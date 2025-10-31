Fundación John Langdon Down gana el F1 Allwyn Global Community Award en México

La presidenta de la Fundación, Sylvia García Escamilla, aseguró que este reconocimiento “acerca a México a una sociedad más justa e inclusiva”. El premio permitirá fortalecer un programa que beneficiará directamente a 89 niños e impactará a más de 445 familias, al ofrecer herramientas y recursos que fomenten autonomía, educación y participación social.

La relación entre la F1 y la Fundación no es nueva, durante años, los alumnos han participado en actividades dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, desde conocer a pilotos hasta crear obras adquiridas por Formula 1. Este 2025, el reconocimiento consolida ese vínculo y demuestra que la inclusión también tiene cabida en la pista.

Ellen Jones, directora de ESG de Formula 1, destacó que el trabajo de la Fundación “rompe barreras sistémicas y abre oportunidades reales para los niños con síndrome de Down”, mientras que Andria Vidler, CEO de Allwyn UK, señaló que su labor “transforma percepciones y crea un impacto duradero en la sociedad”.

Con este logro, la Fundación John Langdon Down se une a Stichting HandicapNL (Países Bajos) y Girlstart (Estados Unidos) como ganadoras del F1® Allwyn Global Community Award 2025, dejando a México como ejemplo global de empatía, educación y compromiso social.

Como dice el lema que acompaña su historia: “Todo ser humano tiene derecho a ser feliz.”