¿Quién es Carlos Alcaraz? El tenista número 1 del mundo

El español Carlos Alcaraz ganó la edición 2025 del Abierto de Estados Unidosdespués de vencer al italiano Jannik Sinner.
Esta victoria lo volvió a posicionar en el primer lugar del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y le otorgó su sexta victoria de Grand Slam en su carrera y con tan sólo 22 años de edad.
Publicidad
Todo lo que debes saber sobre Carlos Alcaraz
Los inicios de “Carlitos” Alcaraz
Carlos Alcaraz nació el 5 de mayo de 2003 en Murcia, España. Es hijo de Carlos Alcaraz González, quien también fue tenista y llegó a ser rankeado en el número 963 de la ATP, y de Virginia Garfia Escadón. Tiene tres hermanos, uno mayor, Álvaro, y dos menores, Sergio y Jaime.
"Carlitos" comenzó a jugar a los cuatro años en el club Real Sociedad Club de Campo de Murcia y a los nueve años participó en sus primeros torneos infantiles teniendo como mecenas al empresario español, Alfonso López Rueda, presidente de Grupo Reina, una empresa de postres y dulces.
La trayectoria de Carlos Alcaraz como tenista profesional
En 2019, Carloz Alcaraz ganó su primer torneo Challenger en Alicante al vencer a Jannik Sinner. Un año después, en 2020, debutó en el circuito ATP, que incluye 64 torneos en 31 países distintos y que son avalados por dicha Asociación de Tenistas Profesionales.
El primer título ATP Challenger de Alcaraz llegó cuando derrotó al italiano Ricardo Bonadio en una final, lo cual lo posicionó en el top 250 del ranking.
En 2021, debutó en la categoría de Grand Slam con el Abierto de Australia y al año siguiente, en 2022, logró convertirse en el número 1 del mundo después de tener una temporada exitosa que culminó con su primera victoria de un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos.
A partir de entonces, el éxito de Carlitos Alcaraz como tenista profesional ha continuado y se ha mantenido en el top 2 del ranking alternando con tenistas como Sinner o Novak Djokovic el primer lugar.
Publicidad
Estadísticas actuales de Carlos Alcaraz
En septiembre de 2025, Carlos Alcaraz se encuentra en el número 1 del ranking de la ATP y ha ganado un total de seis Grand Slams: Dos veces el Abierto de Estados Unidos (2022 y 2025), dos veces Wimbledon (2023 y 2024) y dos veces Roland Garros (2024 y 2025).
Igualmente, el año pasado, participó en los Juegos Olímpicos, donde consiguió la medalla de plata después de perder la final ante Novak Djokovic.
Por otro lado, ha resultado victorioso en 8 torneos ATP Masters 1000, en 7 de ATP 500 y en 2 de ATP 250, sumando un total de 23 títulos de competencias oficializadas por la Asociación de Tenistas Profesionales.
¿Qué récords ha roto Carlos Alcaraz?
- A los 19 años, cuatro meses y siete días, Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en llegar al número 1 del ranking de la ATP. - Ha sido el tercer tenista español más joven en debutar en un Grand Slam con 17 años, 8 meses. - Al ganar el Abierto de Estados Unidos en 2022, se convirtió en el primer hombre nacido en los 2000’s en ganar un Grand Slam. - Se convirtió en el primer tenista nacido en 2003 en ganar un torneo Challenger.
Queda claro que, a sus 22 años, la carrera de Carlos Alcaraz apenas comienza, por lo que existe la posibilidad de que alcance los números de los tenistas más exitosos de todos los tiempos como Novak Djokovic, quien cuenta con 24 títulos de Grand Slam a sus 38 años o del retirado Rafael Nadal y sus 22 títulos.