por la inspiración floral, visible tanto en las siluetas como en los detalles y accesorios.
El desfile logró una fusión delicada entre moda, arte y naturaleza, en una puesta que, según el propio Anderson, busca “proteger” el legado artístico de la firma.
Como era de esperarse el front row también se robo miradas. Rihanna, Anya Taylor-Joy, Jennifer Lawrence y Greta Lee fueron algunas de las celebridades que asistieron al show y confirmaron que, una vez más, la primera fila fue parte esencial del espectáculo.