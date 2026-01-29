Las mejor vestidas del Paris Fashion Week 2026

Las mejor vestidas de Paris Fashion Week estuvieron en el desfile de Chanel

Penélope Cruz siendo embajadora de Chanel desde el 2018, volvió a darnos de que hablar con su increíble look.

La actríz decidió irse por un look completamente negro, compuesto por una chaqueta y falda con finos calados y un volante en el bajo que añadió dinamismo y un aire sofisticado al conjunto.

No fue solo el vestuario lo que llamó la atención del público si no su nuevo corte de pelo, una melena a la altura de los hombros, ligeramente ondulada y un castaño bastante luminoso. Aunque fue un cambio sutil no perdió la elegancia.

Getty Images (Pierre Mouton/Getty Images for Chanel)

Por otra parte, convertida en ícono de estilo y musa indiscutible de la maison, Dua Lipa se robó todas las miradas durante el desfile de Chanel en París, posando para las cámaras con un look “atigrado” de alto impacto, fiel a su espíritu audaz y moderno.

Dua, llegó a la ciudad de las luces junto a su prometido Callum Turner aunque al desfile decidió asistir sola.

Presenció el show desde la primera fila, donde compartió risas y momentos de complicidad con Penélope Cruz, reafirmando su estatus como una de las invitadas estrella de la Paris Couture Week.