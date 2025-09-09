¿Quién es Carlos Alcaraz? El tenista número 1 del mundo

Todo lo que debes saber sobre Carlos Alcaraz

Los inicios de “Carlitos” Alcaraz

Carlos Alcaraz nació el 5 de mayo de 2003 en Murcia, España. Es hijo de Carlos Alcaraz González, quien también fue tenista y llegó a ser rankeado en el número 963 de la ATP, y de Virginia Garfia Escadón. Tiene tres hermanos, uno mayor, Álvaro, y dos menores, Sergio y Jaime.

"Carlitos" comenzó a jugar a los cuatro años en el club Real Sociedad Club de Campo de Murcia y a los nueve años participó en sus primeros torneos infantiles teniendo como mecenas al empresario español, Alfonso López Rueda, presidente de Grupo Reina, una empresa de postres y dulces.

La escuela en la que Carlos estudió en El Palmar, Murcia, tiene un mural con su rostro. (Getty Images)

La trayectoria de Carlos Alcaraz como tenista profesional

En 2019, Carloz Alcaraz ganó su primer torneo Challenger en Alicante al vencer a Jannik Sinner. Un año después, en 2020, debutó en el circuito ATP, que incluye 64 torneos en 31 países distintos y que son avalados por dicha Asociación de Tenistas Profesionales.

El primer título ATP Challenger de Alcaraz llegó cuando derrotó al italiano Ricardo Bonadio en una final, lo cual lo posicionó en el top 250 del ranking.

En 2021, debutó en la categoría de Grand Slam con el Abierto de Australia y al año siguiente, en 2022, logró convertirse en el número 1 del mundo después de tener una temporada exitosa que culminó con su primera victoria de un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos.

A partir de entonces, el éxito de Carlitos Alcaraz como tenista profesional ha continuado y se ha mantenido en el top 2 del ranking alternando con tenistas como Sinner o Novak Djokovic el primer lugar.